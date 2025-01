Skeena Gold & Silver zieht 45 Millionen US$ an Finanzmitteln im Rahmen des Gold Stream Arrangements ab und gibt ein Fortschrittsupdate für Eskay Creek bekannt

Vancouver, BC (6. Januar 2025) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) („Skeena Gold & Silver“, „Skeena“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-gold-silver-ltd/ – hat am 30. Dezember 2024 im Rahmen seines Gold-Stream-Arrangements (das „Gold-Stream-Arrangement“), wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. Juni 2024 beschrieben, eine Finanzierung in Höhe von 45 Millionen US$ erhalten. Skeena freut sich auch, über weitere Fortschritte bei zahlreichen Genehmigungen der Provinz British Columbia zu berichten, die die laufenden Aktivitäten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Eskay Creek („Eskay“ oder das „Projekt“) unterstützen. Bis dato hat das Unternehmen im Rahmen des frühen Arbeitsprogramms verschiedene vorbereitende Bauarbeiten erfolgreich durchgeführt.

Randy Reichert, President & Chief Executive Officer von Skeena, kommentierte: „Die aktuelle Tranche der Goldstream-Finanzierung wird Skeena in die Lage versetzen, das Projekt weiter voranzutreiben, wobei weitere Mittelabrufe im Laufe des Jahres 2025 erwartet werden. Wir sind ermutigt durch den unterstützenden und konstruktiven Dialog mit der Provinz British Columbia, der dazu beigetragen hat, die ersten Arbeiten im Jahr 2024 zu ermöglichen. Infolgedessen schreiten wir mit unseren Vorerschließungsplänen voran und verringern proaktiv das Risiko für das Projekt, um auf dem Weg zur Produktion im Jahr 2027 zu bleiben

45-Millionen-USD-Zahlung im Rahmen der Gold-Stream-Vereinbarung

Skeena Gold & Silver hat die zweite Tranche von 45 Millionen US$ im Rahmen des Gold Stream Arrangement erhalten. Dies ist die zweite von fünf Tranchen im Rahmen des zuvor gemeldeten Gold-Stream-Arrangements in Höhe von 200 Millionen US$, wobei die Mittel nach dem Erhalt der Genehmigungen für technische Großproben im Dezember und der Erfüllung bestimmter anderer üblicher Bedingungen (siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2024) zur Verfügung gestellt wurden. Die verbleibenden drei Tranchen werden in Form von Abschlagszahlungen in Höhe von 50 Millionen US$ in Anspruch genommen, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter üblicher Bedingungen vor dem 31. März 2026, um die weitere Erschließung des Projekts zu unterstützen.

Skeena hat Anspruch auf eine Rückkaufklausel, um den Stream Anteil um 66,67 % zu reduzieren, indem die anteilige Einlage zuzüglich einer kalkulatorischen IRR von 18 % für einen Zeitraum von 12 Monaten nach dem Abschlussdatum des Projekts zurückgezahlt wird. Die Rückkaufklausel bietet dem Unternehmen Flexibilität und die Möglichkeit, künftige Cashflows zu stärken, falls die Goldpreise weiter steigen sollten, und gewährleistet gleichzeitig eine sichere Finanzierung in der kapitalintensiven Erschließungsphase.

2024 Early Works Review

Im Juni 2024 erhielt Skeena Gold & Silver von der Provinz British Columbia die Genehmigung für eine Änderung der Minengesetzgenehmigung M-197, die erste Arbeiten bei Eskay Creek. Die Genehmigung dieser Erlaubnis war der erste Schritt, der erforderlich war, um die Aufnahme des Betriebs eines technischen Mustersteinbruchs und die Räumungsarbeiten zu ermöglichen.

In der Saison 2024, die von Juni bis November dauert, werden unter anderem folgende Aktivitäten angeboten:

– Der Zugang zum Gebiet der technischen Proben und die Räumung des Gebiets wurden im Sommer mit kleineren Geräten abgeschlossen. Diese Vorbereitungen werden den Einsatz größerer, effizienterer Geräte im Sommer 2025 ermöglichen, um weitere Fortschritte bei der Erschließung des Steinbruchs für technische Proben zu erzielen. Es wurden zwei Pilotstraßen gebaut: eine, die zum Tom Mackay Tailings Storage Facility führt, und die andere, die den Zugang zum Infrastruktur-Pad-Bereich ermöglicht

– Vorantreiben des Infrastruktur-Pad-Bereichs, wobei das qualifizierte Projektentwicklungsteam vor Ort umfangreiche Erdarbeiten effizient selbst durchführt.

– Beginn der Erdarbeiten für das Umspannwerk Volcano Creek (237-kV-Anbindung), das mit Coast Mountain Hydro verbunden werden soll, um das Projekt künftig mit Strom aus Wasserkraft zu versorgen.

– Parallel zu den Projektaktivitäten vor Ort schreiten die Konstruktions- und Beschaffungsarbeiten gut voran und liegen im Rahmen der Schätzungen, die in der endgültigen Machbarkeitsstudie für 2023 dargelegt wurden. Die meisten wichtigen Mühlenausrüstungen wurden bereits in Auftrag gegeben, einschließlich des Baustahls und der Installation, der SAG-/Kugelmühlen, der Tertiär-/Mahlmühlen, des Backenbrechers, der Flotationszellen, des Konzentrateindickers, des Konzentrattrockners sowie der Transformatoren und Stromkreisunterbrecher. Artikel mit langer Vorlaufzeit, wie z.B. elektrische Komponenten, wurden ebenfalls gesichert. Andere wichtige Verträge werden weiter vorangetrieben, darunter die Auswahl eines Lieferanten für eine mobile Minenflotte.

Über Skeena

Skeena ist ein führendes Edelmetallentwicklungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek konzentriert – eine ehemalige Produktionsmine im berühmten Goldenen Dreieck in British Columbia, Kanada. Eskay Creek wird eine der hochwertigsten und kostengünstigsten Tagebauminen für Edelmetalle der Welt sein, mit einer beträchtlichen Silber-Nebenproduktproduktion, die viele primäre Silberminen übertrifft. Skeena hat sich zu nachhaltigen Bergbaupraktiken und zur Maximierung des Potenzials seiner Mineralressourcen verpflichtet. In Partnerschaft mit der Tahltan Nation ist Skeena bestrebt, positive Beziehungen zu den indigenen Gemeinden zu pflegen und gleichzeitig langfristige Werte und nachhaltiges Wachstum für seine Stakeholder zu schaffen.

Im Namen des Board of Directors von Skeena Gold & Silver,

Walter Coles

Exekutiver Vorsitzender-

Randy Reichert

Präsident und Geschäftsführer

Kontaktinformationen

Anlegeranfragen: info@skeenaresources.com

Telefon Büro: +1 604 684 8725

Website des Unternehmens:

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Personen

Gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ist Paul Geddes, P.Geo., Senior Vice President, Exploration & Resource Development, die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat die technischen und wissenschaftlichen Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, erstellt, validiert und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung über die Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices Guidelines.

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie „antizipiert“, „glaubt“, „schlägt vor“, „erwägt“, „generiert“, „zielt ab“, „ist projiziert“, „ist geplant“, „erwägt“, „schätzt“, „erwartet“, „wird erwartet“, „potentiell“ und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „werden“, „könnten“ oder „würden“, können zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Spezifische zukunftsgerichtete Aussagen, die hierin enthalten sind, beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich des Fortschritts der Erschließung bei Eskay, einschließlich des Baubudgets, des Zeitplans und der erforderlichen Finanzierung in diesem Zusammenhang; des Zeitplans für den Beginn der kommerziellen Produktion und des Fortschritts des Unternehmens im Hinblick darauf; der Kapitalstruktur des Unternehmens; der Fähigkeit des Unternehmens, den Goldstrom in Zukunft zurückzukaufen; Beträge, die in Anspruch genommen werden, der Zeitplan und die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen in Bezug auf das Senior Secured Loan, die Gold-Stream-Vereinbarung, zusätzliche Eigenkapitalinvestitionen und die Cost-Over-Run-Fazilität, die Verfügbarkeit des Senior Secured Loan als künftige Liquiditätsquelle sowie die Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie, die Verarbeitungskapazität der Mine, die voraussichtliche Lebensdauer der Mine, die wahrscheinlichen Reserven, die geschätzten Kapital- und Betriebskosten des Projekts, die laufenden Kosten, die Ergebnisse der Testarbeiten und Studien, die geplanten Umweltverträglichkeitsprüfungen, der künftige Metallpreis, die Metallkonzentrate und die künftige Exploration und Entwicklung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf wesentlichen Faktoren und/oder Annahmen, zu denen unter anderem die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, der Zeitplan und der Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten sowie die hierin und im MD& A des Unternehmens dargelegten Annahmen gehören.A für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, in der zuletzt eingereichten Zwischenbilanz und im Jahresinformationsblatt („AIF“) des Unternehmens vom 28. März 2024. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen dar und basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen als angemessen angesehen werden, jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten verbunden sind, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen und anderer behördlicher Genehmigungen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer Schlüsselvariablen; Änderungen der Minenpläne und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Geräteausfälle, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten sowie andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, in der zuletzt eingereichten Interim MD&A, im AIF vom 28. März 2024, im Short Form Base Shelf Prospectus des Unternehmens vom 31. Januar 2023 und in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf EDGAR unter www.sec.gov.

Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

1

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Skeena Resources Ltd.

Kelly Earle

1021 W Hastings St #650

V6E 0C3 Vancouver, BC

Kanada

email : kearle@skeenaresources.com

Pressekontakt:

Skeena Resources Ltd.

Kelly Earle

1021 W Hastings St #650

V6E 0C3 Vancouver, BC

email : kearle@skeenaresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.