Staffelübergabe: Marc Schulze übernimmt die Geschäftsführung bei Neuland

Die Neuland GmbH & Co. KG steht seit Jahrzehnten für innovative Workshop-Tools, FlipCharts, Marker und Visualisierungsmaterialien – Made in Germany, konsequent nachhaltig und mit einer klaren Haltung.

Fulda / Eichenzell, Juni 2025

Ab dem 1. Juni 2025 ist Marc Schulze Geschäftsführer der Neuland GmbH & Co KG.

Damit übergibt Guido Neuland die Verantwortung an einen international erfahrenen Manager

mit dem Fokus auf Vertrieb, Marketing und Kommunikation. Diese Veränderung, so Neuland,

„steht für den kontinuierlichen Entwicklungsprozess, dem sich Neuland seit je her verschreibt. Marc bringt die notwendigen neuen Ideen und Perspektiven mit, um die in Jahrzehnten erlangte Führungsposition unseres Unternehmens auszubauen und neue

Möglichkeiten zu erschließen.“

Dabei ist die Kontinuität gewahrt: Die Geschwister Sabine und Guido Neuland bleiben dem

Unternehmen auch künftig als Gesellschafter und Berater erhalten. Gemeinsam mit Marc Schulze und mit dem bewährten Team werden sie künftige Herausforderungen meistern und die über 50-jährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens fortschreiben. „Ich danke Guido und Sabine für ihr Vertrauen und freue mich Neuland zusammen mit dem ganzen Team in eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft zu führen“, erklärt Marc Schulze.

Über Neuland

Gegründet 1968, bietet Neuland heute ein umfassendes Produkt-Portfolio, eigens konzipiert

und produziert für Moderationen, Trainings, Brainstormings und Strategiemeetings. Dabei

zählen Nachhaltigkeit, eigene Fertigung und stetige Innovation von Beginn an zu den wichtigsten Werten des Unternehmens. Das zahlt sich aus: Neuland Marker, Tafeln und Methodentools sind immer dabei, wenn Menschen gemeinsam Ideen entwickeln und

vorantreiben – mittlerweile überall in der Welt.

Über Marc Schulze

In mehr als zwanzig Jahren hat Marc Schulze vielseitige Erfahrungen in unterschiedlichen Branchen durchlaufen, darunter im Bereich Kunststoff, Pharma & Life Science und Consumer Products, zuletzt als Director Sales & Marketing bei der Aurelius Gruppe und Interim-CSO bei der APS Group, die von der Energizer Group Anfang Mai übernommen wurde. Seine Erfahrung in der Führung großer Teams fasst er in einem einfachen Credo zusammen, mit dem er nun bei Neuland antritt: „Ich glaube an die Kraft guter Ideen – aber nachhaltiger Erfolg entsteht durch Menschen, die mit Herz, Verstand und Motivation den

Unterschied machen“

