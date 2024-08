Silber als Investment mit neuer Bedeutung

Silber profitiert von technologischen Trends, denn das Edelmetall wird etwa zur Hälfte von der Industrie nachgefragt.

Analysten, zum Beispiel von BullionVault, sehen ein jahrelanges Defizit beim Silber voraus. Die Nachfrage steigt, während sich die Bergbauproduktion verringert. Silber gilt als volatiles Metall und aktuell wurde Silber im Sog des Börsenausverkaufs auch etwas günstiger. Aber blickt man auf die Gold-Silber-Ratio, so ist das Metall wohl nicht überteuert.

Steigt der Preis laut Charttechnikern über 29,45 US-Dollar je Feinunze, so könnte es steil weiter nach oben gehen. Die nahende Zinssenkung durch die Fed wird nicht nur den Goldpreis, sondern auch den Silberpreis antreiben. Die US-Wirtschaft scheint sich abzuschwächen und der Preisdruck lässt nach. Wie sich die Edelmetallpreise in naher Zukunft entwickeln, wird wahrscheinlich stark von der Geldpolitik abhängen und insofern sehen die Aussichten für Silber gut aus. Neue Technologien verwenden Silber als leitendes Metall und so findet es sich in den verschiedensten elektronischen Geräten.

ETF-Anleger greifen seit Mitte Juli vermehrt zu. Silber könnte also eine Renaissance als Anlagemetall erleben und von neuen Anlegern entdeckt werden. Denn nicht nur Gold, auch Silber gilt als sicherer Hafen. Es ist ein Währungsmetall und ist als Zahlungsmittel anerkannt. Mit der steigenden Verwendung in der Industrie, insbesondere in der Photovoltaikbranche wachsen die Chancen, dass sich Silber verteuert.

Die Silberproduktion hinkt jedenfalls der industriellen Nachfrage hinterher. Goldfans könnten Silber als Ergänzung zu Goldinvestments und damit als Diversifizierungsmittel im Portfolio sehen. Der aktuelle Preisrückgang gibt nochmals Gelegenheit günstiger einzusteigen. Eine schöne Alternative zu physischem Silber sind die Werte von Bergbaugesellschaften, die das Silber im Boden besitzen.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-endeavour-silver-premier-american-uranium-und-millennial-potash/ – ist ein erfolgreicher Silberproduzent mit Silberprojekten in Mexiko, in Nevada und in Chile (Produktion im zweiten Quartal 2024 zirka 2,2 Millionen Unzen Silberäquivalent).

Ein weiterer Silberproduzent ist MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/quartalsupdate-mit-gold-royalty-und-mag-silver/ -. Die Gesellschaft ist an der Juanicipio-Mine in Mexiko beteiligt. Seit die Mine im Februar 2023 hochgefahren wurde, sind erfreuliche Fortschritte bei der Leistung zu verzeichnen.

