MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / 4. April 2023 / St-Georges Eco-Mining Corp. (CSE:SX) (OTCQB:SXOOF) (FWB:85G1) freut sich, seine Aktionäre und Stakeholder über die aktuellen Fortschritte bei der Herstellung seiner Batterien-Verarbeitungsanlagen zu informieren. In der ersten von drei modularen Anlagen zur Batterie-Vorbereitung wurden die 26 Bereiche in Betrieb genommen und kontrolliert mit dem Ergebnis, dass diese Anlage die Anforderungen der kanadischen Sicherheitsstandards, -normen und -vorschriften erfüllt.

Die erste Anlage mit einer maximalen Kapazität von 7.920 Tonnen pro Jahr wurde im Auftrag von EVSX am Standort des Herstellers durch WSP Engineering kontrolliert. Sie wird voraussichtlich nach Eingang des Zertifizierungsberichts von WSP demontiert und an die Batterien-Recyclinganlagen des Unternehmens in Thorold, Ontario, versandt. Die beiden anderen Anlagen sind fast fertig gestellt und dürften im April zur Kontrolle bereitstehen.

Diese drei modularen Anlagen werden über eine Gesamtkapazität von 23.780 metrischen Tonnen für die Batterie-Vorbereitung sämtlicher Batteriearten verfügen.

Die zusätzlichen Fertigungslinien werden die fokussierte Fertigungslinie für alkalische Batterien mit 4.752 metrischen Tonnen pro Jahr unterstützen und EVSX eine kombinierte Gesamt-Verarbeitungskapazität von 28.532 metrischen Tonnen Batterien pro Jahr liefern.

Obwohl der anfängliche Kreislauf mit alkalischen Batterien in kleinerem Maßstab geplant wurde, ist er auf Aufrüstungen ausgelegt, durch die seine Produktionskapazität je nach Bedarf auf bis zu 20.000 metrische Tonnen jährlich gesteigert werden kann.

Momentan wartet EVSX auf den Erhalt seiner Umweltgenehmigung, um die Batterieverarbeitung zu starten und neue Batterielieferungen entgegenzunehmen.

Siehe Fotos der Bereiche der modularen Anlage am Ende der Pressemitteilung.

Sonstige Entwicklungen

Im Rahmen des Due-Diligence-Prozesses befindet sich das Unternehmen derzeit im Prozess der Prüfung der Technologie, die von seinen eventuellen italienischen Partnern entwickelt wurde, und prüft Szenarien, um die Zufuhr von Batterien-Ausgangsmaterial im Zusammenhang mit dieser geplanten Partnerschaft zu regeln.

Das Unternehmen ist auch aktiv in Verhandlung mit verschiedenen Akteuren der Batterie-Recyclingbranche, um zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitung in der Anlage in Thorold zu beziehen. Außerdem werden derzeit in fünf Rechtssystemen Gespräche mit Recyclingbetrieben hinsichtlich Technologietransfer und Zusammenarbeit geführt.

Stand des Projekts Manicouagan

Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hatte das Explorationsteam in Manicouagan Bohrungen über 879 Meter in drei Bohrlöchern ausgeführt. Wenn weitere Informationen eingehen und geprüft sind, wird voraussichtlich ein umfangreiches Update erfolgen.

Es folgen Bilder der Bereiche der modularen Anlagen zur Batterieverarbeitung:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69977/St-Georges_040423_DEPRcom.001.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69977/St-Georges_040423_DEPRcom.002.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69977/St-Georges_040423_DEPRcom.003.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69977/St-Georges_040423_DEPRcom.004.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69977/St-Georges_040423_DEPRcom.005.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69977/St-Georges_040423_DEPRcom.006.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69977/St-Georges_040423_DEPRcom.007.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69977/St-Georges_040423_DEPRcom.008.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69977/St-Georges_040423_DEPRcom.009.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69977/St-Georges_040423_DEPRcom.010.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69977/St-Georges_040423_DEPRcom.011.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69977/St-Georges_040423_DEPRcom.012.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69977/St-Georges_040423_DEPRcom.013.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69977/St-Georges_040423_DEPRcom.014.jpeg

