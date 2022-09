London, Ontario, den 1. September 2022 – Sernova Corp. (TSX: SVA, OTCQB: SEOVF, FWB/XETRA: PSH), ein Unternehmen in der klinischen Phase, das führend auf dem Gebiet der Zelltherapeutika für die regenerative Medizin ist, gab heute bekannt, dass es die zweite und letzte Tranche seiner bereits zuvor bekannt gegebenen Privatplatzierung mit Evotec SE (FWB: EVT, NASDAQ: EVO) von 2.709.800 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zu einem Preis von 2,50 CAD pro Aktie abgeschlossen und dabei 6.774.500 CAD eingenommen hat.

Nach dem Abschluss der zweiten Tranche beläuft sich die strategische Gesamtinvestition von Evotec in Sernova auf 27.098.000 CAD.

Die Investition von Evotec in Höhe von 2,50 CAD pro Aktie, die den gestrigen Schlusskurs um mehr als das Doppelte übersteigt, spiegelt den Wert wider, den unser strategischer Partner für Sernova im Vergleich zum aktuellen Handelskurs an der TSX ansetzt, sagte Dr. Philip Toleikis, President und CEO von Sernova. Die Leidenschaft und die Synergie unserer gemeinsamen Teams hinsichtlich der raschen Weiterentwicklung des iPSC-Diabetes-Programms waren beeindruckend. Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass unsere gemeinsame Produktstrategie das tägliche Leben von Millionen von Diabetikern und ihren Familien in allen Teilen der Welt entscheidend beeinflussen kann. Mit einem Kassenbestand in Höhe von 50 Millionen CAD in unserer Bilanz, einschließlich der zusätzlichen Investition von Evotec und der kürzlich erfolgten bedeutsamen Ausübung ausstehender Optionsscheine, befindet sich Sernova in einer günstigen Position, um die Entwicklung seiner iPSC-Diabetes-Stammzellinitiative mit Evotec und anderer regenerativer Zelltherapieprogramme voranzutreiben, die unserer Meinung nach einen erheblichen Einfluss auf unsere Unternehmensbewertung haben werden.

Sernova wird die Nettoeinnahmen aus den Stammaktien zu allgemeinen Betriebskapitalzwecken sowie zur weiteren Verfolgung von funktionellen Heilmethoden für Diabetes, Hypothyreose und Hämophilie A verwenden. Die Stammaktien unterliegen einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten.

Update hinsichtlich der Optionsscheine

Abgesehen von den Aktienausgaben im Rahmen der Privatplatzierung mit Evotec wurden seit dem Ende des letzten eingereichten Geschäftsquartals des Unternehmens (30. April 2022) auch 14.814.535 Stammaktien für die Ausübung von Optionsscheinen ausgegeben. Sernova hat dadurch Einnahmen von insgesamt 4.493.587 CAD realisiert. Alle Optionsscheine mit Verfallsdatum 16. August, 30. August und 9. September 2022 wurden von ihren jeweiligen Inhabern vollständig ausgeübt. Von den zuvor ausgegebenen Optionsscheinen, die am 22. September 2022 verfallen, wurden bis dato insgesamt 2.382.954 von ihren jeweiligen Inhabern ausgeübt. Wenn die verbleibenden ausstehenden Optionsscheine bis 22. September 2022 vollständig ausgeübt werden, werden zusätzliche Einnahmen in Höhe von rund 3,5 Millionen CAD erzielt und der Barbestand des Unternehmens weiter gestärkt.

Über Sernova und die Cell Pouch-System-Plattform für Zelltherapie

Sernova ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das therapeutische Technologien für chronische Krankheiten im Bereich regenerative Medizin entwickelt. Dazu zählen Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und Blutkrankheiten inklusive Hämophilie A.

Sernova konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung eines funktionellen Heilmittels für die Behandlung von Diabetes mit Hilfe seiner Plattformtechnologien für regenerative Zelltherapie, einschließlich des proprietären Cell Pouch. Nach der Implantation bildet der Cell Pouch eine natürliche vaskularisierte Gewebeumgebung im Körper. Damit wird das langfristige Überleben und die Funktion therapeutischer Zellen ermöglicht, die notwendige Proteine oder Faktoren freisetzen, die dem Körper zur Behandlung chronischer Krankheiten fehlen.

Im Rahmen einer laufenden klinischen Phase-1/2I-Studie an der Universität von Chicago konnte bereits gezeigt werden, dass das Cell Pouch-System von Sernova Menschen mit Typ-1-Diabetes möglicherweise eine funktionelle Heilung bieten kann. In Kooperation mit der Universität von Miami entwickelt Sernova außerdem seine patentrechtlich geschützte konforme Beschichtungstechnologie weiter, um die therapeutischen Zellen vor dem Angriff des Immunsystems zu schützen. Ziel ist hier, die Notwendigkeit der chronischen Verabreichung von Immunsuppressiva zu beseitigen.

Im Mai 2022 gingen Sernova und Evotec eine globale strategische Zusammenarbeit ein, um eine implantierbare und serienmäßige Betazellersatztherapie auf Basis von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit bietet Sernova eine unbegrenzte Versorgung mit insulinproduzierenden Zellen zur Behandlung von Millionen von Patienten mit insulinabhängigem Diabetes (Typ 1 und Typ 2).

Sernova bereitet sich zudem darauf vor, zwei zusätzliche Programme, die das Cell Pouch-System nutzen, in das klinische Stadium zu bringen – eine implantierbare Zelltherapie für gutartige Schilddrüsenerkrankungen infolge einer Entfernung der Schilddrüse und eine lentivirale ex-vivo-Faktor-VIII-Gentherapie für Hämophilie A.

