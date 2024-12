Superzyklen beim Silberpreis

Bei Rohstoffen, speziell Edelmetallen wie Silber gibt es kurzfristige Schwankungen im Preis, aber auch Superzyklen.

Superzyklen erstrecken sich über zehn bis 20 Jahre oder sogar bis zu 40 Jahre. Aus historischer Sicht hat sich Silber in Zeiten geopolitischer und wirtschaftlicher Krisen bewährt. Es schützt vor Inflation, Währungsabwertung und Finanzinstabilität. Dies gilt heute noch mehr als früher. In den USA stiegen die Silberpreise nach dem Ende des Krieges von 1812. Ihren Höchststand erreichten sie im amerikanischen Bürgerkrieg im Jahr 1864 mit mehr als 45 US-Dollar je Unze Silber. Durch den Sherman Act von 1873 galt Silber nicht mehr als gesetzliches Zahlungsmittel in den USA. In den 1880er Jahren verlor der Silberpreis deutlich an Wert, schuld war die Silberinflation. 1973 fand der berühmte Versuch der Brüder Hunt statt, den Silbermarkt zu kontrollieren. Den historischen Höchststand verzeichnete Silber am 1. Januar 1980 mit 49,45 US-Dollar je Unze. Mit knapp fünf US-Dollar je Unze gab es 1991 den niedrigsten Silberpreis in den vergangenen 40 Jahren. 2011 erreichte der Silberpreis nach der weltweiten Finanzkrise einen Höhepunkt.

Silber gilt heute mehr denn je als Wertspeicher, in einer Zeit, in der die Dominanz des US-Dollars wankt. Beim Silber besteht nicht die Gefahr, dass Vermögenswerte eingefroren werden, so wie es nach der russischen Invasion geschah. Silber besitzt zudem heute eine bedeutende Rolle in der Industrie im Bereich der grünen Energietechnologien. Und die Sektoren Solarmodule, Energiespeichersysteme und Elektrofahrzeuge wachsen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der für steigende Silberpreise spricht, sind erhebliche Versorgungsengpässe. Und der Kampf, die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen, ist kein leichter. Die Genehmigungsfristen in der Bergbaubranche steigen und die regulatorischen Rahmenbedingungen wie zum Beispiel im Bereich Umweltverträglichkeit werden strenger. Silber als Industriemetall und zugleich sicherer Hafen sollte ein erfolgreiches Anlagegut für Investoren sein. Ebenso natürlich die Werte von Silber-Bergbauunternehmen wie Endeavour Silver oder MAG Silver.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – verfügt über Projekte in Mexiko, in Nevada und in Chile. In Jalisco, Mexiko entwickelt das Unternehmen nun das Silber-, Blei- und Zinkprojekt Pitarrilla.

MAG Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ – ist an der erfolgreichen Juanicipio Silbermine in Mexiko im Fresnillo Silver Trend beteiligt. Die Aufbereitungsraten sowie außergewöhnliche Erzgehalte sprechen für sich.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

