Forge Resources definiert im Projekt Alotta Porphyrmineralisierung aus der späten Kreidezeit

Vancouver, British Columbia – 5. Mai 2026 / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG) (OTCQB: FRGGF) (FWB: 5YZ) (FRG oder das Unternehmen), freut sich, die Ergebnisse der neuen Re-Os-Altersdatierungen und geochemischen Befunde aus dem Projekt Alotta im Yukon bekannt zu geben (Abbildung 1). Die Analysen der Re-Os-Ergebnisse aus Molybdänit bestätigen ein Alter aus der späten Kreidezeit für die Porphyrmineralisierung im Projekt Alotta, was mit den bedeutenden Porphyr- und epithermalen Lagerstätten im Goldgürtel Dawson Range, einschließlich der Lagerstätte Casino, im Einklang steht.

Highlights:

– Ähnliche Alter wie die Cu-Au-Mo-Lagerstätte Casino – Molybdänit-Datierung aus porphyrartigen Gängen in den Zonen Severance (72,8 Ma) und Commission (73,1 Ma) stimmen mit dem zeitlichen Rahmen der Porphyrmineralisierung in der Lagerstätte Casino von Western Copper and Gold (~74 Ma) überein.

– Die Re-Os-Daten aus dem Molybdänit von Alotta stimmen mit denen anderer bedeutender porphyrischer und epithermaler Lagerstätten aus der späten Kreidezeit im Goldgürtel Dawson Range überein, unter anderem mit der Lagerstätte Revenue von Triumph Gold Corp., der Lagerstätte Klaza von Rockhaven Resources und der Lagerstätte Cash.

– Die geologischen Analysen deuten darauf hin, dass sich die mineralisierten Porphyre in Alotta unter ähnlichen oxidierenden Bedingungen gebildet haben wie die bedeutenden Lagerstätten aus der späten Kreidezeit im Goldgürtel Dawson Range, was die Annahme untermauert, dass sich das dem Projekt Alotta zugrunde liegende System in ähnlichen geologischen Umgebungen gebildet hat.

PJ Murphy, CEO von Forge Resources, erklärte dazu wie folgt: Diese Daten sind vielversprechend, da wir nun mit Sicherheit sagen können, dass wir ein System aus der späten Kreidezeit erkunden, das potenziell bedeutende Mengen an Kupfer und Gold bilden kann – ähnlich wie viele der großen Porphyr- und epithermalen Systeme, die in der ergiebigen Dawson Range vorkommen. Da derzeit weitere technische Studien und Bohrplanungen durchgeführt werden, gehen wir davon aus, dass 2026 ein entscheidendes Jahr für das Projekt Alotta wird, und freuen uns darauf, den Markt auf dem Laufenden zu halten, während wir die Ziele und Explorationspläne für dieses Jahr weiterentwickeln.

Mit Unterstützung des Yukon Geological Survey wurden Ende 2025 Kernproben aus den Zonen Severance und Commission entnommen, um das Alter der porphyrartigen Mineralisierung im Projekt Alotta zu bestimmen (Tabelle 1, Abbildung 1). Die Re-Os-Datierung aus dem Molybdänit aus Bohrkernen bestätigt, dass die porphyrartige Mineralisierung aus der späten Kreidezeit stammt, was mit den bekannten Altersangaben für die nahegelegene Lagerstätte Casino und andere bedeutende Porphyr- und epithermale Lagerstätten im Goldgürtel Dawson Range übereinstimmt (Tabelle 2, Abbildung 2).

Tabelle 1 – Alter von Re-Os-Molybdänit in Alotta

Bohrloch Zone Alter (Ma) Fehler (± Ma)

ALT-25-010 (216,3 m) Zone Severance 72,8 0,4

ALT-25-014 (182,5 m) Zone Commission 73,1 0,4

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84068/Forge_050526_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1. Projekt Alotta

Tabelle 2. Re-Os-Molybdänit-Alter von Lagerstätten im Goldgürtel Dawson Range

Lagerstätte Methode Alter (Ma) Fehler (± Ma) Quelle

Klaza (epithermales Au-Ag) Re-Os 71 0,3 Lee (2021)

Casino (Porphyr Cu-Au-Mo) Re-Os 74,86 0,3 YGS (unveröffentlicht)

Casino (Porphyr Cu-Au-Mo) Re-Os 74,38 0,28 Selby und Creaser (2001)

Revenue (Porphyr Cu-Au) Re-Os 74,95 0,3 Projekt MDRU YAM (2012)

Cash (Porphyr Cu-Au-Mo) Re-Os 76,45 0,31 Selby und Creaser (2001)

Klaza (epithermales Au-Ag) Re-Os 77,3 0,3 Lee (2021)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84068/Forge_050526_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2. Der Goldgürtel Dawson Range, ein äußerst vielversprechender metallogenischer Gürtel, zu dem auch das Projekt Alotta gehört (YGS, 2026).

Geochemische Studien, die zusammen mit der Re-Os-Geochronologie durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass die mineralisierten Porphyrintrusionen in Alotta unter oxidierenden Bedingungen entstanden sind und geochemische Merkmale aufweisen, die typisch für kupfer- und goldhaltige Intrusionen der späten Kreidezeit sind, einschließlich der Lagerstätte Casino und anderer Porphyr- und epithermaler Lagerstätten im Goldgürtel Dawson Range (Abbildung 3).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84068/Forge_050526_DEPRCOM.003.jpeg

Abbildung 3. Vergleich der Oxidationszustände porphyritischer Gesteine im Projekt Alotta mit Intrusionen im Goldgürtel Dawson Range aus der späten Kreidezeit. Regionaler Datensatz von Friend (2022) und Verweise darin und YGS (2026).

Forge Resources treibt detaillierte systematische technische Studien und Analysen zu dem Projekt voran und nutzt dabei die spezialisierte Expertise des geologischen Auftragnehmers des Unternehmens, Archer Cathro. Darüber hinaus beauftragte das Unternehmen in3D Geoscience Inc. mit der erneuten Verarbeitung der im Konzessionsgebiet erhobenen geophysikalischen Daten, einschließlich einer flächendeckenden magnetischen Inversion. Diese Arbeiten laufen derzeit und liefern wichtige Daten für die Zielgenerierung und Bohrplanung. Updates zu diesen Studien und zur Bohrplanung werden bekannt gegeben, sobald sie abgeschlossen sind.

Nähe zu nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen

Die Liegenschaft Alotta umfasst jetzt 230 Mineralclaims und ein Gebiet von ungefähr 4.723 Hektar in einem geologischen Umfeld, das dem Vorkommen Casino von Western Copper and Gold ähnelt. Casino liegt 50 Kilometer nördlich des Projekts Alotta. Das Vorkommen Casino zählt zu den größten unerschlossenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekten der Welt.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert. Dabei handelt es sich um ein vielversprechendes Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 230 Mineralclaims umfasst, die sich über 4.723 Hektar erstrecken und 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im nicht vergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegen.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 80%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander (Kolumbien) entwickelt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

Qualifizierter Sachverständiger

Lorne Warner, President und P.Geo, ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

PJ Murphy, CEO Forge Resources Corp.

info@forgeresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Absichten des Unternehmens hinsichtlich der Erschließung seiner Konzessionsgebiete. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir berufen uns auf Safe-Harbor-Regelungen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Forge Resources Corp

Cole Mcclay

1050-12471 Horseshoe Way

V7A 4X6 Richmond BC

Kanada

email : info@benjaminhillmining.com

Pressekontakt:

Forge Resources Corp

Cole Mcclay

1050-12471 Horseshoe Way

V7A 4X6 Richmond BC

email : info@benjaminhillmining.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.