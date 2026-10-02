Graphen – ein aufstrebendes Industriematerial für die Zukunft

Im Bereich Graphen, oft als das stärkste Material der Erde bezeichnet, etabliert sich nun Argo Graphene Solutions mit einer weltweit exklusiven Lizenz

Graphen ist ein Material, das aus Kohlenstoffatomen in einer nur ein Atom dicken, zweidimensionalen Schicht besteht. Graphen ist ein Additiv und Verstärkungsmaterial, das bestehende Systeme deutlich verbessert und dies in vielen Bereichen. Der globale Graphen-Markt entwickelt gerade eine beeindruckende Dynamik. Lag der weltweite Graphen-Markt in 2023 noch bei etwa 432 Millionen US-Dollar, so soll er bis 2030 auf geschätzte 3,5 Milliarden US-Dollar anwachsen. Argo Graphene (ISIN: CA04021P1018; WKN: A41C57) hat in den letzten Monaten einige Meilensteine erreicht. Nach verschiedenen Pilotprojekten und der Sicherung einer exklusiven Lizenz (STREAM(TM)) hat die Technologie von Argo Graphene bereits Leistungsbeweise erbracht. Die Technologie bietet zwei unterschiedliche Produktionsverfahren – STREAM-G(TM) für Graphen und STREAM-O(TM) für Graphenoxid -, die es ermöglichen, Hochleistungsmaterialien mit Eigenschaften herzustellen, die auf spezifische industrielle Märkte zugeschnitten sind.

Graphen punktet mit außerordentlichen Eigenschaften, es ist leitfähiger als Kupfer und härter als Diamanten. Es sorgt für mehr Leistung, Langlebigkeit, macht Prozesse effizienter und es verbesset das Energiemanagement. Sowohl Wärme- als auch Kühltechnologien, man denke nur an die Rechenzentren mit ihrer Wärmeproduktion, und viele weitere moderne Technologien können von dem Material profitieren. Nur lange Zeit galt die Produktion als schwierig und teuer. Damit es dazu kommt, musste es den Sprung in die industrielle Wirklichkeit schaffen. Genau um das geht es bei Argo Graphene.

„Nun gilt es „STREAM(TM) in Richtung einer Produktion im kommerziellen Maßstab weiterzuentwickeln“, so CEO Dr. Vikas Berry, der auch die patentierte Graphen-Produktionsplattform STREAM(TM) erfunden hat. „In unserer nächsten Phase konzentrieren wir uns darauf, die Graphen-Raffinerie weiterzuentwickeln, die Produktion von Graphen und Graphenoxid hochzufahren und gemeinsam mit Industriepartnern die kommerziellen Anwendungen zu beschleunigen.“ Zu den Märkten, in denen Argo Graphene die Kommerzialisierung vorantreibt gehören die Sektoren Energiespeicherung und Batterien, Bauwesen und Infrastruktur, Verbundwerkstoffe, Hochleistungsmaterialien, Beschichtungen und Industrieanwendungen. Zu den strategischen Wachstumsmärkten, auf die sich Argo Graphene konzentriert, zählen die Halbleiterindustrie, die Landwirtschaft, die KI-Infrastruktur und die Rechenzentren. Übrigens wurde erstmals 2024 ein Graphen-Halbleiter vorgestellt, er war deutlich schneller und effizienter als Silizium, für den Elektronikbereich eine große Chance.

Ein bedeutender Anwendungsbereich für Graphen ist der Infrastruktursektor. Denn mit geringsten Dosierungen kann Graphenoxid zementgebundene Baustoffe qualitativ erheblich verbessern, Materialbedarf und Umweltbelastung reduzieren. Die Bauindustrie soll schließlich den „grauen“ CO2-Fußabdruck senken. Der Vorteil von STREAM(TM) ist die Produktion von hochwertigem Graphen und Graphenoxid für Bauanwendungen wie Zement und Beton. Dabei handelt es sich um einen riesigen etablierten Markt. STREAM(TM)-Graphenoxid will Argo Graphene als leistungssteigernden Zusatzstoff für Zement, Beton, Infrastrukturmaterialien und Bautechnologien der nächsten Generation vermarkten – dies soll STREAM(TM)-Graphenoxid als leistungssteigernden Zusatzstoff für Zement, Beton, Infrastrukturmaterialien und Bautechnologien durch strategische Partnerschaften der nächsten Generation zu vermarkten. Aktuell hat eine Privatplatzierung frisches Geld in die Kasse von Argo Graphene gespült. Wer also auf Graphen setzen möchte, kann sich das Unternehmen noch genauer anschauen. Der Aktienkurs hat sich in den letzten Wochen schön nach oben bewegt. Die Marktkapitalisierung beträgt 22,24 Millionen Euro. In einem stark wachsenden Markt erscheint dies aus heutiger Sicht eher niedrig und könnte somit Chancen auch für risikobereite Investoren ergeben. Der Vollständigkeit halber sei Investoren gesagt, dass derartige Investments immer auch nicht nur mit Chancen, sondern auch mit Risiken verbunden sind.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

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