Studie: Kupferpreis muss sich verdoppeln, um Minenproduktion anzukur-beln! Gold bleibt ebenfalls gefragt!

Um den wachsenden Kupferbedarf zu decken, so eine Studie, muss sich der Kupferpreis mindestens verdoppeln, um Anreize für neue Minen zu setzen. Das stellt die Wachstumsweichen für erfolgreiche Explore

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Axo Copper Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Axo Copper · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 28.02.2026, 6:32 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold hat 2026 bereits neue Rekordmarken markiert. Sicherheitsnachfrage, Zent-ralbankkäufe und geopolitische Risiken halten das Edelmetall auf der Pole-Position. Mit dem Ende der Feiertage zum Chinesischen Neuen Jahr öffneten auch die Märkte der Volksrepublik wieder ihre Pforten, und betraten damit auch wieder die Märkte. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch der physische Kupfermarkt, der Signale sendet, die man nicht ignorieren sollte. Chinas Ausfuh-ren von raffiniertem Kupfer in die USA erreichten von Januar bis September 2025 rund 164.226 Tonnen, gegenüber 16.763 Tonnen im gesamten Jahr 20241.

Zugleich bleibt China der mit Abstand größte Kupferverbraucher der Welt, mit rund 58 % des weltweiten Verbrauchs von raffiniertem Kupfer2. Wenn dann der ,Yangshan Copper Premium‘, ein vielbeachteter Indikator für Chinas Import-nachfrage innerhalb von zwei Wochen von 33 auf 53 USD/Tonne steigt, ist das ein klares Signal: Die Nachfrage zieht an3, vor allem seitens der Infrastruktur, Elektri-zität, Heizung und Kühlung.

Alles in allem ist der Kupfermarkt, aber auch der Goldmarkt, von einer starken Dynamik geprägt, die dem weiteren Wachstum von…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Axo Copper, Osisko Development, 1 Energy News (OE Digital), 13.11.2025: Chinas Exporte von raffiniertem Kupfer in die USA (Jan-Sep 2025 vs. 2024), 2 Reuters/ICSG, 08.10.2025: China verantwortet rund 58 % des weltweiten Verbrauchs von raffiniertem Kupfer, 3 Reuters (u. a. via Economic Times), 25.02.2026: Yangshan-Premium 33 -> 53 USD/t; LME-Kupfer über 13.000 USD/t, University of Michigan (news.umich.edu): Studie zu erforderlichen Kupferprei-sen/Entwicklungskosten neuer Minen, Reuters, 26.02.2026: Gold auf Rekordniveau (Sicherheitsnachfrage/Geopolitik).

Wesentliche Risiken:

o Fallende Rohstoffpreise / FX-Volatilität

o AISC- und Betriebsrisiken

o Genehmigung, Standort und ESG-Risiken

Wesentliche Chancen:

o Marktrückenwind der jeweiligen Rohstoffe

o Explorationsfortschritte

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen/MD&A, NI 43-101-Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long/Short-Position >=0,5 %; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 27. Februar 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsfüh-rer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Re-search GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Invest-ment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftli-chen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kom-men. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsri-siken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlich-ten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wur-den unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, son-dern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen. Dieser Artikel dient dazu, die Marktattraktivität des Unternehmens zu erhöhen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optio-nen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageent-scheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analy-sen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthal-tenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognos-tizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Ver-öffentlichung besprochenen Unternehmen, Axo Copper Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen naheste-hende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Ak-tienbestände (Eigene Positionen (JSR/Autor): ja, keine Netto-Position >= 0,5 %) in dem zuvor genannten Unternehmen und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung weitere Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Beteiligung des Emittenten >= 5 % an JSR/SRC: Nein. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auf-traggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Axo Copper Corp., erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt über die SRC AG. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Axo Copper Corp. im gleichen Zeitraum besprechen, wes-halb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgene-rierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Rese-arch GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffent-lichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Axo Copper Corp. halten und jeder-zeit weitere eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir aus-drücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapie-ren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Um-ständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Infor-mationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und an-dere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwands-entschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Ver-trauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlage-entscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsak-tien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Ak-tien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte „Small Caps“) und speziell Ex-plorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil er-heblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann ent-sprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunterneh-men, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind un-bedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für geson-derte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturka-tastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Roh-stoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umwelt-rechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Um-weltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Roh-stoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die bespro-chenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgäng-lich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Teile basieren auf englischen Originalquellen, die die offizielle, auto-risierte und rechtsgültige Version/Quelle ist. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zu-sammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Ver-kaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus In-vestitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unterneh-menswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerli-chen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und richtet sich ausschließlich an Kapitalmarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt. Eine Weiterga-be oder Verbreitung in anderen Jurisdiktionen (u. a. Vereinigtes Königreich, USA, Kanada, Japan) kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und ist nur zuläs-sig, sofern dies nach den jeweils anwendbaren Vorschriften (z. B. Financial Ser-vices and Markets Act 2000 in UK) erlaubt ist. Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese beachten.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nach-druck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerziel-le Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine pro-fessionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zu-stimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr: https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.