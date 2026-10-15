Silver Tiger Metals plant 87 Millionen CAD für den weiteren Minenbau

Die geplante Kapitalaufnahme soll den verbleibenden Bauinvestitionsbedarf der Stockwork-Zone von El Tigre abdecken. Hochgradige Bohrtreffer eröffnen zusätzliche Perspektiven.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 15.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

Anzeige / Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Silver Tiger Metals Inc. Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit dem Unternehmen einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG. Geplante Erstveröffentlichung: 10. Oktober 2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

für Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) rückt beim El-Tigre-Projekt in Sonora, Mexiko, die Umsetzung der ersten Mine in den Mittelpunkt. Am 21. September 2026 kündigte der kanadische Silber- und Goldentwickler eine Bought-Deal-Finanzierung über 87 Millionen CAD an. Bei erfolgreichem Abschluss könnte sie laut Unternehmensrechnung die geschätzten verbleibenden Bauinvestitionen abdecken. Der nächste kurzfristige Meilenstein ist der für etwa den 13. Oktober vorgesehene Abschluss der Kapitalmaßnahme.

Gleichzeitig aktualisierte das Management das Baubudget auf rund 124 Millionen US-Dollar. Die Finanzierung und der fortschreitende Bau schaffen eine konkrete Grundlage für den angestrebten Produktionsstart; die höheren Kosten verlangen jedoch eine neue Einordnung der bisherigen Wirtschaftlichkeitskennzahlen. Als nächstes muss das Unternehmen den Mittelzufluss sichern und den aktualisierten Bauplan umsetzen.

El Tigre verbindet Minenbau und Exploration

Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt umfasst nach Unternehmensangaben mehr als 37.000 Hektar. Historischen Angaben zufolge wurden im Distrikt zwischen 1903 und 1938 rund 67,4 Millionen Unzen Silber und 353.000 Unzen Gold produziert. Diese…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

o Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

o Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

o Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

o Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

Quellen und redaktionelle Grundlage

Redaktionsstand: 9. Oktober 2026. Geplante Erstveröffentlichung: 10. Oktober 2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich (MESZ). Alle nachstehenden Quellen wurden am 8. Oktober 2026 geprüft. Herausgeber der Meldungen und Projektseite ist Silver Tiger Metals Inc.; der technische Bericht stammt von P&E Mining Consultants Inc. Die Unternehmensveröffentlichungen sind keine unabhängigen Analysen.

Silver Tiger Metals Inc. Announces $87 Million Bought Deal Financing and El Tigre Project Capital Cost Update – 21. September 2026: Originalquelle öffnen

Silver Tiger Added To GDXJ Junior Gold Miners ETF And Provides Construction Update – 14. September 2026: Originalquelle öffnen

Silver Tiger Intersects 2.1 Metres of 7.72 Kilograms Per Tonne Silver Equivalent in The Caleigh Vein Including 0.53 Metres of 29.62 Kilograms – 11. September 2026: Originalquelle öffnen

Silver Tiger Metals Announces PEA for the Underground with an After Tax NPV of US$304m and an Updated PFS for the Stockwork Zone with an After Tax NPV of US$456m at the El Tigre Silver-Gold Project – 20. Januar 2026: Originalquelle öffnen

Technischer Bericht von P&E Mining Consultants, „Stockwork Zone Pre-Feasibility Study and Underground Preliminary Economic Assessment of the El Tigre Silver-Gold Project Sonora, Mexico“, vom 22. Januar 2026, wirksam zum 20. Juni 2025: Originalquelle öffnen

El Tigre District – Projektseite ohne ausgewiesenes Veröffentlichungsdatum: https://silvertigermetals.com/el-tigre-district/

Die redaktionelle Prüfung umfasste den Abgleich der verwendeten Aussagen mit diesen Quellen und einfache rechnerische Plausibilitätskontrollen. Die Liquiditätsgegenüberstellung stammt aus der Unternehmenstabelle und ist eine stichtagsbezogene Pro-forma-Rechnung. Es wurden keine eigene Ressourcenschätzung, unabhängige Validierung von Bohrdaten, metallurgische Untersuchung, Machbarkeitsstudie oder eigenständige Unternehmensbewertung erstellt; die Wirtschaftlichkeitsmodelle wurden nicht unabhängig nachmodelliert.

Disclaimer und rechtliche Hinweise

Werblicher Charakter und Interessenkonflikte

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag von Silver Tiger Metals Inc. (TSX: SLVR; OTCQX: SLVTF). Ersteller und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG (SRC); der Artikel wurde durch einen freien Journalisten redaktionell bearbeitet. SRC erhält vom Unternehmen eine erfolgsunabhängige Vergütung für IR-, Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen. Daraus ergibt sich ein wirtschaftlicher Interessenkonflikt. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse.

Nach der für diesen Beitrag bestätigten Auskunft halten zum Redaktionsstand 8. Oktober 2026 weder die SRC swiss resource capital AG noch der freie Journalist Aktien von Silver Tiger Metals Inc. Beide halten auch keine Long- oder Short-Zertifikate, Derivate oder Optionen auf das Unternehmen. Diese Auskunft wurde nicht anhand von Depotunterlagen unabhängig überprüft und erstreckt sich nicht automatisch auf Organe, Mitarbeitende oder andere Personen.

Technische Angaben und Studien

Für Quellenbasis, Informationsstand und Prüfungstiefe gilt der vorstehende Methodikteil. Historische Fördermengen werden als historische Unternehmensangaben wiedergegeben, nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Der technische Bericht enthält eine Mineralressourcen- und für den Tagebau eine Mineralreservenschätzung. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit.

Die PFS ist eine Vormachbarkeitsstudie; die Untertage-PEA eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse mit geringerer Absicherung, die auch abgeleitete Ressourcen einbezieht. Diese sind geologisch zu unsicher, um als Mineralreserven eingestuft zu werden. Eine Umsetzung der PEA-Ergebnisse ist nicht gewiss. Die im Artikel erläuterten PFS-Werte enthalten die erhöhten Baukosten nicht. Kapitalwerte, Verzinsungen, Amortisationsfristen und Produktionsmengen sind Modellwerte unter spezifischen Annahmen und keine garantierten Ergebnisse oder Aktienkursprognosen.

Die Bohrergebnisse beschreiben Bohrabschnittslängen und keine wahren Mächtigkeiten; ihre Äquivalentberechnung ist im Haupttext erläutert. Charles Spath, P.Geo., M.Sc., VP Technical Services, hat laut Meldung vom 11. September deren wissenschaftliche und technische Angaben als Qualified Person geprüft und genehmigt. Für die Meldung vom 21. September wird Dave Duncan, P.Geo., VP Exploration, genannt. Daraus folgt keine Prüfung oder Freigabe dieses Artikels durch diese Personen.

Keine individuelle Anlageberatung

Der Beitrag dient allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Er enthält keine persönliche Empfehlung und kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Persönliche finanzielle Verhältnisse, Anlageziele, Kenntnisse, Erfahrungen oder Risikotragfähigkeit der Leser werden nicht geprüft. Er ersetzt weder eine eigene Prüfung der maßgeblichen Unterlagen noch gegebenenfalls eine Beratung durch entsprechend qualifizierte und zugelassene Fachpersonen.

Die rechtliche Einordnung richtet sich nach dem tatsächlichen Inhalt und dem Verbreitungskontext. Diese Hinweise schließen gegebenenfalls einschlägige Transparenz-, Organisations- oder Anzeigepflichten nicht aus. Eine Anzeige von SRC nach § 86 WpHG oder eine Billigung des Beitrags durch BaFin oder BCSC wird nicht behauptet.

Risiken und zukunftsgerichtete Aussagen

Investitionen in Bergbau- und Entwicklungsunternehmen unterliegen erheblichen Risiken bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Für Silver Tiger sind insbesondere Edelmetallpreis- und Wechselkursschwankungen, Finanzierung und Verwässerung, Baukostenüberschreitungen, Liefer- und Bauverzögerungen, geologische und metallurgische Unsicherheiten sowie Genehmigungs-, Umwelt-, politische, regulatorische und steuerliche Risiken in Mexiko relevant. Einzelne hochgradige Bohrtreffer sichern keine wirtschaftlich abbaubaren Erzvolumina.

Angaben zu Finanzierungsabschluss, Mittelverwendung, Baufortschritt, Produktion, Wirtschaftlichkeit und Inbetriebnahme sind zukunftsgerichtet. Sie beruhen unter anderem auf einem erfolgreichen Finanzierungsabschluss, der technischen Umsetzung, der Verfügbarkeit erforderlicher Genehmigungen, Anlagen und Personal sowie Kosten-, Metallpreis-, Wechselkurs- und Ausbringungsannahmen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Der Dezembertermin 2027 ist ein Unternehmensziel für Inbetriebnahme und ersten Guss, keine Zusage kommerzieller Produktion.

Die Darstellung gibt den genannten Redaktionsstand wieder. Eine routinemäßige Fortschreibung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; zwingende Berichtigungs-, Offenlegungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt. Für die Beurteilung sind die offiziellen Meldungen, Finanzberichte, NI-43-101-Unterlagen, Risikohinweise und gegebenenfalls geltenden Wertpapierprospekte maßgeblich.

Haftung und externe Links

Die Informationen wurden anhand der genannten Quellen mit redaktioneller Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität sämtlicher Angaben wird nicht übernommen. Eine Haftung wird nur im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Der Ausschluss gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, zwingende gesetzliche Haftungstatbestände oder die Verletzung wesentlicher Pflichten. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten ist die Haftung nur, soweit rechtlich zulässig, auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

Für Inhalte externer Internetseiten sind deren Betreiber verantwortlich. Eine laufende Prüfung verlinkter Seiten findet nicht statt; gesetzliche Pflichten bei Kenntnis rechtswidriger Inhalte bleiben unberührt. Die eigenverantwortliche Anlageentscheidung des Lesers hebt gesetzliche Verantwortlichkeiten von SRC oder Verfasser nicht auf.

KI-Unterstützung und redaktionelle Verantwortung

Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Bearbeitung dieser Fassung wurden KI-gestützte Systeme als Hilfsmittel eingesetzt. Die Verantwortung für die Veröffentlichung und die abschließende redaktionelle Freigabe liegt bei SRC. KI-Unterstützung ersetzt weder Quellenprüfung noch erforderliche fachliche, technische, rechtliche oder finanzielle Prüfungen.

Redaktionell verantwortlich: Marc Ollinger, Geschäftsführer der SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Kontakt und weitere Anbieterangaben: https://www.resource-capital.ch/de/impressum/.

© 2026 SRC swiss resource capital AG. Alle Rechte vorbehalten. Eine gewerbliche Nutzung oder Weiterverbreitung bedarf der vorherigen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers, soweit sie nicht gesetzlich gestattet oder vertraglich vereinbart ist. Dieser Beitrag ist kein Zeichnungsangebot; ein Vertrieb von Wertpapieren bleibt den jeweils geltenden gesetzlichen Voraussetzungen und Angebotsunterlagen vorbehalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.