Strategische Standortentscheidungen im Rückblick

Warum die Verlagerung von Produktion nach Polen und Holdingstrukturen in die Niederlande für viele Mittelständler ein entscheidender Wettbewerbsvorteil war und ist

Bereits ab 2009 haben mehrere unserer Mandanten auf unsere Empfehlung hin begonnen, energieintensive Produktionsbereiche von Deutschland nach Polen zu verlagern. Ab etwa 2014/2015 wurden bei dem Großteil dieser Mandanten zusätzlich die Unternehmensstrukturen sukzessive so angepasst, dass diese heute erfolgreich über niederländische Holdinggesellschaften operieren.

Rückblickend betrachtet waren diese Schritte aus unternehmerischer Sicht nicht nur sinnvoll, sondern strategisch ausgesprochen vorausschauend “ insbesondere für exportorientierte mittelständische deutsche Unternehmen mit hoher Energieintensität und internationalem Wachstumspotenzial.

Die Kombination aus:

* Produktion in Polen

* Holding- und Finanzierungsstrukturen in den Niederlanden

* sowie Vertrieb und Marktpräsenz in Deutschland

entspricht heute einem zeitgemäßen europäischen Unternehmensmodell, das vielen Unternehmen Stabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Investitionsfähigkeit gesichert hat.

1. Warum die Produktionsverlagerung nach Polen ab 2009 strategisch richtig war

Niedrigere Produktions- und Personalkosten

Bereits 2009 lagen die industriellen Arbeitskosten in Polen teilweise nur bei 25-40 % des deutschen Niveaus. Gleichzeitig entwickelte sich Polen zu einem hochattraktiven Industriestandort mit sehr gut ausgebildeten Fachkräften, hoher technischer Kompetenz und wachsender Produktivität.

Das ermöglichte vielen Unternehmen:

* bessere Margen,

* höhere internationale Wettbewerbsfähigkeit,

* größere Preisspielräume,

* geringeren Druck bei Tarif- und Lohnsteigerungen,

* sowie deutlich höhere Investitionsfähigkeit.

Besonders attraktiv war dies für:

* Metallverarbeitung,

* Maschinenbau,

* Kunststoffindustrie,

* Möbelproduktion,

* Automotive-Zulieferer,

* energieintensive Vorproduktion,

* sowie exportorientierte industrielle Mittelständler.

Deutlich attraktivere Energie- und Standortkosten

Polen bot über viele Jahre hinweg:

* niedrigere Strom- und Netzkosten,

* erheblich geringere regulatorische Zusatzbelastungen,

* günstigere Gewerbe- und Industrieflächen,

* schnellere Genehmigungsprozesse,

* sowie insgesamt investorenfreundlichere Rahmenbedingungen.

Spätestens seit 2022 zeigt sich, wie entscheidend dieser Faktor geworden ist. Viele energieintensive Branchen in Deutschland kämpfen mittlerweile massiv mit internationalen Wettbewerbsnachteilen.

Unternehmen mit Produktionsstandorten in Polen konnten in vielen Fällen:

* ihre Kostenstruktur nachhaltig stabilisieren,

* ihre Lieferfähigkeit sichern,

* und die Produktionskapazitäten deutlich flexibler steuern.

EU-Binnenmarkt ohne Zollbarrieren

Ein wesentlicher Vorteil war zudem die vollständige Integration Polens in den europäischen Binnenmarkt.

Dadurch konnten Unternehmen:

* zollfrei produzieren,

* grenzüberschreitende Lieferketten aufbauen,

* deutsche Qualitätsstandards problemlos übertragen,

* und gleichzeitig von deutlich niedrigeren Produktionskosten profitieren.

Viele erfolgreiche deutsche Mittelständler haben in genau dieser Phase ihre „verlängerte Werkbank“ in Mittel- und Osteuropa aufgebaut.

Zugang zu Fördermitteln und Investitionsanreizen

Polen bot und bietet bis heute:

* umfangreiche EU-Strukturförderungen,

* attraktive Investitionsprogramme,

* Sonderwirtschaftszonen,

* steuerliche Erleichterungen,

* sowie interessante kommunale Ansiedlungsförderungen.

Gerade wachstumsorientierte Unternehmen konnten dadurch Produktionskapazitäten deutlich schneller und kapitalschonender ausbauen.

2. Warum die Verlagerung von Holding- und Unternehmensstrukturen in die Niederlande strategisch sinnvoll war

Die Niederlande galten bereits vor über zehn Jahren als einer der attraktivsten Unternehmensstandorte Europas “ und gelten für viele internationale Strukturen bis heute als außerordentlich effizient.

Internationale Holdingstrukturen mit hoher Akzeptanz

Niederländische Holdinggesellschaften genießen international:

* hohes Vertrauen,

* hohe rechtliche Stabilität,

* gute Reputation bei Banken und Investoren,

* sowie breite Akzeptanz bei internationalen Finanzierungspartnern.

Das erleichtert insbesondere:

* individuelle und passgenaue Beteiligungsstrukturen,

* internationale Kooperationsmöglichkeitem,

* komplexe Joint Ventures,

* interessante Projektfinanzierungen,

* und grenzüberschreitende Expansionen.

Steuerliche und finanzielle Vorteile

Die Niederlande bieten seit Jahren:

* attraktive Beteiligungs- und Dividendenregelungen,

* zahlreiche internationale Doppelbesteuerungsabkommen,

* flexible Finanzierungsgesellschaften,

* planbare steuerliche Rahmenbedingungen,

* sowie eine insgesamt deutlich pragmatischere Verwaltungskultur.

Für international tätige Mittelständler sind das entscheidende Standortvorteile.

Schnellere Verwaltung und höhere Planungssicherheit

Viele Unternehmer erleben in den Niederlanden:

* deutlich schnellere Verwaltungsprozesse,

* höhere Digitalisierung,

* geringere Bürokratie,

* pragmatischere Behördenkommunikation,

* und eine insgesamt wirtschaftsfreundlichere Grundhaltung.

Gerade im Vergleich zur zunehmenden Regulierungsdichte in Deutschland wurde dieser Unterschied in den vergangenen Jahren immer deutlicher.

3. Betrachtung aus Sicht Mai 2026

Mit dem heutigen Wissen erscheinen diese Entscheidungen weniger riskant als vielmehr frühzeitig und strategisch intelligent.

* Denn Deutschland steht aktuell vor erheblichen strukturellen Herausforderungen:

* hohe und schwer kalkulierbare Energiekosten,

* zunehmende regulatorische Unsicherheit,

* sehr hohe Steuer- und Abgabenlast,

* immer komplexere und sinnfreie Bürokratie,

* sichtbare Investitionszurückhaltung,

* rückläufige Industrieproduktion,

* sowie steigender Wettbewerbsdruck im internationalen Vergleich.

Viele Unternehmen beginnen erst jetzt damit, Strukturen aufzubauen, die andere bereits vor 10-15 Jahren etabliert haben.

4. Warum diese Kombination heute besonders stark ist

Die Kombination aus:

* Produktion in Polen,

* Holding- und Finanzierungsstrukturen in den Niederlanden,

* sowie Vertrieb und Marktpräsenz in Deutschland

entspricht heute nahezu einem idealtypischen europäischen Mittelstandsmodell.

Dadurch können Unternehmen:

* operative Kosten senken,

* steuerlich effizienter agieren,

* Finanzierungsmöglichkeiten verbessern,

* regulatorische Risiken reduzieren,

* flexibler auf Marktveränderungen reagieren,

* und gleichzeitig den wichtigen deutschen Absatzmarkt bedienen.

Besonders in den Bereichen:

* Energie,

* Infrastruktur,

* Industrieproduktion,

* Immobilien,

* Projektentwicklung,

* sowie internationale Beteiligungsgeschäfte

zeigt sich dieses Modell weiterhin als ausgesprochen wettbewerbsfähig.

Unser Fazit

Aus heutiger Sicht war die frühzeitige Internationalisierung vieler mittelständischer Unternehmen kein „Abwandern“, sondern oftmals eine notwendige strategische Anpassung an globale Wettbewerbsbedingungen.

Unternehmen, die frühzeitig:

* ihre Produktion internationalisiert,

* ihre Kostenstrukturen optimiert,

* ihre Finanzierungsfähigkeit verbessert

* und ihre Unternehmensstruktur europäisch ausgerichtet haben,

verfügen heute häufig über deutlich größere Stabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstumschancen.

Polen als Produktionsstandort und die Niederlande als Holding- und Finanzierungsstandort haben sich für viele mittelständische Unternehmen als eine wirtschaftlich äußerst tragfähige Kombination erwiesen uns sind immer noch eine attraktive Konstellation.

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Dutch Intraco Holding.B.V.

Herr Michael Ilgner

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fon ..: ++49 152 900 67 673

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email : m.ilgner@dutch-intraco.eu

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