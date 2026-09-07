Selbstständig machen – aber wo anfangen? Neues Gründungs-Bundle schafft Klarheit

Das neue Gründungs-Bundle von Mawo:Ka verbindet E-Book, interaktives Workbook, Finanzplan und Anleitung. Es hilft Gründungsinteressierten, ihre Geschäftsidee realistisch zu planen.

Kall, 7. September 2026 – Wer sich selbstständig machen möchte, steht häufig vor einer Vielzahl offener Fragen: Muss der erste Weg zum Gewerbeamt oder zum Finanzamt führen? Welche Rechtsform passt zur eigenen Geschäftsidee? Welche Versicherungen werden benötigt? Wie lässt sich feststellen, ob das geplante Unternehmen wirtschaftlich tragfähig ist? Und was gehört eigentlich in einen Business- oder Finanzplan?

Antworten finden Gründungsinteressierte an vielen verschiedenen Stellen. Das eigentliche Problem liegt jedoch häufig darin, die Informationen richtig einzuordnen, auf die eigene Situation zu übertragen und daraus einen konkreten Plan zu entwickeln.

Mit dem neuen Gründungs-Bundle von Mawo:Ka erhalten angehende Selbstständige ein zusammenhängendes Arbeitspaket, das Wissen, Planung und praktische Umsetzung miteinander verbindet. Das Bundle besteht aus dem E-Book „Selbstständig – aber richtig!“, einem interaktiven Gründungs-Workbook, einem automatisch rechnenden Finanzplan und einer ausführlichen Anleitung.

Orientierung für die wichtigsten Gründungsfragen

Das E-Book „Selbstständig – aber richtig!“ führt verständlich durch die zentralen Bereiche einer Unternehmensgründung. Behandelt werden unter anderem die Entwicklung und Prüfung der Geschäftsidee, mögliche Rechtsformen, die Abgrenzung zwischen Gewerbe und freiberuflicher Tätigkeit, Anmeldungen bei Behörden, Steuern, Sozialversicherungen, Buchhaltung, Fördermöglichkeiten, Finanzierung und Marketing.

Das E-Book richtet sich sowohl an Menschen, die sich zunächst ein realistisches Bild von einer Selbstständigkeit machen möchten, als auch an Gründungsinteressierte, die bereits einen Business- oder Finanzplan erstellt haben und überprüfen wollen, ob wichtige Bereiche bislang unberücksichtigt geblieben sind.

Die Inhalte ersetzen keine individuelle Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung. Sie sollen Leserinnen und Lesern vielmehr dabei helfen, die richtigen Fragen zu stellen, Zusammenhänge besser zu verstehen und sich gezielter auf Gespräche mit Behörden, Steuerberatung, Banken oder Förderstellen vorzubereiten.

Vom Lesen ins konkrete Arbeiten kommen

Während das E-Book das notwendige Grundlagenwissen vermittelt, unterstützt das interaktive Gründungs-Workbook bei der konkreten Ausarbeitung der eigenen Geschäftsidee. Die PDF kann direkt am Computer ausgefüllt und für die weitere Planung genutzt werden.

Enthalten sind unter anderem Arbeitsbereiche zum Kundenavatar, zur Empathy Map, zum Value Proposition Canvas, zum Business Model Canvas, zur Positionierung, zur Markt- und Wettbewerbsanalyse sowie zur SWOT-Analyse. Ergänzt werden diese durch Überlegungen zu Preisgestaltung, Vertrieb, Risiken, Meilensteinen und anstehenden Aufgaben.

Damit soll verhindert werden, dass eine Gründung ausschließlich aus einer guten Idee heraus erfolgt, ohne zuvor die Zielgruppe, den tatsächlichen Kundennutzen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und mögliche Risiken ausreichend zu prüfen.

Ein Finanzplan, der automatisch mitrechnet

Ein weiterer Bestandteil des Bundles ist ein automatisch rechnender Finanzplan. Er unterstützt Gründungsinteressierte dabei, Investitionen, laufende Kosten, geplante Umsätze, Liquidität und Rentabilität übersichtlich zu erfassen.

Zahlen gehören für viele angehende Selbstständige zu den schwierigsten Teilen der Gründungsplanung. Dennoch sind sie entscheidend, wenn beurteilt werden soll, ob ein Vorhaben wirtschaftlich funktionieren kann. Der Finanzplan soll diese Aufgabe verständlicher und übersichtlicher machen. Berechnungen werden automatisch ausgeführt, sobald die individuellen Werte eingetragen werden.

Begriffe und Methoden verständlich erklärt

Wer sich zum ersten Mal mit einer Unternehmensgründung beschäftigt, kann mit Begriffen wie Kundenavatar, Empathy Map, Value Proposition Canvas oder Business Model Canvas häufig wenig anfangen. Deshalb gehört zum Bundle eine eigene Anleitung, die erläutert, was sich hinter den einzelnen Methoden verbirgt, welchen Zweck sie erfüllen und wie die dazugehörigen Bereiche im Workbook bearbeitet werden können.

Die Anleitung setzt kein betriebswirtschaftliches Vorwissen voraus. Sie begleitet die Nutzerinnen und Nutzer Schritt für Schritt durch die Vorlagen und hilft dabei, abstrakte Begriffe auf die eigene Geschäftsidee zu übertragen.

Erfahrung aus 34 Jahren Selbstständigkeit

Entwickelt wurde das Gründungs-Bundle von Markus Wollenweber, Inhaber von Mawo:Ka und seit 34 Jahren selbstständig. Als Gründercoach begleitet er Menschen auf dem Weg in die eigene Selbstständigkeit und erlebt immer wieder, dass nicht die Geschäftsidee selbst das größte Hindernis darstellt. Häufig fehlen eine klare Struktur, realistische Zahlen und ein verständlicher Überblick über die notwendigen Schritte.

„Viele Menschen tragen ihre Geschäftsidee lange mit sich herum, weil sie nicht wissen, womit sie beginnen sollen. Andere starten sehr schnell und stellen später fest, dass wichtige Kosten, Anmeldungen oder Fragen zur Zielgruppe nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Das Gründungs-Bundle soll helfen, aus einer Idee einen realistischen und nachvollziehbaren Plan zu entwickeln“, erklärt Markus Wollenweber.

Das Bundle richtet sich insbesondere an angehende Soloselbstständige und Kleinstunternehmen, die ihre Gründung eigenständig vorbereiten möchten und dafür eine verständliche, praxisorientierte Arbeitsgrundlage suchen.

Einführungspreis bis zum 15. September 2026

Das Gründungs-Bundle ist bis zum 15. September 2026 um 23:59 Uhr zum Einführungspreis von 39,90 Euro statt regulär 49,90 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Interessierte im Online Shop von Mawo:Ka

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mawo:Ka

Herr Markus Wollenweber

Zum Fahrenbach 15

53925 Kall

Deutschland

fon ..: +49(0)157-53472596

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email : service@mawoka.de

Mawo:Ka unterstützt Selbstständige, Kleinstunternehmen und kleine Unternehmen bei der digitalen Präsenz. Zum Angebot gehören unter anderem die Erstellung von Websites, Online-Shops, Firmen-App-Pakete, Beratung, Onlinemarketing, Social-Media-Beratung, Business Profiling, LocalBoost, Quick Checks, Schulungen, CRM/Kundenverwaltung, E-Mail-Marketing, Hosting und Terminbuchung. Das Unternehmen begleitet Kunden bei Konzeption, Umsetzung und Betreuung ihrer Onlinepräsenz. Nach Angaben auf der Website verfügt Mawo:Ka über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Onlinemarketing und bietet eine kostenfreie Erstberatung sowie kostenfreie Website-, Online-Shop- und Google-Profil-Checks an. Außerdem ist der Inhaber als Gründercoach und Dozent tätig.

Pressekontakt:

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