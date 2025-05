Stardust Solar unterzeichnet Absichtserklärung über exklusive nordamerikanische Distribution der KI-basierten Technologie von MarkeDroid mit Beteiligung der Europäischen Union

Vancouver, British Columbia – 27. Mai 2025 – Stardust Solar Energy Inc. (TSXV: SUN) (FSE: 6330) (OTCQB: SUNXF) (das Unternehmen oder Stardust Solar), ein führender nordamerikanischer Franchisegeber für Installationsdienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien, freut sich bekannt zu geben, dass es am 25. Mai 2025 eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) mit MarkeDroid OÜ unterzeichnet hat. MarkeDroid ist ein in Estland ansässiger Anbieter von virtuellen Kraftwerksdiensten im Bereich erneuerbare Energien. Ziel der Vereinbarung ist es, Stardust Solar zum exklusiven nordamerikanischen Vertriebspartner der KI-gestützten Solar- und Batteriespeicher-Optimierungslösung von MarkeDroid zu machen. Die strategische Partnerschaft wurde durch ClimateDoor sowie das Lower Carbon Business Action-Programm der Europäischen Union initiiert, das innovative EU-Technologien mit führenden kanadischen Unternehmen verbindet.

Highlights der Partnerschaft

Gemäß den Bedingungen des LOI wird erwartet, dass Stardust Solar die KI-gestützte Optimierungslösung von MarkeDroid in sein Netzwerk von mehr als 93 Franchisegebieten in Kanada, den Vereinigten Staaten und der Karibik integrieren und als White-Label anbieten wird.

· Die Technologie von MarkeDroid bewertet Marktpreise, die vor Ort erzeugte Solarenergie und Verbrauchsmuster, um Kauf-, Verkaufs- und Speicherzyklen maximal effizient zu gestalten.

· Erwartet wird, dass MarkeDroids fortschrittliche Lösungen für Batteriemanagement und Netzflexibilität Energieeinsparungen erhöhen und Kosten für Privat- und Geschäftskunden des Unternehmens senken.

Wir freuen uns sehr, die intelligente Optimierungstechnologie von MarkeDroid nach Nordamerika zu bringen und so den Mehrwert unserer Solar- und Batteriespeicherinstallationen weiter zu steigern, sagte Mark Tadros, Gründer und CEO von Stardust Solar. Diese Partnerschaft zeigt unser Engagement, Lösungen zu liefern, die nicht nur Kosten senken, sondern auch die Verbreitung erneuerbarer Energien in unserem wachsenden Netzwerk beschleunigen.

Die Absichtserklärung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Expansionsstrategie von Stardust Solar dar. Zu den jüngsten Erfolgen des Unternehmens zählen unter anderem:

· Der Erwerb von 49 US-Franchisegebieten durch den strategischen Kauf von Vermögenswerten der Solar Grids Development LLC

· Neue Franchiseneugründungen in wachstumsstarken Regionen wie Dallas-Fort Worth (Texas) und Florida

· Ein Projektauftragsbestand von über 2 Mio. C$ für geplante Solar- und Speicherinstallationen ab Frühjahr 2025 im Franchisenetz

· Strategische Partnerschaften, wie beispielsweise das Vertriebsabkommen mit Tesla für die Powerwall-Energiespeicherlösung

Das Management ist der Ansicht, dass die Partnerschaft mit MarkeDroid die Innovationskraft von Stardust Solar weiter stärken und attraktive Renditen für Investitionen in erneuerbare Energien ermöglichen wird.

Durch unsere Partnerschaft mit Stardust Solar wollen wir einen spürbaren Beitrag zum nordamerikanischen Markt für erneuerbare Energien leisten, sagte Toomas Teesaar von MarkeDroid. Stardust Solars umfangreiches Installationsnetzwerk und sein Engagement für exzellenten Service passen hervorragend zu unserer Vision eines flexibleren und effizienteren Ökosystems für saubere Energie.

Über die KI-Technologie von MarkeDroid:

MarkeDroid verwendet eigene KI-Modelle, die anlagenspezifisch arbeiten. Die Modelle wurden in Zusammenarbeit mit Datenwissenschaftlern von STACC entwickelt, einem Unternehmen mit Verbindungen zur Universität Tartu. So kann MarkeDroid sowohl hochentwickelte Modelle als auch relevante Daten effektiv einsetzen.

Die zugrunde liegenden Daten für MarkeDroids Modelle beinhalten:

· Ertragsprognosen basierend auf ortsbezogenen Wetterdaten

· Verbrauchsprognosen aus historischen Verbrauchsdaten

· Energie- und Marktpreise sowie Vertragskomponenten

· Anlagenparameter wie PV-Leistung (kW), Batteriespeicherkapazität (kWh) und Einspeiseberechtigungen

Diese Eingaben dienen als Basis zur Berechnung des optimalen 24-Stunden-Plans für jede Anlage. Bei Änderungen – etwa durch Netzregelung oder Schwankungen im Energiespeicher – berechnet das System automatisch einen neuen Plan basierend auf den aktualisierten Bedingungen. Zur Qualitätssicherung der Planung nutzt MarkeDroid drei unterschiedliche Modelle. Durch Überwachung der festen Abweichungen zwischen diesen Modellen kann MarkeDroid frühzeitig eingreifen, falls Abweichungen auf mögliche Probleme hindeuten.

Die Partnerschaft zwischen Stardust Solar und MarkeDroid soll nicht nur finanzielle Vorteile bringen, sondern auch positive Umweltwirkungen durch geringere Netzabhängigkeit und reduzierte CO-Emissionen entfalten. Die LOI soll den Weg für einen rechtsverbindlichen Vertrag ebnen, der durch EU-finanzierte technische Unterstützung begleitet wird und künftige Kooperationen sowie gemeinsame Technologieentwicklungen ermöglichen könnte.

Der Abschluss der in der LOI vorgesehenen Transaktionen unterliegt verschiedenen Bedingungen, darunter insbesondere dem Erhalt aller erforderlichen unternehmensinternen und regulatorischen Genehmigungen sowie dem Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung. Stardust Solar und MarkeDroid sind unabhängige Parteien. Vermittlungsprovisionen sind im Zusammenhang mit der LOI nicht vorgesehen.

Über Stardust Solar:

Stardust Solar ist ein nordamerikanischer Franchisegeber für Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien, spezialisiert auf Photovoltaikanlagen, Batteriespeichersysteme und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen unterstützt Unternehmer mit einem umfassenden Angebot an markengestützten Managementservices, modernster Ausrüstung und umfassender Unterstützung in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Technik und Projektmanagement. Mit Franchisebetrieben in Kanada und den USA treibt Stardust Solar die Verbreitung sauberer Energielösungen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und für eine nachhaltigere Zukunft voran.

Presse- und Investorenkontakt:

Steve Rickaby

Kommunikation & Investor Relations

Telefon: 1-672-472-1345

E-Mail: steve@stardustsolar.com

Website: www.stardustsolar.com

Haftungsausschluss:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die TSX Venture Exchange Inc. hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Erwartungen bezüglich des Abschlusses einer verbindlichen Vereinbarung mit MarkeDroid, der Durchführung der Transaktionen gemäß LOI, der erwarteten Vorteile der Partnerschaft, der Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der Expansion des Franchisenetzwerks und der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens. Solche Aussagen basieren auf Annahmen, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten abweichen. Das Unternehmen übernimmt, außer gesetzlich vorgeschrieben, keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen.

