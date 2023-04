Wenn es nach dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Hans-Werner Sinn geht, dann sind die Prognosen düster.

Professor Sinn, ehemaliger Präsident des Ifo-Instituts ist vielen bekannt. Bei einem Vortrag im bayerischen Rosenheim zeichnete er für die nächsten Jahre und Jahrzehnte ein eher düsteres Bild. Nicht ein schwarzer Schwan, sondern gleich sechs schwarze Schwäne zeigen eine alles andere als zuversichtliche Zukunft auf. Die Schwäne sind laut Sinn die Pandemie, der Russland-Ukraine-Krieg, die galoppierende Inflation, die Kapitalflucht in Großbritannien, die Bankenkrise und nicht zuletzt die Sabotage von Gaspipelines. Laut einer Statistik des Allensbacher Archivs sei daher der Pessimismus auch so groß wie nie zuvor. Zur Inflation haben vor allem die Pandemie und die Quarantäne geführt. Auch sei statt von einer Inflation eher von einer Stagflation auszugehen. Bei einer Stagflation ist das Wirtschaftswachstum mehr oder weniger zum Erliegen gekommen, Inflation und Unterbeschäftigung prägen das Bild.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Staatsverschuldung, die sich versiebenfacht hat. Auch wie die EZB weiter vorgehen wird, eine weitere Zinsanhebung oder eine Bankenrettung, so ist Sinn der Meinung, dass die EZB sich für die Banken entscheiden wird. Eine besondere Krise sieht er in der Energiepolitik. Beim Fehlen echter Alternativen sind Verbote wohl nicht das richtige Mittel der Wahl. Kein Wunder also, dass Pessimismus vorherrscht. Und eine Lösung des Klimaproblems gibt es nur auf globaler Ebene. Auch Anleger stecken in einem Dilemma. Doch mit Gold und Anteilen an Goldunternehmen kann sich jeder ein Stück Sicherheit und Wertbeständigkeit sichern. Bei den Goldgesellschaften gefallen beispielsweise Karora Resources oder Maple Gold Mines.

Karora Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-karora-resources-uranium-energy-und-torq-resources/ – besitzt produzierende Goldminen in Westaustralien. Eine Steigerung der Goldproduktion wird angestrebt.

Maple Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/play/maple-gold-mines-published-excellent-drill-results-and-is-targeting-a-resource-of-5-million-oz-gold/ – treibt zusammen mit dem Partner Agnico Eagle zwei Goldprojekte in Quebec voran. Sie befinden sich im Abitibi Grünsteingürtel.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -) und Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.