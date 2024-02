Skeena stellt ein Explorations-Update bereit und gibt einen Ausblick auf 2024

Vancouver, British Columbia (8. Februar 2024) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) (Skeena oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) freut sich, alle Bohrergebnisse des Explorationsbohrprogramms 2023 auf dem Gold-Silber-Projekt Eskay Creek (Eskay Creek oder das Projekt) im Goldenen Dreieck im Nordwesten British Columbias bekannt zu geben. Diese Pressemitteilung gibt auch einen Ausblick auf die Explorationsprogramme von Skeena im Jahr 2024. Die Analyseergebnisse werden im Folgenden sowie auf der Website des Unternehmens detailliert dargestellt.

Explorationsbohrungen in Minennähe

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 13 Bohrungen über Tage niedergebracht, um die bei den Explorationsprogrammen im Jahr 2022 entdeckten Bohrabschnitte weiter zu verfolgen. Die Bohrungen in der Umgebung der Zone 22 ergaben neue Vorkommen einer Gold-Silber-Mineralisierung im Liegenden, die durch SK-23-1203 hervorgehoben wurde, die 19,87 g/t Au, 59,1 g/t Ag über 2,95 Meter, einschließlich 64,80 g/t Au, 132,0 g/t Ag über 0,85 Meter, und einen zweiten hochgradigen Abschnitt mit durchschnittlich 21,10 g/t Au, 15,4 g/t Ag über 1,50 Meter lieferte. Eine zusätzliche Mineralisierung wurde 200 Meter nördlich der Zone 22 durch SK-23-1200 mit einem Gehalt von 0,63 g/t Au, 86,1 g/t Ag über 14,50 Meter und 1,37 g/t Au, 7,6 g/t Ag über 5,00 Meter entdeckt. Es wird nicht erwartet, dass diese neuen Abschnitte die bestehenden Tagebauressourcen und -reserven in der Zone 22 wesentlich beeinflussen werden.

Regionales Programm Eskay Deeps

Die Entdeckung einer neuen Mineralisierung im Jahr 2022 bei Eskay Deeps durch die Explorationsbohrung SK-22-1081 (3,79 g/t Au, 59,4 g/t Ag über 32,19 Meter) war der Anlass für das Phase-I-Explorationsprogramm 2023 bei Eskay Deeps. Das Phase-I-Deeps-Programm, das im 4. Quartal 2023 abgeschlossen wurde, sollte zusätzliche hochgradige Mineralisierungen in den Kontakttonsteine in Fallrichtung der Erweiterung des Eskay Rift ca. 1.000 Meter nördlich der aktuellen Eskay Creek-Reserven überprüfen. Die Zielerstellung wurde durch geologische Modellierung und geophysikalische Daten unterstützt und konzentrierte sich auf Gebiete, die von früheren Betreibern nur unzureichend erkundet worden waren. Insgesamt wurden 8 Bohrungen und 2 Keilbohrungen mit einer Gesamtlänge von 13.787 Metern niedergebracht. Bislang hat das Unternehmen nur ein 350 mal 1.000 Meter großes Gebiet mit Kontakttonsteinen in Fallrichtung der Hauptlagerstätte in großen Bohrabständen von mehr als 100 Metern überprüft. In Eskay Deeps besteht noch erhebliches Explorationspotenzial, da sich viele prähistorische und moderne mineralisierte Riftsysteme in der Regel über Dutzende von Kilometern erstrecken.

Alle Bohrungen des Jahres 2023 durchteuften anomale Spurenmineralisierungen im Kontakttonstein. Darüber hinaus traf die Bohrung SK-23-1182 aus dem Jahr 2023 120 Meter unterhalb des Kontakttonsteins und in den Rhyolithbrekzien des Liegenden auf 3,92 g/t Au und 5,2 g/t Ag über 5,38 Meter. SK-23-1182 liegt 50 Meter von der Entdeckungsbohrung SK-22-1081 entfernt, was darauf hindeutet, dass das mineralisierte hydrothermale System in diesem Gebiet noch aktiv war. Ähnliche Feeder-Zonen haben in der Regel eine hochgradige Ausprägung im Kontakttonstein, der in diesem Gebiet noch nicht angetroffen wurde.

Durch die Überprüfung von Eskay Deeps mittels weit auseinander liegender Bohrungen (>100 Meter) wurden im Rahmen des Programms 2023 eine Fülle neuer Informationen gesammelt, die zu einer verfeinerten Interpretation des Riftmodells für Eskay Creek in der Tiefe geführt haben. Das Riftmodell wird weiter analysiert werden, sobald es mit der von Skeena für 2024 vorgeschlagenen seismischen Untersuchung kombiniert wird.

Seismische Untersuchung 2024

Das Unternehmen beabsichtigt, im Sommer 2024 eine seismische Untersuchung an der Oberfläche durchzuführen. Frühere Betreiber haben bewiesen, dass konventionelle geophysikalische Methoden wie Elektromagnetik und induzierte Polarisation nicht in der Lage sind, die Gold-Silber-Mineralisierung von Eskay Creek direkt zu erkennen. Das Unternehmen untersucht jedoch das Potenzial einer seismischen Untersuchung, um die Mineralisierung indirekt anzupeilen, indem die Rift-Zone und der Kontakttonstein in der Tiefe besser definiert werden, der für die Beherbergung von Lagerstätten des Eskay Creek-Typs entscheidend ist. Weitere Bohrungen auf Eskay Deeps werden von den Ergebnissen der seismischen Untersuchung abhängig gemacht.

Regionale Explorationspläne für 2024

Im 1. Halbjahr 2024 wird Skeena eine große luftgestützte magnetische Untersuchung und Datenerfassung für das neue 74.633 Hektar große Hoodoo-Projekt abschließen, das im Oktober 2023 abgesteckt wurde. Bemerkenswerterweise war dieses Gebiet ein nicht beanspruchtes Mineraliengebiet, das in der Vergangenheit praktisch nicht erkundet wurde, obwohl es sehr aussichtsreich für alkalische Porphyrlagerstätten ist. Alkalische Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten in der Kordillere von British Columbia gehören in der Regel zu den höhergradigen Endgliedern wie Galore Creek und New Afton. Diese spezifischen Lagerstätten sind aufgrund ihres untypisch hohen Goldgehalts attraktive Explorationsziele.

In der zweiten Jahreshälfte 2024 wird ein beschleunigtes Explorationsmodell zum Einsatz kommen, bei dem die Bohrziele auf den Liegenschaften KSP und Hoodoo mit Bedacht ausgewählt werden und schließlich in Bohrungen gipfeln. Die Erfolge des Feldprogramms 2023 bei der Entdeckung neuer Gold-Kupfer-Mineralisierungen und der Verbesserung des geologischen Verständnisses der Liegenschaften KSP und Hoodoo rechtfertigen eine verstärkte Exploration in diesen Gebieten. Insgesamt sind für dieses regionale Programm 14.000 Meter veranschlagt.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der Projekte Eskay Creek und Snip konzentriert. Eskay Creek und Snip sind zwei ehemals produzierende Minen im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada). Das Unternehmen veröffentlichte im September 2022 eine endgültige Machbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen Netto-Kapitalwert (NPV) 5 % nach Steuern von 2 Mrd. CAD, einen IRR von 43 % und eine Amortisationszeit von 1,2 Jahren bei 1.800 USD/Unze Au und 23 USD/Unze Ag hervorhebt.

Qualifizierte Personen

Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, John Tyler, P.Geo., Raegan Markel, P.Geo. und Vice President of Exploration, Adrian Newton, P.Geo. betreut. In Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ist Paul Geddes, P.Geo., Senior Vice President, Exploration & Resource Development, die qualifizierte Person des Unternehmens und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung der Aktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices-Richtlinien.

Tabelle 1: Projekt Eskay Creek – längengewichtete Sammelproben der Explorationsbohrkampagne 2023:

Bohrung Von (m) Bis (m) Probenlänge (m) Au (g/t) Ag (g/t)

SK-23-1182 1019,22 1024,60 5,38 3,92 5,21

SK-23-1182 1045,30 1046,50 1,20 0,95 51,70

SK-23-1182 1050,00 1051,50 1,50 1,85 1,80

SK-23-1182 1084,50 1086,00 1,50 1,88 1,60

SK-23-1182 1144,30 1148,90 4,60 0,77 12,54

SK-23-1194 NSA

SK-23-1195 1592,50 1594,00 1,50 1,17 0,50

SK-23-1196 1439,37 1440,85 1,48 0,79 11,90

SK-23-1196 1442,00 1443,28 1,28 1,30 17,10

SK-23-1196 1452,21 1453,50 1,29 0,78 4,70

SK-23-1197 TDNR

SK-23-1198 NSA

SK-23-1199 NSA

SK-23-1200 60,00 61,40 1,40 0,47 19,90

SK-23-1200 63,77 65,00 1,23 0,34 88,50

SK-23-1200 69,00 83,50 14,50 0,63 86,10

SK-23-1200 88,40 89,30 0,90 0,71 10,70

SK-23-1200 92,00 93,00 1,00 0,85 72,70

SK-23-1200 123,00 128,00 5,00 1,37 7,55

SK-23-1201 157,00 158,50 1,50 0,88 12,10

SK-23-1202 89,00 90,00 1,00 0,64 5,30

SK-23-1202 111,00 112,50 1,50 0,68 1,30

SK-23-1203 92,55 95,50 2,95 19,87 59,05

INCLUDING 92,55 93,40 0,85 64,80 132,00

SK-23-1203 102,50 104,00 1,50 0,62 13,10

SK-23-1203 151,50 153,00 1,50 0,65 4,70

SK-23-1203 154,50 157,50 3,00 1,08 3,75

SK-23-1203 162,00 163,50 1,50 21,10 15,40

SK-23-1203 171,06 171,56 0,50 1,70 17,00

SK-23-1203 176,00 177,00 1,00 0,67 30,40

SK-23-1203 181,50 183,00 1,50 0,53 15,80

SK-23-1203 195,00 196,50 1,50 1,75 34,10

SK-23-1203 198,00 201,00 3,00 1,21 11,80

SK-23-1204 NSA

SK-23-1205 72,00 74,50 2,50 0,60 366,20

SK-23-1205 76,00 76,50 0,50 1,42 5,00

SK-23-1205 92,00 93,50 1,50 0,31 38,00

SK-23-1205 105,00 107,22 2,22 0,70 108,84

SK-23-1205 111,50 113,00 1,50 0,23 192,00

SK-23-1206 159,60 164,00 4,40 0,22 87,94

SK-23-1206 166,20 168,00 1,80 0,36 61,52

SK-23-1206 169,00 170,10 1,10 0,45 30,60

SK-23-1207 39,70 42,20 2,50 0,86 0,50

SK-23-1207 81,70 84,00 2,30 3,52 55,20

SK-23-1208 NSA

SK-23-1209 132,00 133,50 1,50 0,68 43,00

SK-23-1209 134,50 135,18 0,68 0,97 11,60

SK-23-1209 161,00 165,50 4,50 0,81 5,40

SK-23-1209 190,00 192,00 2,00 0,65 36,65

SK-23-1210 35,50 37,00 1,50 0,94 4,20

SK-23-1210 73,50 76,50 3,00 0,12 106,80

SK-23-1210 103,50 105,00 1,50 0,28 33,10

SK-23-1211 NSA

SK-23-1212 NSA

SK-23-1213 NSA

SK-23-1214 NSA

SK-23-1215 NSA

SK-23-1216 Aufgegeben

SK-23-1217 NSA

SK-23-1218 Aufgegeben

SK-23-1219 TDNR

SK-23-1220 NSA

Wahre Mächtigkeiten und Zonengeometrien können zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig bestimmt werden. Für die Au- und Ag-Analyseergebnisse, die den längengewichteten Sammelproben zugrunde liegen, wurde keine Deckelung des Goldgehalts für einzelne Analyseergebnisse angewendet. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden mit Null angegeben. NSA – No Significant Assays (keine nennenswerten Analysegehalte).TDNR – Target Depth Not Reached (Zieltiefe nicht erreicht).

Tabelle 1: Koordinatengitter der Mine – Lage der Bohrungen und Orientierung:

Bohrung Nr. Easting Northing Höhenlage Länge Azimut Neigungswinkel

(Rechtswert) (Hochwert) (m) (m) (0) (0)

(m) (m)

SK-23-1182 9979,5 11939,6 813,5 1166,5 337,0 -90,0

SK-23-1194 9979,5 11939,6 813,5 1306,7 337,0 -90,0

SK-23-1195 9953,9 12438,7 769,0 1649,2 287,2 -87,6

SK-23-1196 9988,5 12258,7 793,0 1513,0 262,1 -88,0

SK-23-1197 9949,3 12449,3 770,3 1601,6 272,9 -79,2

SK-23-1198 9988,2 12259,5 793,3 1327,0 276,7 -81,0

SK-23-1199 9660,8 8961,2 1121,5 153,0 22,0 -44,5

SK-23-1200 9661,9 8960,0 1121,5 165,0 22,2 -45,1

SK-23-1201 9661,0 8958,2 1121,5 201,0 117,0 -69,7

SK-23-1202 9666,8 8902,2 1115,1 151,3 136,7 -50,0

SK-23-1203 9664,7 8899,9 1115,1 228,0 167,4 -50,3

SK-23-1204 9667,3 8904,6 1115,1 108,1 97,0 -49,9

SK-23-1205 9582,9 8945,8 1137,4 125,0 97,2 -55,0

SK-23-1206 9581,8 8943,4 1137,4 184,2 147,4 -50,1

SK-23-1207 9581,3 8992,3 1139,0 120,7 96,9 -49,9

SK-23-1208 9579,1 8995,6 1139,2 224,5 52,0 -70,0

SK-23-1209 9668,6 8903,9 1115,1 210,3 96,9 -49,8

SK-23-1210 9628,1 9171,1 1147,5 124,5 126,8 -55,0

SK-23-1211 9614,7 9235,7 1142,0 199,0 247,4 -50,0

SK-23-1212 9632,1 9347,2 1145,6 153,2 257,1 -44,7

SK-23-1213 9827,4 12059,6 825,2 1003,0 188,9 -87,9

SK-23-1214 9826,8 12060,5 825,2 1430,3 212,6 -79,6

SK-23-1215 10502,3 7697,6 1042,6 120,9 247,1 -44,8

SK-23-1216 9990,8 5307,3 1006,2 24,9 66,9 -44,8

SK-23-1217 9990,8 5307,3 1006,2 250,8 66,0 -44,9

SK-23-1218 9934,7 12711,4 780,8 23,0 282,0 -86,0

SK-23-1219 9935,1 12712,3 780,8 1739,3 264,8 -86,0

SK-23-1220 9998,9 12094,1 810,9 1050,2 277,7 -84,1

