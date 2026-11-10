Solutiance AG mit deutlichem Umsatzanstieg und weiterhin starkem Kundenwachstum

Potsdam (IRW-Press/10.11.2026) –

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Q3 mit 0,21 MEUR EBT, Vorjahr Q3 2025 (-0,02 MEUR)

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Q3 Umsatz bei 2,1 MEUR, +61,5% im Vergleich zu Q3 2025 (1,3 MEUR)

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9M EBT bei -0,32 MEUR, -23,1% im Vergleich zur Vorjahresperiode (-0,26 MEUR)

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9M Umsatz bei 4,6 MEUR, +9,5% im Vergleich zur Vorjahresperiode (4,2 MEUR)

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9M Auftragseingang mit 5,5 MEUR auf Vorjahresniveau

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Bank erhöht Working Capital Kreditlinie um 20%

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), Anbieter von Plattform-Services für den Betrieb von Immobilien, hat das EBT im dritten Quartal auf 0,21 MEUR gesteigert. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 61,5% auf 2,1 MEUR im Vergleich zum Vorjahresquartal (1,3 MEUR). In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres konnten Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 4,6 MEUR umgesetzt werden, was einer Steigerung von 9,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (4,2 MEUR). Im gleichen Zeitraum wurde ein EBT von -0,32 MEUR erreicht und Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 5,5 MEUR akquiriert. Insgesamt konnten 29 neue Kunden gewonnen werden, was annähernd einer Verdopplung des Wertes des Geschäftsjahres 2025 (15) entspricht.

„Die Neukundengewinnung geht weiterhin mit großen Schritten voran und schafft eine gute Basis für das Wachstum in 2027. Im dritten Quartal war zudem die Zusage eines Kunden für die Erfassung von rund 300.000 Quadratmetern besonders erfreulich. Anders als sonst wird hier die Wartung erst nach Erfassung beauftragt. Der zusätzliche Auftragseingang wird nach groben Schätzungen über 0,5 MEUR liegen“, so Jörn Krüger, CSO.

Die Umsätze des dritten Quartals entfielen zu 77% (1,6 MEUR) auf Leistungen im Bereich „Dachmanagement 4.0“ und lagen damit um 78% über dem Vorjahreswert (0,9 MEUR). Das Umsatzvolumen im Bereich „Betreiberpflichten-Controlling“ lag mit 0,45 MEUR um 9,7% höher im Vergleich zum Vorjahresquartal (0,41 MEUR). Die Zahl der betreuten Quadratmeter im Bereich Dachmanagement 4.0 steht bei 5,5 Millionen.

„Wir konnten das erste und zweite Quartal im Umsatz bereits kompensieren. Jetzt gilt es, die verbleibende Zeit des Geschäftsjahres zu nutzen, um die gewonnenen Aufträge umzusetzen. Wie immer werden unsere Partnerunternehmen und wir bis zum Ende des Jahres durcharbeiten, um weiter zu wachsen.“, so Emmerich Mohacsi, COO.

Das Unternehmen hat zum ersten November die Nutzung des Factorings eingestellt und kann bei Bedarf stattdessen zukünftig eine flexible Kreditlinie nutzen, deren Umfang bis zu 0,6 MEUR beträgt.

Dazu Vorstand und CEO Jonas Enderlein: „Von der Nutzung der Kreditlinie und dem Wegfall des Factorings versprechen wir uns Einsparungen von 75 bis 100 TEUR pro Jahr, die sich in den kommenden Quartalen auch im Ergebnis niederschlagen werden. Die nicht unerheblichen, einmaligen Kosten im Zusammenhang mit dem Aufsetzen der Kreditlinie und des Förderprogrammes sind im Q3-Ergebnis bereits enthalten.“

Im Zuge dieser Meldung wurden auch die Kennzahlen unter

solutiance.com/investoren-kpis aktualisiert. Am 18. November 2026 um 13.00 Uhr findet zudem ein Earnings Call via Airtime statt. Teilnehmer können sich über

www.appairtime.com/event/b7e9eb02-9edf-441d-93ec-89b5d8a6f56e registrieren.

(Ende)

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