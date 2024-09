Sierra Madre meldet Einnahmen von mehr als 2,4 Millionen US-Dollar aus seiner anhaltenden Produktion von 350 Tonnen pro Tag in La Guitarra

Vancouver, British Columbia – 24. September 2024 – Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM, OTCQX: SMDRF) („Sierra Madre“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/ – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seit Beginn der Testabbau- und -vermahlungsphase im Minenkomplex Guitarra mehr als 2,4 Millionen $ an Einnahmen erzielt hat. Die täglichen Durchsatzraten der wirtschaftlich interessanten Silber- und Goldmineralisierung beliefen sich in den letzten 30 Tagen auf durchschnittlich 350 Tonnen pro Tag. Alle hier angeführten Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar (US$“) angegeben.

Ken Scott, Chief Financial Officer, kommentierte: „Dies ist ein bedeutender finanzieller Meilenstein für Sierra Madre. Das Guitarra-Team leistet weiterhin großartige Arbeit bei der schrittweisen Steigerung der täglichen Produktionsrate. Unser nächstes Ziel für den Testabbau und die Verarbeitung sind 400 Tonnen pro Tag, gefolgt von einer kommerziellen Produktion von 500 Tonnen pro Tag vor Jahresende“.

Der Probeabbau und die Aufbereitung sind seit dem 25. Juni 2024 im täglichen Dauerbetrieb. Bis zum 20. September 2024 wurden insgesamt 27.990 Tonnen Material mit wirtschaftlich interessanten Silber- und Goldmineralisierungen verarbeitet. Acht (8) Sendungen mit insgesamt 466 metrischen Tonnen Silber-Gold-Konzentrat wurden an MRI Trading geliefert. Die vorläufigen Gehalte der Gold- und Silberkonzentrate liegen weiterhin zwischen 2.752 g/t und 3.442 g/t Silber und 28,65 bis 38,45 g/t Gold. Die endgültigen Gehalte werden bei der Lieferung an die Schmelzwerke bestimmt.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV:SM) (OTCQX:SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Evaluierung des Potenzials für die Wiederinbetriebnahme der Mine Guitarra im mexikanischen Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine Guitarra handelt es sich um eine genehmigte, ehemals produzierende Untertagemine, zu der eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war.

Das +2.600 ha große Projekt Tepic beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Exploration und Entwicklung von mehr als 22 Mio. Unzen Gold und 600 Mio. Unzen Silber in Form von Mineralreserven und Mineralressourcen gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstandes von Sierra Madre Gold and Silver Ltd,

„Alexander Langer“

Alexander Langer

Präsident, Hauptgeschäftsführer und Direktor

1-604-765-1604

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtige Anmerkung zu den Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine möglicherweise in die kommerzielle Produktion zu überführen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Aufbereitungsarbeiten durchzuführen, basiert größtenteils auf internen, nicht öffentlichen Unternehmensdaten und Berichten aus früheren Betrieben. Das Unternehmen stützt sich bei seinen Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien. Infolgedessen besteht ein größeres Risiko und eine größere Ungewissheit in Bezug auf die zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Minenkomplexes Guitarra, einschließlich einer größeren Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich größerer Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte, und ein höheres technisches Risiko des Scheiterns, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und für eine Produktionsentscheidung herangezogen würde.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „vorgesehen“, „schätzt“, „prognostiziert“, „sagt voraus“, „projiziert“, „beabsichtigt“, „zielt“, „zielt ab“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden „können“, „könnten“, „sollten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die Diskussion zukünftiger Pläne, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts der Konzentratlieferungen, der Steigerung der Produktion durch das Unternehmen, der wöchentlichen Einkünfte des Unternehmens und der Tatsache, dass diese Einkünfte dem Unternehmen eine bequeme Erweiterung der kommerziellen Produktion ohne weiteren Kapitalbedarf ermöglichen, sowie des Plans des Unternehmens, die Mine Guitarra wieder in die volle kommerzielle Produktion zu überführen, sowie des erwarteten Zeitpunkts und der Produktionsmengen dafür.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsniveaus erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsniveaus beibehalten werden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine zukünftigen Pläne wie beabsichtigt umzusetzen, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen beibehalten werden.

Obwohl die Geschäftsführung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass ein Verlass auf solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

QUELLE: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Alexander Langer

Suite 1507, 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, British Columbia

Kanada

email : alanger@ptolemycapital.co.uk

Pressekontakt:

Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Alexander Langer

Suite 1507, 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, British Columbia

email : alanger@ptolemycapital.co.uk

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.