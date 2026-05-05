Schreiben des CEO von ZenaTech an die Aktionäre – Gesamtumsatz stieg im Gesamtjahr 2025 um 558 % gegenüber dem Vorjahr

Ein Gesamtvermögenszuwachs von knapp 200 % stärkt die Position der autonomen KI-Drohnenplattformen des Unternehmens; das Drone-as-a-Service-Geschäft erzielt im ersten vollen Betriebsjahr einen Umsatz von über 10 Mio. $

Vancouver, British Columbia – 5. Mai 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, veröffentlicht heute in einem Schreiben von CEO Shaun Passley, Ph.D. ein Unternehmens-Update und einen Ausblick in die Zukunft.

Geschätzte Aktionäre,

Mit Disziplin und Umsetzungsstärke in sämtlichen Geschäftsbereichen konnte ZenaTech im Jahr 2025 seinen exponentiellen Wachstumskurs fortsetzen und damit den Grundstein für den weiteren Ausbau seiner autonomen KI-Drohnenplattformen für die Märkte im zivilen Bereich und in der Verteidigung legen. Wir absolvierten erfolgreich 20 Übernahmen, führten ein neues umsatzgenerierendes DaaS-Segment ein, erweiterten unsere Pipeline für Verteidigungstechnologien und schufen eine Bilanzstruktur, die langfristig ein nachhaltiges Wachstum ermöglicht. Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: Der Gesamtjahresumsatz erreichte einen Rekordwert von 12,9 Mio. $, was einem Plus von 558 % gegenüber dem für 2024 ausgewiesenen Ergebnis in Höhe von 2,0 Mio. $ entspricht. Gleichzeitig wuchs das Gesamtvermögen um 188 % auf 99,8 Mio. $ (alle Zahlen sind in kanadischem Dollar angegeben).

Diese Zahlen spiegeln einen grundlegenden Wandel in der Ausrichtung von ZenaTech wider, das sich von einem Technologieentwickler mit Umsätzen aus Software zu einem diversifizierten, in mehreren Segmenten tätigen Unternehmen gewandelt hat und nun auf eine ausbaufähige Drone-as-a-Service-Plattform, ein wachstumsstarkes Geschäft im Bereich Unternehmens-Software und ein sich weiterentwickelndes Portfolio im Bereich Verteidigungstechnologien verweisen kann. Wir haben die Grundlage für ein bedeutendes Wachstum mit wiederkehrenden Umsätzen geschaffen, und ich bin außerordentlich stolz darauf, Ihnen mehr über unseren bisherigen Werdegang und unsere weitere Unternehmensplanung erzählen zu dürfen.

Unser Gesamtjahresumsatz von 12,9 Mio. $ wurde in erster Linie vom erfolgreichen Start unseres Drone-as-a-Service-Segments getragen, das 10,1 Mio. $ beisteuerte und damit 78 % des gesamten konsolidierten Umsatzes im allerersten vollen Geschäftsjahr ausmachte. Im Enterprise-SaaS-Software-Segment erzielten wir einen Umsatz von 2,8 Mio. $, was einem Anstieg von 43 % gegenüber 2024 entspricht und die anhaltende Stärke unseres Geschäfts mit Abonnements und Lizenzgebühren in den Bereichen Arbeitszeitplanung, Patientenakten, Datenmanagement für Strafverfolgungsbehörden, Lagerverwaltung und anderen vertikalen Branchen widerspiegelt.

Unsere Bilanz verbesserte sich im Jahresverlauf ganz erheblich. Die liquiden Mittel und Rücklagen stiegen um 301 % auf 15,1 Mio. $ und das Working Capital erhöhte sich um 439 % auf 18,3 Mio. $. Das Gesamtvermögen stieg auf über 99,8 Mio. $, wobei sich der Wert der Sachanlagen im Zuge der Ausweitung unserer operativen Präsenz von rund 417.000 $ auf 11,7 Mio. $ erhöhte. Die immateriellen Vermögenswerte stiegen auf 10,4 Mio. $, und wir verbuchten einen Goodwill in Höhe von 12,1 Mio. $ aus unseren Unternehmenszusammenschlüssen im Bereich der Landvermessung. Der Nettoverlust belief sich zwar auf 45,2 Mio. $, ist jedoch einerseits den hohen Investitionen im Jahr unserer DaaS-Einführung und andererseits der aktiven Entwicklung von Drohnenprodukten als Reaktion auf die aktuelle Marktnachfrage geschuldet. Wir gehen davon aus, dass sich das Kostenprofil unseres DaaS-Geschäfts in den nächsten 12 bis 24 Monaten erheblich verbessern wird, da unsere Übernahmen die Drohnenintegration komplettieren und das Leistungsangebot entsprechend erweitern. Gleichzeitig setzen wir die Entwicklung neuer und innovativer Drohnenprodukte fort, die sich als Marktführer etablieren und die Nachfrage weiter ankurbeln werden.

Drone as a Service: Aufbau einer skalierbaren autonomen KI-Plattform

Die Einführung unseres Drone-as-a-Service-Segments hatte einen prägenden Einfluss auf die Geschäftsentwicklung im Jahr 2025. Mit 19 Firmenübernahmen in den Bereichen Landvermessung, Kartografie, Inspektion und Reinigung in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in Kanada konnten wir innerhalb eines einzigen Jahres ein standortübergreifendes und umsatzstarkes DaaS-Netzwerk aufbauen. Jede Übernahme wirkt sich unmittelbar stärkend auf den Umsatz aus, und im Zuge der Umstellung unserer externen Aktivitäten auf ZenaDrone-basierte Dienstleistungen und der Erweiterung des Serviceportfolios an jedem Standort rechnen wir über einen Integrationszeitraum von 12 bis 24 Monaten mit einer entsprechenden Margenverbesserung.

Bis zum Jahresende war unser DaaS-Netzwerk auf 19 Standorte weltweit angewachsen. In weiterer Folge kam ein neuer Unternehmensstandort in Orlando dazu, wodurch sich die Gesamtzahl weltweit derzeit auf 24 DaaS-Standorte beläuft. Außerdem brachten wir eine neue, speziell auf unseren DaaS-Betrieb zugeschnittene Hardware auf den Markt – wie etwa den IQ Quad, der speziell für Landvermessungen entwickelt wurde – und führten eine Quanten-Navigationssoftware ein, die den Einsatz unserer Drohnen auch in Umgebungen ohne GPS-Empfang ermöglicht. Diese Produktneuzugänge führen zu einer noch stärkeren technologischen Differenzierung, die wir in die übernommenen Firmen einbringen, und erweitern das Spektrum von Aufträgen, in die wir uns wettbewerbsorientiert einbringen können.

Mit Blick auf das Jahr 2026 werden unsere Übernahmen aus dem Jahr 2025 einen vollen Jahresumsatz anstelle eines Teiljahresumsatzes beisteuern, was unserer Erwartung nach bereits für sich genommen zu einem deutlichen Umsatzwachstum führen wird. Über diesen Basiseffekt hinaus planen wir weitere gezielte Übernahmen in Branchen, die reif für einen durch Drohnen ermöglichten Geschäftswandel sind, und wollen uns auch in neuen US-Bundesstaaten sowie internationalen Märkten Standbeine schaffen. Mit fortschreitender Umstellung auf Drohnen an unseren bestehenden Standorten erwarten wir uns eine Senkung der Kosten pro Auftrag bei gleichzeitiger Erweiterung der Servicekapazitäten und Cross-Selling-Möglichkeiten pro Standort.

Verteidigungssegment: Einstieg in den Markt für Drohnenabwehrtechnologien und Fortschritte in Richtung Beschaffungsreife

Im Verteidigungsgeschäft konnten wir im Jahr 2025 bedeutende Fortschritte erzielen. Wir starten besser aufgestellt ins Jahr 2026 als je zuvor in unserer Unternehmensgeschichte und wollen diese Fortschritte in zukünftige Aufträge und Umsätze ummünzen. Während des Jahres standen wir in direktem Kontakt mit Programmmanagern und Entscheidungsträgern verschiedener US-Verteidigungsbehörden und trafen mit Kongressabgeordneten zusammen, um unsere Position für die 2026 geplanten Vorführungen und Pilotprogramme entsprechend zu stärken.

Im Technikbereich begannen wir mit der Prototypenentwicklung für zwei Abfangdrohnenplattformen, der mit Kraftstoff betriebenen Drohne ZenaDrone 2000 und der Einweg-Abfangdrohne Interceptor P-1. Dazu kam eine marinegestützte Startstation namens IQ Glider, womit ZenaTech den Einstieg in den Markt für Marine-Abfangdrohnen und integrierte Verteidigungssysteme mit Drohnenabwehrfunktion schaffte. Des Weiteren leiteten wir mit der ZenaDrone 1000 das Green-UAS-Zertifizierungsverfahren ein, wodurch sich die Gesamtzahl unserer Drohnen in diesem Bereich auf drei erhöhte. Die Green-UAS-Zertifizierung ist die erforderliche Vorstufe für die Blue-UAS-Zertifizierung, die uns die Teilnahme an Ausschreibungen des US-Verteidigungsministeriums ermöglicht.

Die strategische Begründung für unsere Investitionen im Verteidigungsbereich ist klar. Die Nachfrage nach Drohnenlösungen sowohl im Verteidigungssektor als auch im zivilen Markt wächst weiterhin im zweistelligen Bereich, und wir denken, dass wir ab 2026 beachtliche Marktanteile dazugewinnen können. Das aktuelle politische Umfeld unterstreicht den steigenden Bedarf an optimierten und kosteneffizienten Technologien, nachdem die moderne asymmetrische Kriegsführung eine akute und wachsende Herausforderung darstellt. Feindliche Bedrohungen, die auf kostengünstig einsetzbare Drohnentechnologien setzen, lassen sich mit herkömmlichen Abfangmethoden nur außerordentlich kostspielig bekämpfen. Unsere Abfangdrohne Interceptor P-1, bei der wir einen Richtpreis von unter 5.000 $ anpeilen, ist darauf ausgelegt, Bedrohungen durch Drohnenschwärme auf kosteneffiziente und skalierbare Weise zu bewältigen. Das Unterwasserfahrzeug IQ Aqua adressiert einen weiteren aufkommenden Bedrohungstyp unter der Wasseroberfläche und bietet die Möglichkeit, Bedrohungen durch Unterwasserminen zu erkennen und darauf zu reagieren, ohne hierfür Taucher oder bemannte Schiffe einem Risiko auszusetzen. Mit diesen Lösungen haben wir unseren potenziellen Kundenstamm auf die NATO sowie verbündete Länder, einschließlich der Golfstaaten, ausgeweitet.

Um die Produktion unserer Abwehrsysteme für den Verteidigungsbereich zu forcieren, haben wir diesen Monat bekannt gegeben, dass wir eine Produktionsstätte in der Ukraine errichten und dort den Betrieb aufnehmen werden. Dies dient dem doppelten Zweck, einerseits die Produktion unserer Drohnenabwehrsysteme zu steigern und andererseits eine Testumgebung zu schaffen, in der unsere Produkte in einem realen Bedrohungsszenario validiert werden können. Wir haben zudem unsere Fertigungsaktivitäten in unseren Werken in Taiwan (über unsere Tochtergesellschaft Spider Vision Sensors), in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und in der Stadt Mesa im US-Bundesstaat Arizona ausgeweitet, wo wir dank unserem neuen NDAA-konformen Fertigungsbetrieb in der Lage sind, Kunden aus dem US-Verteidigungssektor mit amerikanischen Drohnensystemen zu beliefern. Darüber hinaus haben wir eine Niederlassung in Südkorea gegründet und damit unserem Bestreben, auf neue Anforderungen auf internationaler Ebene in Echtzeit reagieren zu können, Ausdruck verliehen.

Unternehmens-Software: Konstantes Wachstum, erweitertes Portfolio, strategisches Knowhow

Unser Enterprise-SaaS-Software-Segment konnte 2025 seinen stetigen Wachstumskurs fortsetzen und einen Umsatz von 2,8 Mio. $ erzielen, was einem Plus von 43 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Durch die Übernahme der Firma Othership Limited, einem Anbieter von Arbeitsplatzplanungs- und Arbeitsplatzverwaltungs-Software mit Sitz im Vereinigten Königreich, haben wir zudem unser Software-Portfolio erweitert und sowohl unsere Produktpalette als auch unsere geografische Reichweite ausgebaut. Zudem haben wir mit der Firma Now Solutions einen Anbieter von HR-Software übernommen und so unser SaaS-Geschäft um eine zwölfte Marke erweitert. Diese Neuzugänge stärken unser Software-Segment als stabile, wiederkehrende Umsatzquelle, die unsere wachstumsstärkeren Segmente DaaS und Verteidigung ergänzt. Vor allem ist unsere interne Softwareentwicklungskompetenz von strategischer Bedeutung für die Entwicklung unserer Drohnenlösungen und ermöglicht uns eine zügige Umsetzung im Bereich unserer vertikal integrierten Drohnenplattformen.

Ausblick auf das Jahr 2026

Wir sind in all unseren Geschäftsbereichen dynamisch ins Jahr 2026 gestartet – mit einer klaren strategischen Roadmap, um auf dem Fundament aufzubauen, das wir 2025 gelegt haben. Unsere Prioritäten für das aktuelle Jahr konzentrieren sich vor allem auf die Integration und Skalierung unserer Plattformen, die Umwandlung von Technologie-Investitionen in Umsätze sowie die Weiterführung eines disziplinierten M&A-Kurses, der unser Wachstum beflügelt hat.

In unserem DaaS-Segment sind die wichtigsten Wachstumstreiber die Umsatzbeiträge der Übernahmen aus 2025 für das Gesamtjahr, die konsequente Umstellung auf Drohnen an den bestehenden Standorten sowie die Sondierung neuer Übernahmekandidaten in noch nicht digitalisierten Sektoren, in denen innovative Drohnensysteme echte Verbesserungen in puncto Kosten und Effizienz bewirken können. Darüber hinaus werden wir unsere Produktionskapazitäten in unseren drei Betriebsstätten weiter ausbauen und unsere Standorte in Arizona und der Ukraine in Vollbetrieb nehmen.

Für unser Geschäft im Bereich Drohnentechnologien und Verteidigung wird 2026 ein Jahr der Umsetzung von Entwicklungsfortschritten in bewährte, umsatzgenerierende Produkte. Wir planen weitere Entwicklungs-, Test- und Zertifizierungsinitiativen in unserem gesamten Portfolio von Drohnenlösungen, wo der Schwerpunkt vor allem auf der ZenaDrone 1000-Plattform und der IQ-Serie für industrielle Anwendungen – wie etwa in der Präzisionslandwirtschaft, Bestandsmanagement in Innenräumen und Logistik sowie im Bereich Sicherheit und Inspektion – liegt. Im Verteidigungsbereich planen wir mit den Stakeholdern aus US-Verteidigungsbehörden Vorführungen und Pilotprogramme für Anwendungen wie das Bestandsmanagement in Innenräumen und den Einsatz von Frachtdrohnen, gleichzeitig setzen wir die Entwicklung unserer Drohnenabwehrplattformen fort. Wir bemühen uns zudem auch in Zukunft um Green- und Blue-UAS-Zertifizierungen, um uns als wichtigen Zulieferer des US-Kriegsministeriums sowie gegebenenfalls anderer wichtiger Verteidigungs- und Regierungsbehörden zu positionieren.

Wir sind ein Unternehmen mit großen Ambitionen, und ich bin stolz auf das Team, das wir aufgebaut haben, und auf die Ergebnisse, die wir erzielt haben. Dank unserer Arbeiten im Jahr 2025 haben wir uns eine Plattform, ein Portfolio und eine Pipeline geschaffen, die sich in den kommenden Jahren aus unserer Sicht in einer hohen Wertschöpfung zugunsten unserer Aktionäre niederschlagen werden. Ich danke Ihnen aufrichtig für Ihre anhaltende Unterstützung und Ihr Vertrauen und freue mich darauf, Sie im weiteren Verlauf des Jahres 2026 an unseren Fortschritten teilhaben zu lassen.

Mit vorzüglicher Hochachtung,

Shaun Passley, Ph.D.

CEO, ZenaTech, Inc.

Über ZenaTech

ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und moderne KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie integrieren. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Sein Produktportfolio umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung sowie die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Drohnen sowie eines integrierten Verteidigungssystems voran.

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