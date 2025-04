Sierra Madre meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und Jahresende 2024

Einnahmen von 6,5 Mio. USD im Jahr 2024 aus der Guitarra Mine

Vancouver, British Columbia, 22. April 2025 – Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM, OTCQX: SMDRF) („Sierra Madre“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/) freut sich, seine geprüften konsolidierten Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr („GJ 2024“) einschließlich der Ergebnisse für das vierte Quartal („Q4 2024“) bekannt zu geben. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgedrückt.

Alex Langer, Chief Executive Officer, kommentierte: „Im Jahr 2024 erzielte Sierra Madre Einnahmen in Höhe von 6,5 Mio. USD, als wir den Minenkomplex Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico auf die derzeitige Betriebskapazität von 500 t/d hochfuhren. Diese Einnahmen spiegeln das sechsmonatige Testabbauprogramm wider, das Mitte 2024 begann und am 31. Dezember 2024 endete, als Guitarra am 1. Januar 2025 die kommerzielle Produktion erreichte.“

Herr Langer fuhr fort: „Mit dem Fortschreiten des Testabbauprogramms konnten wir im vierten Quartal einen Anstieg der Einnahmen auf $ auf 3,9 Millionen Dollar verzeichnen, verglichen mit 2,5 Millionen Dollar im dritten Quartal, was einem Nettoverlust von nur 38.000 Dollar im vierten Quartal entspricht. Da Guitarra nun mit voller Kapazität arbeitet, freuen wir uns darauf, im nächsten Monat unsere ersten vollständigen vierteljährlichen Betriebskennzahlen zu veröffentlichen. Ich möchte auch dem Betriebsteam für seine Arbeit danken, die zu einem so reibungslosen Neustart und Hochfahren des Betriebs geführt hat

Finanzdaten für das Geschäftsjahr 2024 und das vierte Quartal 2024

– Nettoeinnahmen: Nach Raffinations-, Verarbeitungs- und Schmelzkosten verzeichnete das Unternehmen in dem am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangenen Sechsmonatszeitraum Nettoeinnahmen in Höhe von 6,5 Millionen $, was ungefähr 28,35$ pro Unze Silberäquivalent („AgEq-Unze“) entspricht. Das Unternehmen erzielte in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2024 durchschnittlich 30,37 $ pro verkaufte Unze Silber („Ag“) und 2.594 $ pro verkaufte Unze Gold („Au“).

– Im vierten Quartal 2024 verzeichnete Sierra Madre Silbereinnahmen in Höhe von etwa 1,9 Millionen $ (31,58 $ pro Ag-Unze) und Goldeinnahmen in Höhe von etwa 2,4 Millionen $ (2.667 $ pro Au-Unze).

– Die Umsatzkosten beliefen sich in dem am 31. Dezember beendeten Halbjahr auf $ 5,1 Millionen, 2024 etwa 22,40$ pro verkaufter AgEq-Unze, was 20,95$ pro verkaufter AgEq-Unze im vierten Quartal ($ 2,8 Millionen) und 24,13$ pro verkaufter AgEq-Unze im dritten Quartal ($ 2,3 Millionen) entspricht.

– Der Bruttogewinn für das GJ 2024 betrug 1,36 Millionen Dollar.

– Das Umlaufvermögen, einschließlich der Barmittel, belief sich zum 31. Dezember 2024 auf 3,5 Millionen US-Dollar.

GJ 2024 und Q4 2024 Operative Höhepunkte

– Testabbau: Im Juni 2024 entschied sich das Unternehmen für einen Testabbau und eine Testaufbereitung, um die tatsächlichen Betriebskosten und die Metallgewinnung zu ermitteln, um wirtschaftliche Tragfähigkeit der Wiederaufnahme des Betriebs zu beurteilen. Am 25. Juni 2024 begann das Unternehmen mit dem Testabbau des abgebauten Materials.

– Mineralisiertes Material: Ungefähr 22 % des verarbeiteten Materials stammte aus Gebieten, die im Ressourcenbericht des Unternehmens vom 1. November 2023 definiert wurden. Der Rest des verarbeiteten Materials stammte aus einer zuvor unbekannten Silber- und Goldmineralisierung, die während der Erschließung entdeckt wurde, sowie aus ehemaligem Abfallgestein.

– Im dritten Quartal wurden insgesamt 30.253 trockene metrische Tonnen (DMT“) und im vierten Quartal 38.464 DMT an die Verarbeitungsanlage geliefert. Die durchschnittliche Silbergewinnung seit Beginn der Testverarbeitung betrug 79 % und die Goldgewinnung lag im Durchschnitt bei 84 %. Am 10. Dezember 2024 meldete das Unternehmen, dass sich die Verarbeitungsanlage in der industriellen Produktion befindet, da sie in den vorangegangenen zwei Monaten mit 86 % der Nennkapazität des Mühlenkreislaufs bzw. mit 516 nassen metrischen Tonnen pro Tag betrieben wurde und damit den technischen Standard von 80 % für 30 Tage übertraf.

– Abnahme: Am 12. Juli 2024 unterzeichnete das Unternehmen einen Abnahmevertrag mit dem in der Schweiz ansässigen globalen Mineralienhändler MRI Trading AG über 100 % der Konzentratverkäufe aus der Mine Guitarra mit einer Laufzeit von 24 Monaten.

– Konzentratlieferungen: Sierra Madre lieferte seine erste Konzentratlieferung am 26. Juli 2024 und schloss bis zum 31. Dezember 2024 Lieferungen von insgesamt etwa 1.293 DMT Silber-/Goldkonzentraten ab, die geschätzte 107.939 Unzen Ag und geschätzte 1.436 Unzen Au enthalten.

– Im vierten Quartal 2024 schloss das Unternehmen Lieferungen von insgesamt etwa 795 DMT Silber-/Goldkonzentraten ab, die geschätzte 59.178 Unzen Ag und geschätzte 897 Unzen Au enthalten.

– Erschließungs-Update: Mit dem Erreichen der kommerziellen Produktion bei Guitarra am 1. Januar 2025 erwartet Sierra Madre, dass die Betriebskosten der Mine sinken werden, da die Abbau- und Verarbeitungsprozesse näher an den Erwartungen für die laufende kommerzielle Produktion liegen. Es wird erwartet, dass sich die Gehalte des mineralisierten Materials im Jahr 2025 verbessern und die Bergbaukosten pro Unze in Zukunft sinken werden.

– Trockene Abraumhalden: Am 28. Mai 2024 meldete das Unternehmen den Erhalt der behördlichen Genehmigungen für die Ablagerung von trockenen Abraumhalden auf der bestehenden Abraumhalde sowie für die Verfüllung von Abraumhalden im Untertagebau und an bestimmten Oberflächenbohrstellen.

Vierteljährlicher Finanzüberblick

(Ausgewählte Finanzinformationen, die nachstehend aufgeführt sind, basieren auf dem ungeprüften verkürzten (konsolidierten) (Zwischenabschluss des Unternehmens) für jedes der aufgeführten Quartale, der (in Übereinstimmung mit IFRS), wie für die Quartalsberichterstattung anwendbar: erstellt wurde.

31. Dezember 2024 30. September 2024 30. Juni 2024 (Q2) 31.03.2024 (Q1) 31. Dezember 2023 30. September 2023 30. Juni 2023 (Q2) 31. März 2023 (Q1)

(Q4) (Q3) ($) ($) (Q4) (Q3) ($) ($)

($) ($) ($) ($)

Umsatzerlöse 3,938,323 2,535,617 – – – – – –

Bruttogewinn 1,111,948 248,031 – – – – – –

RTO-Transaktionskosten – – – – – – (453,950) 31,526,697

(Anpassung)

Wertminderung – – – – 2,906,681 – – –

Verlust für das Quartal (37,936) (947,092) (1,885,874) (1,204,826) (4,695,897) (1,840,393) (932,735) (32,530,025)

Verlust je Aktie – (0.00) (0.01) (0.01) (0.01) (0.03) (0.01) (0.01) (0.52)

unverwässert und

verwässert

Gewichteter 153,942,993 152,869,623 152,692,993 149,827,944 146,504,261 143,998,401 143,141,252 62,577,673

Durchschnitt der

Anzahl der Aktien

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem konsolidierten Jahresabschluss des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und der dazugehörigen Management Discussion and Analysis gelesen werden. Beide sind auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.sierramadregoldandsilver.com) verfügbar.

Die verkauften Unzen Silberäquivalent wurden anhand der tatsächlichen Ag- und Au-Preise ermittelt, die im vierten Quartal und in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2024 erzielt wurden. Die ermittelten Verhältnisse betrugen 84,44 bzw. 84,81 Au:Ag.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im mexikanischen Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine Guitarra handelt es sich um eine genehmigte Untertagemine, die eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag umfasst, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufnahm.

Das +2.600 ha große Projekt Tepic beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Exploration und Entwicklung von mehr als 22 Mio. Unzen Gold und 600 Mio. Unzen Silber in Form von Mineralreserven und Mineralressourcen gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Vorsichtige Anmerkung zu Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine in die kommerzielle Produktion zu überführen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Aufbereitungsarbeiten durchzuführen, basiert größtenteils auf unternehmensinternen, nicht öffentlichen Daten und Berichten aus früheren Betrieben sowie auf den Ergebnissen von Testbergbau- und Aufbereitungsarbeiten. Das Unternehmen stützt sich bei seinen Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien, weshalb ein größeres Risiko und eine größere Ungewissheit in Bezug auf die zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Minenkomplexes Guitarra besteht, einschließlich einer größeren Ungewissheit in Bezug auf das Erreichen eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder die Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich größerer Risiken in Verbindung mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte, und eines höheren technischen Ausfallrisikos, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie erstellt und für eine Produktionsentscheidung herangezogen würde.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „vorgesehen“, „schätzt“, „prognostiziert“, „sagt voraus“, „projiziert“, „beabsichtigt“, „zielt“, „zielt ab“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden „können“, „könnten“, „sollten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die Erörterung zukünftiger Pläne, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts der Konzentratlieferungen, der Steigerung der Produktion durch das Unternehmen, des Erhalts von Einnahmen auf wöchentlicher Basis und der Tatsache, dass diese Einnahmen es dem Unternehmen ermöglichen, ohne weiteren Kapitalbedarf zu expandieren, sowie der Produktion und des erwarteten Zeitpunkts und Produktionsniveaus derselben.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsniveaus erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsniveaus beibehalten werden

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine zukünftigen Pläne wie beabsichtigt umzusetzen, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen beibehalten werden.

Obwohl die Geschäftsführung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

