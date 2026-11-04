Sky Quarry verwandelt Abfall in Energie

Die Energiewende lebt unter anderem von nachhaltigeren Verfahren. Sky Quarry ist in der Energie- und Ölbranche tätig und besitzt zwei Verarbeitungsanlagen

Sky Quarry Inc. (ISIN: US83087C3034; WKN: A42626) kümmert sich darum, gebrauchte Asphalt-Dachschindeln mithilfe seiner eigenen ECOSolv-Technologie in nachhaltiges Öl und andere Ressourcen umzuwandeln. Genauer gesagt sind dies Diesel für Transport und Industrie, Vakuumgasöl und Naphtha sowie Asphalt. Zudem betreibt Sky Quarry Raffinerieanlagen. Auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick nicht so spannend klingt, so bedient das Unternehmen damit eine Nische innerhalb des größeren regionalen Erdölmarktes. Nachhaltige Ressourcenrückgewinnung ist das Zauberwort.

Einen bedeutenden Meilenstein konnte Sky Quarry kürzlich erreichen: Am 22. Oktober konnte die Gesellschaft den Start der Erdölraffinerieproduktion in seiner Eagle-Springs-Raffinerie in Nevada bekannt geben. Zuvor konnten umweltrechtliche Genehmigungen, Reparatur- und Modernisierungsarbeiten erfolgreich absolviert werden. Diese Raffinerie gelangte durch die Übernahme der Foreland Refining Corporation in den Besitz von Sky Quarry. Sie ist die einzige aktive Raffinerie in Nevada, betrieben wird sie von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Sky Quarry, von der Foreland Refining Corporation. Aus schwerem Rohöl werden Diesel und andere Erdölprodukte hergestellt. Bisher wurden in der Eagle-Springs-Raffinerie im Jahr ungefähr 485.000 Barrel verarbeitet. Mit der Inbetriebnahme der Raffinerie wurde der Übergang zur Erdölproduktion geschafft und die Anlage läuft bestens. Sky Quarry will nun die Auslastung und damit die Gesamtproduktion durch die Einbindung von Schweröl aus der Anlage PR Spring erhöhen. Die Nennkapazität liegt bei rund 5.000 Barrel Rohöl pro Tag. Die Raffinerie produziert Diesel- und Destillatkraftstoffe, Vakuumgasöl, Naphtha sowie flüssigen Straßenasphalt. Nun steht eine Steigerung des Durchsatzes, eine Produktionsausweitung und die Generierung von Cashflow im Fokus.

Durch das Recycling von Asphalt-Dachschindeln gibt es weniger Abfälle auf Deponien, Ressourcen werden geschont und Emissionen werden reduziert. Pro Jahr landen normalerweise rund 15 Millionen Tonnen Asphalt-Dachschindeln auf Deponien in den USA, denn jedes Jahr werden dort bei knapp sechs Millionen Häusern die Dächer neu gedeckt. Wird diese Menge recycelt, so können daraus jährlich 20 bis 22 Millionen Barrel Öl, rund neun bis elf Millionen Tonnen Sand sowie andere feste Baustoffe zurückgewonnen werden. Das ist „Upcycling“. Mit dem von Sky Quarry entwickelten umweltfreundlichen Verfahren können nun die gebrauchten Dachschindeln in Öl und weitere wertvolle Materialien getrennt werden. Dies gelingt durch die Verwendung eines firmeneigenen Lösungsmittels.

Die 2020 erworbene Anlage PR Spring in Utah erstreckt sich über ein Gelände von fast 2.400 Hektar und verfügt über geschätzte Vorkommen von rund 180 Millionen Barrel an Kohlenwasserstoffressourcen. Flüssiger Asphalt ist die Grundlage für das Recycling, die Mischprozesse und die Verarbeitung von gebrauchten Asphalt-Dachschindeln. Qualitativ hochwertige Asphalt-Bindemittel für den Straßenbau sowie Dieselkraftstoff kann Sky Quarry so bereitstellen. Das Einzugsgebiet von Sky Quarry erstreckt sich über den Südwesten und die Rocky-Mountain-Region, Kunden in Südkalifornien, Nevada, Utah und Idaho werden beliefert. Die Übernahme der Foreland Refining Corp. sorgt für eine Steigerung von Umsatz und operativen Möglichkeiten.

Es ist unbestritten, dass umweltfreundliche erneuerbare Energien an Dynamik gewinnen. Ein nachhaltiges Ressourcenmanagement ist erwünscht. Die Nachfrage nach grünen Technologien wächst und der Energiebedarf der Erde wird größer. Die zu erwartende Marktnachfrage nach grünen Technologien könnte auf bis zu eine Billion US-Dollar jährlich ansteigen. Zudem wird der Markt für recycelten Asphalt laut Allied Market Research im Zeitraum von 2020 bis 2027 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,9 Prozent anwachsen.

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