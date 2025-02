Spanish Mountain Gold bestätigt Fortschritte beim Ausbau der neuen Stromversorgung

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver; BC – 20. Januar 2025 – Spanish Mountain Gold Ltd. (Spanish Mountain Gold oder das Unternehmen) (TSX-V: SPA – WKN: A0YJQF) freut sich, den Beginn der zweiten Phase der Systemauswirkungsstudie (SIS) mit BC Hydro (dem Versorgungsunternehmen der Provinz) für eine geplante neue Stromleitung zum Projekt bekannt zu geben. Die SIS ist Teil des Stromversorgungs-Verbundprozesses von BC Hydro, um 60 Megawatt (MW) erneuerbare Wasserkraft für das Spanish Mountain Gold-Projekt (das SMG-Projekt) im Cariboo Gold Corridor in British Columbia, Kanada, bereitzustellen. Der Arbeitsumfang von BC Hydro umfasst den Bau eines neuen Umspannwerks, um die geplante 75 Kilometer lange 230-Kilovolt-Übertragungsleitung (kV) von SMG an das Netz von BC Hydro anzuschließen.

Peter Mah, President & CEO von Spanish Mountain Gold, kommentierte: Wir haben 2024 hervorragende Fortschritte bei der Fertigstellung von Phase 1 des SIS (Teil des Zusammenschaltungsverfahrens von BC Hydro) erzielt. Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass wir zu Phase 2 übergehen – der Konzeptplanung des SIS, die uns einer Bauentscheidung bis 2027 einen weiteren Schritt näher bringt. Die erneuerbare Wasserkraft, die von BC Hydro geliefert wird, ist die sauberste Energiequelle, die derzeit für das Projekt zur Verfügung steht. Sie unterstützt unsere Ziele, eine kostengünstige, saubere Stromversorgung zu gewährleisten, die einen größeren Betrieb als in der Vor-Machbarkeitsstudie von 2021 unterstützen könnte, die Kohlenstoffintensität des Projekts zu senken und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.“

Das SIS ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung einer erneuerbaren Stromversorgung für das SMG-Projekt, das Projektverbesserungen wie die Elektrifizierung der Bergbauflotte, eine höhere Durchsatzleistung bei der Mineralienverarbeitung sowie andere potenzielle Möglichkeiten wie die Lagerung von Abfällen und Abraum, das Wassermanagement und die Vorteile bei der Schließung von Bergwerken ermöglichen könnte. Viele dieser Möglichkeiten werden im Rahmen der Whittle Enterprise Optimization mit dem Ziel bewertet, die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern. Die Arbeit der International Technology Group ANDRITZ zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit ist abgeschlossen und die Ergebnisse werden für die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) der vorgeschlagenen Kompromisse für den Bergbau verwendet (siehe Pressemitteilungen vom 22. Dezember 2023 bzw. 24. Mai 2024).

Über Spanish Mountain Gold

Spanish Mountain Gold Ltd. konzentriert sich darauf, sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Spanish Mountain in Richtung der Errichtung der nächsten Goldmine im Cariboo Gold Corridor in British Columbia voranzutreiben. Wir führen eine integrierte Whittle Enterprise Optimization durch, um die potenziell wertvollsten Verbesserungen zu identifizieren und gleichzeitig das Verständnis für die hochgradigen geologischen Kontrollen und die damit verbundenen Bohrziele zu verbessern, die die Goldressource aufwerten und erweitern könnten. Wir sind bestrebt, in den Beziehungen zu den Gemeinden und den Ureinwohnern eine führende Rolle zu spielen, indem wir Technologien und Innovationen einsetzen, um die grünste Goldmine in Kanada zu errichten. Das unermüdliche Streben nach besserem Gold bedeutet, dass wir nach neuen Wegen suchen, um optimale finanzielle Ergebnisse zu erzielen, die sicherer sind, die Umwelt so wenig wie möglich belasten und sinnvolle Nachhaltigkeit für die Gemeinden schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens: www.spanishmountaingold.com.

Im Namen des Unternehmens:

Peter Mah

President, Chief Executive Office and Director

Spanish Mountain Gold Ltd.

Für weitere Informationen:

Suzette N Ramcharan

+1 604 601-3651

info@spanishmountaingold.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen dar. Alle Aussagen oder Informationen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie erwartet, antizipiert, plant, schätzt, beabsichtigt, Ziele, prognostiziert, potenziell oder Abwandlungen davon), glaubt, plant, schätzt, beabsichtigt, Ziele, Vorhersagen, Ziele, potenziell oder Abwandlungen davon oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden können, könnten, würden, könnten oder werden, oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. Bei den hierin enthaltenen Aussagen über den Abschluss und die Verwendung der Erlöse handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die, wie auch die anderen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens, auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements oder andere Ereignisse, die diese Aussagen oder Informationen beeinflussen, ändern sollten. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Spanish Mountain Gold Ltd.

Peter Mah

910 – 1111 Melville Street

V6E 3V6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@spanishmountaingold.com

Pressekontakt:

Spanish Mountain Gold Ltd.

Peter Mah

910 – 1111 Melville Street

V6E 3V6 Vancouver, BC

email : info@spanishmountaingold.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.