Vancouver, BC – 10. Februar 2021 – RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTC: RYPPF, FWB: RYAA) ) (RYU oder das Unternehmen), ein Hersteller preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich, Frau Stefanie Crosby im Board of Directors des Unternehmens begrüßen zu dürfen.

Frau Crosby bringt umfassende Erfahrungen in der Unternehmensentwicklung in RYU ein. Mit ihrer Firma Triumspear International hat sie an zahlreichen Umstrukturierungen von Unternehmen mitgewirkt, Firmen bei grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen beraten sowie Geschäftspläne und -strategien erarbeitet, die ihren Kunden geholfen haben, wichtige Unternehmensmeilensteine zu erreichen. Sie hat durch enge strategische Partnerschaften mit verschiedenen Auftraggebern – einschließlich Regierungschefs, Staatsoberhäupter, Industriekapitäne, Führungskräfte und Family-Offices auf der ganzen Welt – Projekte entwickelt und Initiativen umgesetzt.

Zusätzlich zu ihrer Arbeit mit Triumspear ist Frau Crosby als Beraterin für Myseat Media tätig, eine innovative Plattform für Fan-Engagement, auf der Künstler, Prominente und Sportler ihre Social-Media-Kanäle nutzen können, um wiederkehrende Einnahmen zu generieren, aber gleichzeitig die Eigentumsrechte an ihren eigenen Daten behalten. Frau Crosby arbeitet auch als globale Sportlerberaterin und hilft in dieser Funktion ikonischen Marken dabei, große Herausforderungen zu lösen.

Frau Crosby hat ein Executive-MBA-Diplom von der John Molson School of Business in Montreal (Kanada).

Sie wird mit dem Board of Directors und dem Führungsteam von RYU zusammenarbeiten, um die strategische Ausrichtung von RYU festzulegen sowie Finanzstrategien und Strategien für die globale Expansion von RYU zu entwickeln und umzusetzen.

Frau Crosby meint: Es ist mir eine große Freude, dem Board of Directors von RYU beizutreten. Ich freue mich darauf, durch meine Erfahrungen und Kontakte die Wachstumsinitiativen von RYU zu unterstützen. Als ehemalige Olympia-Athletin habe ich eine persönliche Verbindung zum reichen Erbe des Unternehmens rund um hochwertige High-Performance-Produkte und sportlicher Innovation sowie zu seiner auf hoher Leistung und Integrität basierenden Kultur.

RYU-CEO Cesare Fazari sagt: Es ist uns eine Ehre, Frau Crosby in unserem Board of Directors willkommen zu heißen. Sie ist angesichts ihrer internationalen Geschäftsverbindungen, ihrer Erfahrung im Bereich der Sport- und Lifestyle-Markenbildung sowie ihrer Vision, RYU zu einer globalen Marke auszubauen, eine wertvolle Ergänzung unseres Teams.

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, PINK: RYPPF, FWB: RYAA) oder Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für Fitness, Leistung und den Lebensstil entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt – RYU steigert die Leistung des Menschen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: ryu.com

