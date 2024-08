Silber überdauert die Zeit

Römische Silberbarren mit Münzprägungen sind extrem selten. Drei solch seltene Silberbarren sollten illegal verkauft werden.

Der Versuch, die wertvollen Silberbarren auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, scheiterte. Sie waren sehr gut erhalten und zeigen Konstantin den Großen. Dieser regierte von 306 bis 337 nach Christus. Jeder der drei Silberblöcke wiegt rund 342 Gramm. Sie wurden verwendet, um Münzen zu prägen. Diese Münzen wurden zwischen 310 und 313 nach Christus ausgegeben, und zwar im heutigen Trier, früher eine römische Stadt. Der Mann, der die Silberblöcke verkaufen wollte, hatte behauptet, seine Urgroßmutter hätte sie im Garten in Transkarpatien gefunden. Dies ist eine Gegend in der Westukraine. Der Wert des Silberschatzes beläuft sich auf etwa 85.000 US-Dollar. Weil sie außerhalb des Römischen Reiches gefunden wurden, sind sie eine wertvolle Quelle der Vergangenheit. Heute kennt man ungefähr 90 römische Silberbarren, jedoch besitzen nur elf von ihnen Münzstempelabdrücke. Nun verwahrt ein Museum den Fund.

Aktuell kostet die Feinunze Silber rund 29 US-Dollar. Silber erobert als Industriematerial immer mehr Bereiche und wird für moderne Technologien immer wichtiger. Ein Beispiel sind Forschungen in Korea, die bei Batterien nicht auf Lithium als Anodenmaterial setzen, sondern auf eine Schicht aus Silber-Karbon. Durch den Einsatz von Silber steigt die Kapazität der Batterien und es kommt nicht zur unerwünschten Dendritenbildung (elektrochemische Ablagerungen von Metall an den Elektroden eines Akkus) in den Batterien. Silber könnte so für eine besonders lange Lebensdauer der Akkus sorgen. Silber ist nicht nur Wertaufbewahrungs- und Anlagemetall, sondern auch das Metall für die Zukunft. Silberunternehmen sollten daher gut dastehen.

So etwa Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ -, ein erfolgreicher Silberproduzent mit Silberprojekten in Mexiko, in Nevada und in Chile (Produktion im zweiten Quartal 2024 zirka 2,2 Millionen Unzen Silberäquivalent).

Ein weiterer Silberproduzent ist MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ -. Die Gesellschaft ist an der Juanicipio-Mine in Mexiko beteiligt. Seit die Mine im Februar 2023 hochgefahren wurde, sind erfreuliche Fortschritte bei der Leistung zu verzeichnen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

