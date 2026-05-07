Green Bridge Metals verstärkt sein technisches und strategisches Team, während die Arbeitsprogramme 2026 voranschreiten

Das Unternehmen gibt zudem eine Verlängerung einer IR-Vereinbarung bekannt

Vancouver, Kanada – 6. Mai 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass Herr Justin Brown als Senior Geologist und Operations Manager, Herr Jay Robbie als Senior Geologist und Technical Advisor sowie Herr Sam Shahrokhi als Vice President of Corporate Development zum Unternehmen stoßen.

Nachdem Green Bridge seine Projekte insbesondere in Minnesota vorantreibt, konzentriert sich das Unternehmen darauf, die richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Kompetenzen zu gewinnen, um die Exploration, die technische Umsetzung und das langfristige Unternehmenswachstum zu unterstützen. Diese Ernennungen spiegeln die Ansicht von Green Bridge wider, dass starke Projekte am besten von starken Teams vorangetrieben werden und der Aufbau interner technischer und strategischer Kapazitäten ein wesentlicher Bestandteil der Schaffung eines langfristigen Shareholder-Value ist.

Herr Brown, der als Senior Geologist und Operations Manager zu Green Bridge stößt, ist ein in Minnesota zugelassener Professional Geologist (P.G.) und Certified Professional Geologist (CPG), zertifiziert durch das American Institute of Professional Geologists (AIPG), der über Erfahrung in den Bereichen Exploration, Hydrogeologie und geotechnische Projekte in Nordamerika verfügt. Er hat bei regionalen und nationalen Unternehmen gearbeitet, wo er zur Unterstützung des Projekterfolgs für Feldprogramme, die Interpretation des Untergrunds und die integrierte Datenanalyse verantwortlich zeichnete. Herr Brown ist in Duluth, Minnesota, ansässig und bringt sieben Jahre einschlägige regionale Erfahrung mit, einschließlich praktischer Kenntnisse des Duluth Complex und magmatischer Basismetallsysteme. Seine praktische, feldorientierte Herangehensweise an die Geowissenschaft wird die Explorationsaktivitäten von Green Bridge von der frühen Zielerstellung bis zur Durchführung unterstützen. Als in Minnesota ansässiger Geologe und Mitglied der örtlichen Gemeinschaft spiegelt Herr Brown zudem das Engagement des Unternehmens wider, lokales Fachwissen aufzubauen und regionale Talente als Teil seiner Projektentwicklungsstrategie in diesem Bundesstaat einzubinden.

Herr Robbie, der als Senior Geologist und Technical Advisor zu Green Bridge stößt, ist ein Geologe aus Minnesota mit einem MSc.-Abschluss in Mineralexploration von der Colorado School of Mines. Während seiner Tätigkeit bei AngloGold Ashanti Limited unterstützte Herr Robbie die Exploration und Projektbewertung und war ein wichtiges Mitglied des Teams, das in Nevada eine wesentliche Goldentdeckung machte. Er ist spezialisiert auf Geografische Informationssysteme (GIS), geologische Kartierungen, 3D-Modellierung und integrierte Datenauswertung, wobei er multidisziplinäre Datensätze nutzt, um Zielgebiete zu verfeinern und die Entscheidungsfindung zu unterstützen. Sein Hintergrund verbindet globale Explorationserfahrung mit lokaler geologischer Perspektive und steht im Einklang mit der auf Minnesota ausgerichteten Strategie von Green Bridge.

Herr Shahrokhi, der als Vice President of Corporate Development die strategischen Wachstums- und Geschäftsentwicklungsinitiativen des Unternehmens unterstützen wird, ist ein Unternehmer und eine Führungskraft im Bereich Geschäftsentwicklung mit Erfahrung in den Bereichen Gesundheit, Biotechnologie und Bergbau. Er hat mit einer Reihe von privaten und börsennotierten Unternehmen zusammengearbeitet und ist für seine strategische Weitsicht und seine Fähigkeit bekannt, neue Chancen zu erkennen. Herr Shahrokhi ist Gründer und President von One51 Financial Services, einem in Vancouver ansässigen Unternehmen, das Buchhaltungs-, Unternehmens- und Finanzdienstleistungen für börsennotierte und private Unternehmen anbietet.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Ernennungen seine Fähigkeit stärken, bedeutende Arbeit in hochwertigen Konzessionsgebieten zu leisten und gleichzeitig ein Team aufzubauen, das regionale Kenntnisse, technisches Fachwissen und eine wachstumsorientierte Führung vereint.

Das Unternehmen gibt unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilungem vom 13. Januar und 6. März 2026 ferner bekannt, dass es die Laufzeit der Vereinbarung mit MCS Market Communication Service GmbH (Geschäftsanschrift: Saarlandstraße 28, 58511 Lüdenscheid, Deutschland, E-Mail: info@mcsmarket.de; Rufnummer: +491772481220; Website: www.mcsmarket.de) (MCS) hinsichtlich der fortlaufenden Bereitstellung einer Reihe von Online-Marketingdienstleistungen verlängert hat, die auch die Erstellung von Kampagnen, die Anfertigung von Marketingmaterialien sowie Research und Analyse umfassen (die Dienstleistungen). Die Erbringung der Dienstleistungen erfolgt voraussichtlich bis zum 4. August 2026 oder bis zur Erschöpfung des Budgets. Das Unternehmen hat MCS 372.000 EUR für die verlängerte Laufzeit gezahlt. Es wurden keine Wertpapiere als Vergütung an MCS oder dessen Geschäftsführer begeben. Die Dienstleistungen werden über digitale Kanäle wie Google Ads oder Native Advertising erbracht.

Über Green Bridge Metals Corporation

Green Bridge Metals Corporation ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von Projekten mit reichen Vorkommen an kritischen Mineralien und die Weiterentwicklung von Explorationsprojekten entlang des South Contact District im Duluth Complex nördlich von Duluth, Minnesota, konzentriert. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Kupfer-, Nickel- und Titansystemen in einer stabilen, bergbaufreundlichen Jurisdiktion mit bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften.

IM NAMEN VON GREEN BRIDGE METALS CORPORATION

David Suda

President und Chief Executive Officer

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David Suda

President und Chief Executive Officer

Tel: 604.928.3101

E-Mail: investors@greenbridgemetals.com

Suite 800, 1199 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia, V6E 3T5

www.greenbridgemetals.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Bindung von Personal, der Exploration, der Erteilung von Genehmigungen, behördlichen Genehmigungen, Marktbedingungen, Rohstoffpreisen und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln.

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