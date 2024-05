Spark Energy Minerals gibt den Beginn seines Explorationsprogramms für sein brasilianisches Konzessionsportfolio bekannt

Vancouver, B.C., den 30. Mai 2024 – Spark Energy Minerals Inc. (CSE: EMIN / OTC: MTEHF / FWB: 8PC) (Spark Energy Minerals oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein Explorationsprogramm in seinem strategischen Konzessionsportfolio in Brasilien begonnen hat. Das Konzessionsportfolio von Spark Energy Mineral umfasst eine Fläche von über 103.000 Hektar in den mineralienreichen Bundesstaaten Minas Gerais (66.000 ha), Ceara (16.000 ha) und Rio Grande de Norde (21.000 ha). In Minas Gerais hat das Unternehmen seine Position mit zusammenhängenden Grundstücken im aussichtsreichen Lithium-Tal (Lithium Valley) der ostbrasilianischen Pegmatit-Provinz konsolidiert.

Dieses Lithium-Tal gilt als eine der weltweit bedeutendsten lithiumhaltigen Pegmatit-Provinzen mit zahlreichen Spodumen-Lagerstätten (und anderen verwandten Lithiummineralien), die bereits in Produktion (Sigma Lithium Corp.) und/oder in Erschließung sind (Lithium Ionic Corp., Atlas Lithium Corp.). Die Provinz gilt auch als aussichtsreich für andere wichtige und verwandte Elemente wie Niob, Tantal und Zinn, Edelsteine, Industriemineralien und Seltene Erden.

Jon Hill, Vice President Exploration von Spark Energy Minerals, kommentierte: Wir sind hoch motiviert, mit der Exploration zu beginnen und in Richtung Bohrungen voranzutreiben. Die Nähe und offensichtliche Gleichwertigkeit der geologischen Gegebenheiten des umfangreichen und zusammenhängenden Konzessionsgebietes (66.000 Hektar) von Spark, weniger als 25 Kilometer von Sigma Lithiums Groto do Cirilo-Mine entfernt, unterstützt das Potenzial für Entdeckungen in diesem Gebiet.

Als Ergänzung zu seinen Eckpfeilern in Minas Gerais ist das Unternehmen mit großen zusammenhängenden Grundstückspaketen in den neu entstehenden Pegmatit-Provinzen Ceara und Rio Grande de Norde ebenfalls gut positioniert.

Eugene Hodgson, Chairman und CEO von Spark Energy Minerals, erklärte: Das Unternehmen beabsichtigt, die Exploration so weit voranzutreiben, dass innerhalb der nächsten 12 Monaten erste Bohrungen im Lithium-Tal durchgeführt werden können.

Es wurde ein multidisziplinäres Arbeitsprogramm entwickelt, das die Analyse und Interpretation von geografisch geeigneten multispektralen Fernerkundungstechniken, öffentlich zugänglichen geochemischen und geophysikalischen Datenbanken mit Kartierungen sowie Probenahmen vor Ort kombinieren wird. Erste Ergebnisse der Neubearbeitung und Neuinterpretation von öffentlich zugänglichen geophysikalischen Daten und Fernerkundungsdaten werden innerhalb der nächsten vier Wochen erwartet.

Die Logistik für die Mobilisierung von Feldteams für die anfängliche Zielvalidierung, Kartierung und geochemische Probenahme vor Ort hat begonnen und soll Anfang des dritten Quartals 2024 beginnen.

Über Spark Energy Minerals

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf Batteriemetalle und Mineralien auf seinen neu erworbenen Liegenschaften in Brasilien konzentriert. Das Unternehmen hat Projekte in einigen der produktivsten Bergbauregionen der Welt erworben, und zwar in Brasiliens wachsendem Lithiumgebiet, das als Hotspot für die Exploration von Lithium und Seltenen Erden weltweit zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die in diesem Dokument veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jonathan Victor Hill, BSc Hons, FAUSIMM, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors,

EUGENE HODGSON, CHAIRMAN & CEO

SPARK ENERGY MINERALS INC.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER WEBSITE DES UNTERNEHMENS UNTER

sparkenergyminerals.com

Kontakt: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742

E-Mail an info@sparkenergyminerals.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Worte könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt, antizipiert und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens und die geplanten Explorationsarbeiten auf den Liegenschaften des Unternehmens. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Spark Energy Minerals

Eugene Hodgson

595 Howe Street – Suite 704,

V6C 2T5 Vancouver, B.C.

Kanada

email : info@sparkenergyminerals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.