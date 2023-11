Speaker Gewinner in zweiter Generation

Experte für Unternehmensnachfolge gewinnt Award in internationalem Speaker Slam in Wiesbaden.

In einer beeindruckenden Präsentation beim internationalen Speaker Slam in Wiesbaden hat ein Experte für Unternehmensnachfolge, der selbst als Unternehmer in zweiter Generation tätig ist, den begehrten Award gewonnen. Mit seinem Vortrag über die Komplexität und Bedeutung der Unternehmensnachfolge übertraf er die Konkurrenz aus 27 Ländern. Die Rede, die weltweit ausgestrahlt wurde und von einer Fachjury aus renommierten Funk- und Fernsehexperten bewertet wurde, beleuchtete ein kritisches Thema, das in Deutschland zunehmend an Relevanz gewinnt.

Der Experte warnte in seiner Rede eindringlich vor einer bevorstehenden Krise: Bis 2026 könnten etwa 560.000 deutsche Unternehmen ohne Nachfolgeplanung dastehen, was zur Schließung von schätzungsweise 190.000 Unternehmen führen könnte. Dieser alarmierende Trend fand auch in der nationalen Berichterstattung, wie etwa in der ARD-Tagesschau, Beachtung.

In seinem Vortrag teilte der Redner nicht nur Statistiken und Prognosen, sondern auch persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse aus seiner umfangreichen Arbeit im Bereich der Unternehmensnachfolge. Er illustrierte, wie eine durchdachte und strategische Vorbereitung Unternehmen durch den Übergangsprozess führen und langfristigen Erfolg sichern kann. Dabei betonte er die Notwendigkeit, sowohl menschliche als auch betriebswirtschaftliche Aspekte in Betracht zu ziehen.

Als Geschäftsführer mehrerer Familienunternehmen, die europaweit agieren, bringt der Speaker eine einzigartige Perspektive in die Diskussion ein. Seine Unternehmen sind ein lebendiges Beispiel dafür, wie erfolgreiche Nachfolgeplanung und -umsetzung aussehen kann. In der Vergangenheit hat der Experte mit renommierten Automobilherstellern und vielen mittelständischen Unternehmen in der DACH-Region zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit hat nicht nur seine Sicht auf die Unternehmensnachfolge geprägt, sondern auch seinen Ruf als führender Experte in diesem Bereich gefestigt.

Die Anerkennung durch den Speaker Slam Award bestätigt die Bedeutung seines Beitrags zum Diskurs über Unternehmensnachfolge und seine Rolle als Vordenker in diesem essentiellen Wirtschaftsbereich. Mit seiner Arbeit und seinem Engagement trägt er maßgeblich dazu bei, die Weichen für die Zukunft vieler Unternehmen und ihrer Mitarbeitenden zu stellen.

