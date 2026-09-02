Sibanye-Stillwater erhält Streikankündigung für Teile seiner PGM-Betriebe in den USA

Johannesburg, 2. September 2026: Sibanye-Stillwater (www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) teilt seinen Stakeholdern mit, dass das Unternehmen am Nachmittag des 1. September 2026 eine Mitteilung der Gewerkschaft United Steelworkers (die Gewerkschaft) erhalten hat, wonach deren Mitglieder, die unter den Tarifvertrag für die Stillwater-East-Mine und den Metallurgiebetrieb in Columbus fallen, beabsichtigen, am Donnerstagmorgen, dem 3. September 2026, um 7 Uhr (MT) in den Streik zu treten.

Die Streikankündigung bezieht sich speziell auf Mitarbeiter, die unter den Tarifvertrag für die Stillwater-East-Mine und den Metallurgiebetrieb in Columbus fallen. Die East-Boulder-Mine unterliegt einem separaten Tarifvertrag und ist von dieser Streikankündigung nicht betroffen. Die Verhandlungen im Rahmen des East-Boulder-Vertrags werden fortgesetzt.

Sibanye-Stillwater steht seit mehr als vier Monaten im Dialog mit der Gewerkschaft, um einen neuen Tarifvertrag abzuschließen. Das Unternehmen setzt sich weiterhin für einen konstruktiven Dialog ein und strebt eine Einigung an, die die Interessen der Mitarbeiter angemessen berücksichtigt und gleichzeitig die betrieblichen Veränderungen ermöglicht, die zur Sicherung der langfristigen Nachhaltigkeit der PGM-Betriebe in den USA erforderlich sind.

Wie bereits auf unserem International Capital Markets Day am 20. April 2026 (Link zur Webseite) mitgeteilt, führen die PGM-Betriebe in den USA ein integriertes, produktivitätsorientiertes Transformationsprogramm durch, dessen Schwerpunkt auf verstärkter Mechanisierung und modernisierten Arbeitsabläufen liegt. Dieses Programm ermöglicht eine Steigerung der Produktivität, wodurch die Stückkosten gesenkt und die zyklusübergreifende Resilienz sowie die langfristige Nachhaltigkeit der PGM-Betriebe in den USA verbessert werden. Entscheidend ist, dass modernisierte Arbeitspraktiken erforderlich sind, um die technische und betriebliche Transformation zu ergänzen; in diesem Zusammenhang wurde im Rahmen des Tarifvertrags ein neu gestalteter Leistungs- und Anreizplan vorgeschlagen.

Die PGM-Betriebe in den USA produzierten in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 137.930 2E Unzen bei einer negativen fiktiven Free-Cashflow-Marge, wozu die Stillwater-East-Mine 76.334 2E Unzen (etwa 55 %) und East Boulder 61.595 2E Unzen beitrugen. Rein auf der Grundlage der Produktionsrate der Stillwater-East-Mine im ersten Halbjahr 2026 produzierte der Betrieb durchschnittlich etwa 446 2E Unzen pro Tag. Die tatsächliche Produktion, die durch den Streik beeinträchtigt wird, hängt von dessen Dauer, den Betriebsvereinbarungen während des Streiks, der Verfügbarkeit von Verarbeitungsanlagen und dem Zeitpunkt der anschließenden Wiederaufnahme der Produktion ab.

CEO Richard Stewart kommentierte die Streikankündigung wie folgt: Die erfolgreiche Senkung der betrieblichen Stückkosten in den PGM-Betrieben in den USA bleibt unerlässlich, um die langfristige Zukunft dieser Betriebe zu sichern und die erforderlichen künftigen Kapitalinvestitionen zu rechtfertigen. Das Programm zur Produktivitätssteigerung wurde sorgfältig geplant und konzipiert, um dies zu erreichen, und der vorgeschlagene Tarifvertrag ist entscheidend, um die erforderlichen Produktivitäts- und Betriebsänderungen zu ermöglichen. Wir haben einen klaren Plan, um die Zukunft dieser Betriebe zu sichern. Sollte dieser Plan jedoch nicht umgesetzt werden können und die Betriebe weiterhin nicht rentabel bleiben, könnte es letztendlich keine tragfähige Grundlage für den fortgesetzten Betrieb geben. Wir bekennen uns weiterhin zu einem konstruktiven Dialog mit der Gewerkschaft United Steelworkers, um eine Einigung zu erzielen, die die langfristige Nachhaltigkeit dieser Weltklasse-Betriebe sicherstellt, die in den Vereinigten Staaten kritische Metalle produzieren, Arbeitsplätze erhalten und dauerhaften Wert für alle Stakeholder schaffen.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein globaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem eines der weltweit führenden Recyclingunternehmen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Metallen der Platingruppe (PGM: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau ihrer Aktivitäten in den Bereichen Recycling und Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

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