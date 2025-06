Der neue Ballermann-Partysong von Simone Cerovina

Der neue Partykracher der Sängerin

Mit ihrer neuen Single „Notgeil“ sorgt Simone Cerovina für Gesprächsstoff – provokant, direkt und mit einem satirischen Augenzwinkern. Die Sängerin, die alle ihre Texte selbst schreibt, spricht in diesem Song ein Thema an, das viele Frauen aus der Partnersuche kennen: Männer, die statt echter Nähe nur eine schnelle Nummer wollen. Während sie selbst nach echter Verbindung sucht, begegnet sie immer wieder dem gleichen Typ – und gibt ihm in „Notgeil“ eine Stimme.

Der Refrain bringt es auf den Punkt: „Ich bin notgeil, jetzt komm schon her – ja so notgeil, was willst du mehr?“ – das sind die Worte, mit denen der Mann seine „Botschaft“ übermittelt. Dazwischen bleibt Raum für Simone Cerovinas klare Haltung: Sie will mehr als körperliche Nähe – nämlich echte Gefühle und eine respektvolle Begegnung. „Wer Liebe wirklich kennt, weiß, dass Lust allein verbrennt.“

Der Song vereint kraftvollen Rhythmus mit ehrlicher Botschaft – direkt, schonungslos und dennoch charmant. Entstanden aus persönlichen Erfahrungen, spiegelt „Notgeil“ einen wichtigen Aspekt ihrer musikalischen Handschrift: das Leben in all seinen Facetten mit pointierten Texten greifbar machen.

Simone Cerovina lebt Musik – und verarbeitet ihr Leben in Songs. Ihr Debütalbum mit 16 eigenen Titeln erschien am 3. Januar 2025. Ihre zahlreichen Singles gewannen Hitparaden und platzierten sich in einer Schweizer Jahreshitparade 3 Jahre in Folge auf Platz 1, seit über 6 Monaten ist sie permanent in den Top 10 der deutschen DDTop100.de. Diese Erfolge in Hitparaden sowie zahlreiche Fans bei ihren Auftritten belegen: Diese Frau hat was zu sagen – und sie tut es auf ihre ganz eigene Art.

„Notgeil“ – ein ehrlicher, augenzwinkernder Schlag ins Gesicht falscher Erwartungen. Perfekt für mutige Playlists und offene Ohren.

SIMONE CEROVINA -NOTGEIL VÖ 6.6.2025

Text: Simone Cerovina

Komposition: Willi Schilling

Labelcode: 32828

EAN: 4068413150114

ISRC: DEYW82508702

VÖ-Datum: 06.06.2025

