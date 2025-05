Stardust Solar erweitert 93igstes Franchisegebiet: Expansion nach Biloxi, Mississippi

Vancouver, British Columbia – 16. Mai 2025 – Stardust Solar Energy Inc. (TSXV: SUN) (OTCQB: SUNXF) (FSE: 6330), ein nordamerikanischer Marktführer für Solarenergielösungen im Wohn- und Gewerbebereich, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ab dem 15. Mai 2025 ein neues Franchise in Biloxi, Mississippi, vergeben hat. Mit dieser Vereinbarung wächst das Franchise-Netzwerk des Unternehmens von 92 auf 93 Gebiete in Kanada und den Vereinigten Staaten.

Das neue Franchise gewährt exklusive Rechte für sechs Landkreise im Süden Mississippis und beinhaltet ein Vorkaufsrecht für bis zu vier weitere Gebiete in den angrenzenden Bundesstaaten Louisiana und Alabama.

Die Golfküste der USA zählt zu den am schnellsten wachsenden Solarmärkten – dank reichlich Sonnenschein, attraktiven Förderprogrammen und einer energie-bewussten, widerstandsfähigen Kundschaft, sagte Mark Tadros, Gründer und CEO von Stardust Solar. Die Aufnahme von Biloxi als unser 93. Franchise unterstreicht unsere Strategie, das Wachstum in nachfragestarken Regionen zu konzentrieren, und bringt uns unserem Ziel näher, bis Jahresende über 100 Franchises zu verfügen.

Wichtige Highlights:

– Strategischer Standort: Das Franchise in Biloxi deckt sechs Küstenbezirke mit einer Gesamtbevölkerung von rund 400.000 Menschen ab und liegt in der Nähe bedeutender Hafen-, Tourismus- und Militäreinrichtungen.

– Wachstumsoptionen: Das Vorkaufsrecht ermöglicht die potenzielle Erweiterung um bis zu vier zusätzliche Gebiete in Louisiana und Alabama, was regionale Skaleneffekte fördern könnte.

– Netzwerkausbau: Stardust Solar verfügt nun über 93 Franchisegebiete – ein deutlicher Zuwachs gegenüber 78 Anfang 2024.

– Franchise-Unterstützung: Neue Partner profitieren von der schlüsselfertigen Vertriebsplattform, den Engineering-Ressourcen und führenden Schulungsprogrammen von Stardust Solar.

Über Stardust Solar:

Stardust Solar ist ein nordamerikanisches Franchiseunternehmen für Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien und spezialisiert auf Photovoltaikanlagen (PV), Energiespeichersysteme und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt Unternehmern Markenmanagementdienste, modernste Ausrüstung und umfassende Unterstützung in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Technik und Projektmanagement zur Verfügung. Mit Franchises in ganz Kanada und den USA fördert Stardust Solar die Verbreitung sauberer Energielösungen, die das Wirtschaftswachstum stärken und eine nachhaltigere Zukunft schaffen.

Kontakt für Medien und Investoren:

Steve Rickaby

Kommunikation und Investorenbeziehungen

Telefon: 1-672-472-1345

E-Mail: steve@stardustsolar.com

Website: www.stardustsolar.com

Hinweis:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die TSX Venture Exchange Inc. hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen über die Geschäftspläne des Unternehmens, das erwartete Wachstum, künftige Franchise-Erweiterungen, die Perspektiven für den Betrieb, das Umsatzwachstum, neue Geschäftsmöglichkeiten und die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und verschiedener Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen realistisch sind, kann es keine Garantie geben. Sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stardust Solar Energy Inc.

Mark Tadros

B101 – 9000 Bill Fox Way

V5J 5J3 Burnaby, BC

Kanada

email : investors@stardustsolar.com

Pressekontakt:

Stardust Solar Energy Inc.

Mark Tadros

B101 – 9000 Bill Fox Way

V5J 5J3 Burnaby, BC

email : investors@stardustsolar.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.