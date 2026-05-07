Skeena Gold & Silver gibt die Konditionen für die Emission vorrangig besicherter Schuldverschreibungen im Wert von 750 Millionen US-Dollar bekannt, um eine frühere Projektfinanzierung zu refinanzieren und den teilweisen Rückkauf eines bestehenden Gold-Stream-Vertrags zu finanzieren

Vancouver, British Columbia (2. April 2026) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) (Skeena Gold & Silver, Skeena oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/skeena-gold-and-silver-construction-of-next-large-canadian-gold-and-silver-mine-underway/ -) gibt die Preisgestaltung für sein Angebot (das Angebot) von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 750 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 8,500 % bekannt, die 2031 fällig werden (die Schuldverschreibungen). Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den Freitag, den 10. April 2026, abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Dollarangaben ($) beziehen sich auf US-Dollar.

Die Schuldverschreibungen werden von bestimmten Tochtergesellschaften des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Eskay-Creek-Projekt vollständig und bedingungslos garantiert und durch ein vorrangiges Pfandrecht an bestimmten Vermögenswerten des Unternehmens und der Garantiegeber besichert, einschließlich Beteiligungen, der getrennten Konten (wie unten definiert) und Anteilen am Eskay-Creek-Projekt.

Skeena beabsichtigt, etwa 184 Millionen US-Dollar des Erlöses aus dem Angebot zur Finanzierung des Stream Buy-Down (wie unten definiert) zu verwenden; schätzungsweise 94 Millionen US-Dollar zur Finanzierung eines Zinsrücklagenkontos, das die ersten drei halbjährlichen Zinszahlungen enthält, die gemäß den Schuldverschreibungen fällig werden; und den verbleibenden Erlös zur Finanzierung eines Auszahlungskontos, dessen Mittel zur Weiterentwicklung des Eskay-Creek-Projekts, zur Begleichung bestimmter Gebühren und Aufwendungen sowie zur Aufstockung der Barmittel in der Bilanz von Skeena unter anderem für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden sollen.

Gemäß einer Vereinbarung zwischen Skeena und den Stream-Käufern im Rahmen des bestehenden 200-Millionen-US-Dollar-Gold-Streams des Unternehmens (die Stream-Käufer) beabsichtigt Skeena, die Stream-Vereinbarung (wie nachstehend definiert) durch eine Pauschalzahlung von ca. 184 Millionen US-Dollar an die Stream-Käufer abzukaufen, im Gegenzug für eine Reduzierung des an die Stream-Käufer zu liefernden Prozentsatzes der Produktion aus dem Eskay Creek-Projekt um 66,67 % (der Stream-Abkauf).

Im Zusammenhang mit dem Angebot und dem Stream-Buy-Down hat das Unternehmen eine geänderte Stream-Vereinbarung (die Stream-Vereinbarung) mit Orion und bestimmten verbundenen Unternehmen geschlossen, um das Angebot und die damit verbundenen Transaktionen zu ermöglichen. Die Änderungen umfassen unter anderem die Beendigung der Verfügbarkeit der Stream-Kostenüberschreitungsfazilität sowie Änderungen an bestimmten Liquiditäts- und Berichtspflichten.

Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, sein bestehendes vorrangig besichertes Darlehen in Höhe von 350 Millionen US-Dollar (das Term Loan) und die Kostenüberlauf-Fazilität im Rahmen der Stream-Vereinbarung zeitgleich mit dem Abschluss des Angebots und des Stream-Buy-Downs zu kündigen. Der Term Loan und die Kostenüberlauf-Fazilität sind derzeit nicht in Anspruch genommen, und das Unternehmen erwartet keine Gebühren im Zusammenhang mit den Kündigungen. Der Abschluss der Kündigungen des Term Loan und der Kostenüberlauf-Fazilität sowie der Stream-Buy-Back hängen vom erfolgreichen Abschluss des Angebots und voneinander ab.

Das Angebot und die Verwendung der daraus erzielten Erlöse für die damit verbundene Refinanzierung sollen die künftigen operativen Margen des Unternehmens verbessern, dessen Engagement in Bezug auf Goldpreise und die künftige Produktion erhöhen und die Gesamtwirtschaftlichkeit des Eskay-Creek-Projekts steigern.

Die Schuldverschreibungen wurden ausschließlich Personen angeboten und werden ausschließlich an Personen verkauft, bei denen nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer im Sinne von Rule 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das US-Wertpapiergesetz) sind, sowie an Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des US-Wertpapiergesetzes. In Kanada wurden die Schuldverschreibungen im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den geltenden kanadischen Prospektbefreiungen angeboten und werden dort verkauft.

Das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert, und die Schuldverschreibungen dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der anwendbaren Wertpapiergesetze eines Bundesstaates vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen dar, noch darf ein Angebot oder Verkauf der Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Über Skeena

Skeena ist ein führendes Edelmetall-Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek im Goldenen Dreieck von British Columbia konzentriert. Da das Projekt vollständig genehmigt ist und sich im Bau befindet, treibt das Unternehmen Eskay Creek auf die erste Produktion und den ersten Cashflow im zweiten Quartal 2027 zu. Nach Inbetriebnahme wird Eskay Creek voraussichtlich eine der weltweit hochgradigsten und kostengünstigsten Edelmetall-Tagebauminen sein, mit einer bedeutenden Silbernebenproduktion, die die Fördermenge vieler primärer Silberminen übersteigt. Skeena hat sich zu verantwortungsvollem und nachhaltigem Bergbau in Partnerschaft mit indigenen Gemeinschaften verpflichtet und strebt gleichzeitig die Maximierung des Werts seiner Mineralressourcen an, um langfristige Renditen für die Aktionäre zu generieren.

Im Namen des Vorstands von Skeena Gold & Silver,

Walter Coles

Vorstandsvorsitzender

Randy Reichert

Präsident und CEO

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Vizepräsidentin Investor Relations

E: info@skeenagold.com

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In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

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Der Hauptsitz von Skeena befindet sich in Suite #2600 – 1133 Melville Street, Vancouver BC V6E 4E5

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Zu den Risiken und Ungewissheiten, die die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beeinflussen können, gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf: allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und die Verfügbarkeit von Krediten; tatsächliche Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; unvorhergesehene Rekultivierungskosten; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Schwankungen der Metallpreise; Wechselkursschwankungen; Anstiege der Marktpreise für Bergbauverbrauchsmaterialien; mögliche Abweichungen bei Mineralreserven, Gehalten oder Ausbeuten; das Versagen von Anlagen, Ausrüstung oder Prozessen, wie erwartet zu funktionieren; Unfälle, Arbeitskonflikte, Rechtsstreitigkeiten über Eigentumsrechte, Ansprüche und Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie andere Risiken der Bergbauindustrie; die Aushandlung von Vereinbarungen, die für die Vernetzung der Infrastruktur für den Bergbaubetrieb erforderlich sind, einschließlich Verzögerungen beim Abschluss einer Vereinbarung oder Kosten im Zusammenhang mit Alternativen; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bauaktivitäten ; Änderungen der nationalen und lokalen staatlichen Vorschriften für den Bergbaubetrieb, der Steuergesetze und -vorschriften sowie politische und wirtschaftliche Entwicklungen in den Ländern, in denen wir tätig sind; tatsächliche Entscheidungen in Rechts- und Steuerangelegenheiten; das Fehlen eines etablierten Handelsmarktes für Wertpapiere außer unseren Stammaktien; neue Krankheiten und Epidemien; Konflikte in Europa und im Nahen Osten; die geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit Vertragsabschlüssen in Regionen oder Ländern, die potenzielle Abnehmer von Konzentrat sind, einschließlich China; negativer operativer Cashflow; Abweichungen in der Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot oder Umstände, die zu einer solchen Änderung führen könnten; Investitionsverluste; marktabhängige und künftig möglicherweise ungünstigere Bedingungen von Schmelzwerken, die sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit der Projekte auswirken; die mögliche künftige Beschränkung des Exports bestimmter Mineralien (insbesondere kritischer Mineralien) in andere Rechtsordnungen, wodurch die Auswahl an verfügbaren Schmelzwerken zur Verarbeitung unseres Materials eingeschränkt wird; Sammelklagen in Bezug auf Wertpapiere; die Veröffentlichung ungenauer oder ungünstiger Forschungsergebnisse über unser Geschäft; die Schwierigkeit, US-Gerichtsurteile gegen uns durchzusetzen; Risiken im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen; sowie das Fehlen eines aktiven Handelsmarktes für die Schuldverschreibungen und andere Risikofaktoren, die im Lagebericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 24. März 2026 sowie in den sonstigen periodischen Einreichungen des Unternehmens bei Wertpapier- und Aufsichtsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. Obwohl wir versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesem Vorbehalt.

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Skeena Gold & Silver Ltd.

Kelly Earle

1021 W Hastings St #650

V6E 0C3 Vancouver, BC

Kanada

email : kearle@skeenaresources.com

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