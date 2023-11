In 120 Sek. nach Las Vegas: Kaiserslauterns Experte für Krisenbewältigung, Dennis Patschull, holt den Award

Experte für das Thema Change/Krisenbewältigung, Dennis Patschull, holt beim internationalen Speaker Slam den Award in die Pfalz.

Wiesbaden,16.11.2023

In einem wahrhaft beeindruckenden Auftritt beim internationalen

Speaker Slam in Wiesbaden am 16. November 2023 holte der

Experte für das Thema Krisenbewältigung aus Kaiserslautern, Dennis

Patschull, den begehrten Excellence Award nach Hause. Der

Wohnort des erfolgreichen Redners verleiht diesem triumphalen

Moment eine lokale Note und unterstreicht die Vielseitigkeit der

Talente in der Region.

Der Speaker Slam, der erstmalig auf zwei Bühnen stattfand und

bereits in Städten wie Wien, New York, Frankfurt und München für

Gänsehaut und Emotionen sorgte, ist ein einzigartiges Format, bei

dem Redner in nur 120 Sekunden ihre Botschaften in die Welt

tragen. Eine renommierte Jury wie Dirk Hildebrand von den

Radioexperten, Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam

Saeger und Scouting-Expertin Stephanie Pierre, hatte die Aufgabe,

die Teilnehmer zu bewerten. Ein vorheriges Auswahlverfahren

sorgte für eine besonders qualifizierte Konkurrenz.

Initiator dieses atemberaubenden Events ist der Top Speaker

Hermann Scherer, der mit dem Speaker Slam eine Plattform schuf,

auf der Redner mit persönlichen Themen in einem Wettbewerb um

die besten Botschaften gegeneinander antreten. Die

Herausforderung dabei: In nur zwei Minuten das Publikum

mitreißen und begeistern.

Mit insgesamt 201 Teilnehmern, zwei Bühnen und Vertretern aus 27

Ländern wurde nicht nur die Vielfalt, sondern auch ein neuer

Weltrekord aufgestellt. Inmitten dieses beeindruckenden

Wettbewerbs präsentierte der Experte für Krisenbewältigung aus

Kaiserslautern einen Vortrag unter dem Motto `Lebenskrisen sind

die Post-Its in unserem Buch des Lebens`.

Der Saal antwortete mit Applaus und Fontänen, als der inspirierende

Vortrag sein Ende fand. Doch dies sollte nicht das Ende, sondern der

Beginn eines neuen Kapitels sein. Der Veranstalter des Speaker

Slams persönlich kam auf Dennis Patschull zu und buchte ihn für

einen Vortrag beim internationalen Expertenkongress in Las Vegas.

Mit diesem Award wird nicht nur einen Triumph für den

Kaiserslauterer Coach markiert, sondern auch eine Einladung zu

weiteren inspirierenden Höhepunkten auf internationaler Bühne.

Diese Reise zeigt, dass wahre Expertise in der Krisenbewältigung

nicht nur Gehör, sondern auch Anerkennung und Chancen auf

globaler Ebene findet.

Dennis Patschull sagte:

„Das Thema Lebenskrisen ist aktueller, denn je und nicht nur im

privaten Bereich, sondern auch für manche Firmen ist das Thema

Change ein Schmerzpunkt.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dennis Patschull

Herr Dennis Patschull

Feuerbachstraße 54

67659 Kaiserslautern

Deutschland

fon ..: 01784183390

web ..: http://dennis-patschull.de

email : hallo@dennis-patschull.de

