Southern Silver durchteuft 10,5 Meter mit durchschnittlich 1.115 g/t AgÄq auf dem Projekt Cerro Las Minitas in Durango, Méxiko

1. Dezember 2025 / IRW-Press / Southern Silver Exploration Corp. (TSX.V: SSV) (das Unternehmen oder Southern Silver) gibt heute bekannt, dass die ersten Analyseergebnisse der ersten Bohrungen auf dem kürzlich erworbenen Claim Puro Corazon eine oberflächennahe, sehr hochgradige Silbermineralisierung aus mächtigen, halbmassiven bis massiven Sulfidverdrängungen in einer Erzlinse im Hangenden außerhalb des Hauptskarnziels gezeigt haben.

Die wichtigsten Analyseergebnisse stammen aus Bohrung 25CLM-203 und umfassen:

– 10,5 Meter mächtiger Abschnitt (geschätzte wahre Mächtigkeit) mit durchschnittlich 560 g/t Ag, 0,1 g/t Au, 0,1 % Cu, 11,2 % Pb und 12,3 % Zn (1.115 g/t AgÄq), einschließlich eines 3,4 Meter mächtigen Abschnitts (geschätzte wahre Mächtigkeit) mit durchschnittlich 1.067 g/t Ag, 0,2 g/t Au, 0,2 % Cu, 20,0 % Pb und 19,1 % Zn (1.982 g/t AgÄq)(1) innerhalb von 200 Metern unter der Oberfläche; und

– zwei kürzere, hochgradige Abschnitte, die sich mehrere Bohrmeter unterhalb des oben genannten Abschnitts befinden und zusammen einen 2,6 Meter mächtigen Abschnitt (geschätzte wahre Mächtigkeit) mit durchschnittlich 143 g/t Ag, 4,8 % Pb und 1,5 % Zn (280 g/t AgÄq) (1) bilden, befinden sich weitere 6 Bohrmeter tiefer.

(1) Siehe Berechnungsgrundlagen für AgÄq in den Anmerkungen zu Tabelle 1.

Der Abschnitt aus der Verdrängungszone enthält halbmassive bis massive Sulfide mit bis zu 40 % Sphalerit (Zink), 30 % Bleiglanz (Blei) und geringe Mengen Pyrit, wobei die Silbermineralisierung am stärksten mit dem Bleiglanzgehalt korreliert und eine Karbonatverdrängung darstellt, die in Kalkstein außerhalb der Hauptskarnzone und der historischen Abbaustätten Puro Corazon beherbergt ist. Die Bohrung 25CLM-203 hat in größerer Tiefe mehrere weitere mineralisierte Zonen durchteuft, darunter Abschnitte mit unterschiedlich mineralisiertem Skarn. Die Abschnitte wurden beprobt und zur Analyse eingereicht; die Analyseergebnisse stehen noch aus und werden nach Erhalt veröffentlicht.

Darüber hinaus haben Stepout-Bohrungen von 25CLM-203 sowohl seitlich als auch in der Tiefe ähnliche massive bis halbmassive Sulfidabschnitte des Verdrängungstyps durchteuft. Diese Abschnitte wurden protokolliert und beprobt, die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Rob Macdonald, Vice President of Exploration, erklärte: Wir haben einen guten Start bei Puro Corazon hingelegt. Diese ersten sehr hochgradigen Silberabschnitte bestätigen die oberflächennahe, hochgradige Beschaffenheit der Mineralisierung und die allgemeine Höffigkeit des kürzlich erworbenen Claims Puro Corazon. Da etwa 40 % des geplanten Bohrprogramms abgeschlossen sind, erwarte ich weitere positive Explorationsergebnisse im ersten Quartal 2026.

Die Analyseergebnisse aus der Bohrung 25CLM-202 gingen ebenfalls ein und identifizierten mineralisierten Skarn neben den historischen Abbaustätten Santo Nino, die sich nördlich der Grenze des Claims Puro Corazon und im größeren Konzessionsgebiet CLM befinden. Zu den Highlights zählen:

– ein 2,4 Meter mächtiger Abschnitt (geschätzte wahre Mächtigkeit) mit durchschnittlich 62 g/t Ag, 3,0 % Pb und 5,2 % Zn (273 g/t AgÄq).

Dies sind die ersten Analyseergebnisse des Bohrprogramms bei Puro Corazon. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts sind zehn der geplanten 21 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.000 Metern fertiggestellt, drei Bohrungen befinden sich derzeit in Arbeit. Es sind Bohrungen über eine Länge von etwa 12.000 Metern geplant, um den Claim Puro Corazon sowohl seitlich als auch in Tiefen von bis zu 450 Metern unter der Oberfläche zu überprüfen. Die Bohrungen im Konzessionsgebiet werden fortgesetzt, wobei bisher weniger als 40 % des geplanten 21 Bohrungen umfassenden Bohrprogramms abgeschlossen sind. Das Unternehmen erwartet im ersten Quartal 2026 bedeutende Neuigkeiten aus dem aktuellen Bohrprogramm.

Abbildung 1: Draufsicht auf den kürzlich erworbenen Claim Puro Corazon mit Bohrungen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82019/SSV_120125_DEPRcom.001.png

Das Unternehmen berichtet außerdem, dass es ein Probenahmeprogramm unter Tage in den historischen Abbaustätten Puro Corazon begonnen hat. Bis zu 2.000 einzelne Schlitzproben sind in den 13 verschiedenen Sohlen der Mine Puro Corazon geplant. Die Probenahme wird dazu verwendet werden, aktualisierte Ressourcenmodelle aus dem Minenbereich zu erstellen und potenzielle Standorte für zukünftige Massenprobenahmen der Mineralisierung zu ermitteln. Die Probenahme hat begonnen und die Ergebnisse werden nach Erhalt der Analyseergebnisse bekannt gegeben.

Nächste Schritte

Das Unternehmen plant, die Ergebnisse des Bohrprogramms Puro Corazon in das viel größere Projekt Cerro Las Minitas einzubeziehen, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts deutlich zu verbessern. Die endgültigen Analyseergebnisse werden voraussichtlich bis zum Ende des ersten Quartals 2026 vorliegen. Danach beabsichtigt das Unternehmen:

– die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Cerro Las Minitas zu aktualisieren; gefolgt von

– einer Aktualisierung der vorläufigen wirtschaftliche Bewertung (PEA) des Projekts gemäß den Bestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101.

Das Unternehmen berichtet, dass die Arbeiten auf dem Projekt Cerro Las Minitas weiterhin zahlreiche Möglichkeiten weiterverfolgen, die nach der im Juli 2024 vorgelegten PEA identifiziert wurden, während gleichzeitig die Risiken des Projekts durch den Beginn der Erfassung von Basisdaten, hydrologischen, geotechnischen und archäologischen Untersuchungen sowie Landvermessungen und Studien reduziert werden und das Projekt vorangetrieben wird.

Nach der aktuellen Modellierung umfasst das Projekt Cerro Las Minitas einen groß angelegten Untertagebau mit soliden wirtschaftlichen Kennzahlen und hohen Bruttoeinnahmen in einer günstig gelegenen und bergbaufreundlichen Jurisdiktion im Südosten von Durango, Mexiko. Weitere Informationen zu den Details der aktuellen wirtschaftlichen Bewertung des Projekts Cerro Las Minitas finden Sie in der Pressemitteilung von Southern Silver vom 10. Juni 2024.

Tabelle 1: Ausgewählte Analyseergebnisse aus dem Projekt Cerro Las Minitas.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82019/SSV_120125_DEPRcom.002.png

1) Analysiert durch FA/AA auf Gold und ICP-AES durch ALS Laboratories, North Vancouver, BC. Silber (>100 ppm), Kupfer, Blei und Zink (>1 %) über den Grenzwerten mittels ICP-Verfahrens für Erzgehalte analysiert.

2) Silbergehalte weit über den Grenzwerten (>1.500 g/t Ag) und Goldgehalte über den Grenzwerten (>10 g/t Au) wurden mit FA-Grav erneut analysiert. Hohe Pb- (>20 %) und Zn- (>30 %) Gehalte über den Grenzwerten wurden durch Titration analysiert. AgÄq und ZnÄq wurden unter Verwendung der Preise von 2.800 $/Unze Au, 32 $/Unze Ag, 4,50 $/Pfund Cu, 0,95 $/Pfund Pb und 1,25 $/Pfund Zn berechnet.

3) Bei den AgÄq- und ZnÄq-Berechnungen wurden relative metallurgische Gewinnungsraten von 48,6 % Au, 93 % Ag, 70 % Cu, 87 % Pb und 93 % Zn zugrunde gelegt.

4) Die zusammengestellten Proben wurden unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 80 g/t AgÄq in Sulfid und 0,5 g/t AuÄq in der Oxid-Goldzone berechnet. Die zusammengestellten Proben weisen eine interne Verwässerung von <20 % auf, sofern nicht anders angegeben; anomale Abschnitte wurden unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 10 g/t AgÄq berechnet.

Über Southern Silver Exploration Corp.

Southern Silver Exploration Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung von Rohstofflagerstätten von Weltformat entweder durch eine direkte Beteiligung oder durch Joint-Venture-Partnerschaften bei Mineralkonzessionsgebieten in bedeutenden Rechtsgebieten konzentriert. Unser besonderes Augenmerk gilt dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Blei-Zink-Projekt Cerro Las Minitas im Herzen des mexikanischen Silbergürtels Faja de Plata, der zahlreiche erstklassige Rohstofflagerstätten – wie z.B. Penasquito, Los Gatos, San Martin, Naica und Pitarrilla – beherbergt. Wir haben ein Team aus erfahrenen Experten mit besten technischen, betrieblichen und geschäftlichen Fachkenntnissen zusammengestellt, die uns bei der Exploration unterstützen, um das Projekt Cerro Las Minitas zu einem erstklassigen hochgradigen Silber-Blei-Zink-Bergbaubetrieb auszubauen. Das neu erworbene Gold-Silber-Konzessionsgebiet Nazas befindet sich in demselben Bundesstaat wie das Konzessionsgebiet Cerro Las Minitas. Unser Konzessionsportfolio umfasst auch das Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Oro und das Gold-Silber-Gang-Projekt Hermanas, für die derzeit Genehmigungsanträge zur Durchführung eines Bohrprogramms gestellt werden. Beide Projekte befinden sich im Süden von New Mexico, USA.

Robert Macdonald, MSc. P.Geo, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die Erhebung der Daten für das Projekt CLM, über die hierin berichtet wird, direkt überwacht. Er ist für die Erstellung der technischen Informationen in dieser Mitteilung verantwortlich.

Für das Board of Directors

Lawrence Page

Lawrence Page, K.C.

President & Direktor, Southern Silver Exploration Corp.

1100-1199 West Hastings Street, Vancouver, BC, V6E 3T5

Für nähere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite von Southern Silver unter southernsilverexploration.com oder kontaktieren Sie uns unter der Rufnummer 604.641.2759 bzw. per E-Mail an corpdev@mnxltd.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Pläne zur Weiterentwicklung und Erschließung des Konzessionsgebiets CLM, einschließlich der Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung, gefolgt von einer Aktualisierung der PEA. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem zur allgemeinen Wirtschaftslage, zu Zinssätzen, Rohstoffmärkten, behördlichen und staatlichen Genehmigungen für die Projekte des Unternehmens sowie zur Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Erschließungsprojekte des Unternehmens zu angemessenen Konditionen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die eigentlichen Ergebnisse erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen der Zeitplan und der Erhalt der entsprechenden Genehmigungen von Regierung und Aufsichtsbehörde, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

