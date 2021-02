Neues Nachhilfeinstitut in Weilburg unterstützt Schüler von der ersten bis zur dreizehnten Klasse, um Versäumtes wieder aufzuholen. Mit Mentalcoaching24 klappt das noch viel besser.

Lasst uns gemeinsam stark werden

Mitten in der Corona-Krise eröffnet das Nachhilfeinstitut in Weilburg zusammen mit mentalcoaching24 seine Pforten.

Gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtiger denn je, dass junge Menschen weiterhin die Möglichkeit haben, sich in ihrer schulischen und persönlichen Entwicklung frei entfalten zu können. Derzeit haben Schüler, Eltern und Lehrer jedoch mit vielen Einschränkungen durch die Corona Pandemie zu kämpfen. Trotz bestem Willen und größter Anstrengung lässt sich kein geregelter Ablauf durch die erneuten oder verlängerten Lockdowns aufrecht erhalten. Darunter leiden Leistung und Psyche gleichermaßen.

Dieser Herausforderung haben sich das Tochter-Mutter-Gespann Nina Graber und Susanne Graber gestellt.

Als ausgebildete Mentaltrainerin widmet sich Nina Graber online über mentalcoaching24 sowie vor Ort in Weilburg der Stärkung der Persönlichkeit der jungen Menschen, während Susanne Graber mit ihrer langjährigen kaufmännischen Erfahrung und Personalverantwortung sich mit der Betreuung des qualifizierten Lehrerteams befasst.

Durch ihre Ausbildung als Dolmetscherin und Lektorin steht sie selbst den Kindern und Jugendlichen in Englisch und Deutsch und zusätzlich in allen Grundschulfächern unterstützend zur Seite.

Nina und Susanne machen Eltern und Schülern Mut, indem sie die Jugendlichen mental stark machen, damit sie den aktuellen Herausforderungen gewachsen sind.

Egal ob Grundschule, Realschule, Gymnasium oder Berufsschule, das Nachhilfeinstitut in Weilburg, erreichbar über mentalcoaching24 bietet Nachhilfe von der 1. bis zur 13. Klasse.

Zusätzlich zu allen Fächern, wie Deutsch, Englisch, Latein, Mathe, Physik usw. in der Sekundarstufe I und Sekundarstufe II erhalten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei Nina Graber und Susanne Graber Selbstbewusstseinstraining, lernen mit herausfordernden Situationen positiv umzugehen und finden in speziell ausgearbeiteten Kursen heraus, sich Ziele zu setzen und zu erreichen.

Das Nachhilfeinstitut in Weilburg und mentalcoaching24 sind online sowie vor Ort in Weilburg für jeden da, der aus seiner Ausbildung das optimalste Ergebnis herausholen will, um für die beruflichen Ziele vorbereitet zu sein.

