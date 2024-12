Rockstone Research: Tocvan: Produktion startet in weniger als 4 Monaten

Eine mehr als Verachtfachung des Aktienkurses in 2025 sollte nicht überraschen!

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77775/Rockstone_121124_DE.001.png

Vollbild / Die in der heutigen Pressemitteilung veröffentlichten Fotos zeigen die Wiederaufnahme der RC-Bohrungen beim Gran Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko.

Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64; ISIN: CA88900N1050) verkündete heute, dass die RC-Bohrungen beim Gran Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko, begonnen haben, um die mineralisierten Zonen nach Norden und Nordosten zu erweitern. Ziel ist es, neue Ressourcengebiete zu erschließen.

Das Wichtigste jedoch ist, dass Tocvan auch den Abschluss der ersten Tranche einer Beteiligungsrunde, in der bisher $2,1 Millionen eingenommen wurden, bekanntgeben kann, denn damit ist der Produktionsstart – in weniger als 4 Monaten – gesichert. Unter den Investoren befindet sich auch Sorbie Bornholm LP, ein institutioneller Investor aus Großbritannien. Insgesamt wurden bisher 4.386.083 Aktieneinheiten zu einem Preis von $0,48 pro Einheit platziert, womit Tocvan nun etwas weniger als 56 Mio. Aktien im Markt hat. Die Mittel aus der Finanzierungsrunde werden für Bohrprogramme, neue Genehmigungen und um die Pilotmine produktionsfertig zu stellen, verwendet, sodass es im April 2025 mit der Produktion losgehen kann.

Tocvans CEO, Brodie Sutherland, kommentierte in der heutigen News: „Wir freuen uns, die erste Tranche abzuschließen und bekanntzugeben, dass die RC-Bohrungen im Expansionsgebiet begonnen haben. Diese nächste Bohrphase wird sich auf die unmittelbare Erweiterung der mineralisierten Trends im Norden und Nordosten der Main Zone Lagerstätte konzentrieren und die Grenzen in bisher nicht bebohrte Gebiete verschieben. Die jüngsten Ergebnisse an der Erdoberfläche deuten darauf hin, dass die Mineralisierung anhält, und wir freuen uns darauf, zusätzliches Ressourcenpotenzial zu erschließen. Die Geldmittel werden für die Bohrarbeiten, die Genehmigung neuer Bohrziele im gesamten Expansionsgebiet sowie für die Genehmigung und Vorbereitung der für 2025 geplanten Pilotmine bereitgestellt.“

In einem ebenfalls heute veröffentlichten Video berichtet Tocvans CEO, Brodie Sutherland, über die bevorstehenden Arbeiten und Ziele für 2025:

Link zum Video: youtu.be/CPvYYZNVZFs?si=NFyptx5rd_Vk20T4

Video-Zusammenfassung:

– Das RC-Bohrgerät ist seit kurzem auf dem Grundstück und hat mit dem Bohrprogramm begonnen, das darauf abzielt, nördlich von der Main Zone Lagerstätte eine Fortsetzung der Goldmineralisierung nachzuweisen. Dies sind die ersten Bohrungen in dem neu akquiriertem Expansionsgebiet, das zu 100% Tocvan gehört.

– Das Genehmigungsverfahren für die Pilotmine ist im Gange, damit im Februar nächsten Jahres bereits der Boden aufgebaggert werden kann; mittels „Stripping“ und Schlitzproben („channel sampling“), womit die Gehalte direkt an der Erdoberfläche bestimmt werden, damit anschließend (Ende März) mit der Produktion (d.h. Abbau und Verarbeitung des Golderzes zu verkaufsfähigen Dorébarren) begonnen werden kann. Der gesamte Abbau und die Verarbeitung der geplanten 50.000 Tonnen Erz soll im 3. Quartal abgeschlossen sein. Brodie betont, dass alles auf Kurs („on track“) ist und keine Verzögerungen bei der Genehmigung und der Inbetriebnahme der Pilotminenanlage erwartet werden.

– Weitere Laborergebnisse von Gesteinsproben an der Erdoberfläche werden in Kürze erwartet und Brodie zeigt sich gespannt auf die Veröffentlichung dieser Resultate.

– Der Erhalt weiterer Bohrgenehmigungen im Expansionsgebiet wird ebenfalls in Kürze erwartet und Brodie freut sich auf die ersten Bohrungen dort, da mehr als 30 Zielgebiete bereits identifiziert wurden und nur darauf warten, mit Bohrungen getestet zu werden. Vor kurzem berichtete Tocvan über erstaunlich hohe Goldgehalte (bis zu 21 g/t) in Erdbodenproben direkt an der Erdoberfläche. In einigen Gebieten östlich der Main Zone konnte an der Erdoberfläche bis zu 7 g/t Gold gefunden werden und im Norden in einer riesigen Alterationszone konnten Gehalte von mehr als 5 g/t Gold und 1200 g/t Silber in noch nie zuvor explorierten Gegenden entdeckt werden.

– Brodie ist zuversichtlich, dass 2025 ein sehr ereignisreiches und „transformierendes“ Jahr sein wird; einschließlich vieler Bohrungen und dem Produktionsstart der Pilotmine. Dies wird Tocvan in die Lage versetzen, sich von anderen Goldexplorern abzuheben: Nicht länger nur ein Explorer mit Entdeckungsabsichten, sondern darüber hinaus ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das große Schritte in Richtung kommerzieller Produktion macht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77775/Rockstone_121124_DE.002.jpeg

Vollbild / Kursverlauf der Aktie von Minera Alamos Inc. mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von über $123 Mio.

– Der obige Chart zeigt den Kursverlauf von Minera Alamos Inc. in Kanada.

– In Gelb hervorgehoben ist die Zeit, als Minera Almos 2018 den Abbau und die Verarbeitung einer 50.000 Tonnen Großprobe auf seinem Santana Grundstück in der Nähe von Tocvans Pilar Projekt ankündigte.

– Als 2019 die Ergebnisse der erfolgreich abgebauten und verarbeiteten 50.000 Tonnen bekannt wurden, war allen sofort klar, dass die Santana Lagerstätte mit einem Durchschnittsgehalt von ca. 0,6 g/t Gold hochrentabel für den Haufenlaugungsbetrieb sein würde. Alsdann begann ein starker Aufwärtstrend der Aktie von $0,10 auf knapp $0,80. Der Aktienkurs kannte für knapp ein Jahr nur eine Richtung: Steil nach oben. Als Minera Alamos die Rentabilität bewiesen hat, folgte die Kursexplosion!

– Die Verachtfachung des Aktienkurses von Minera Alamos sollte auch bei Tocvan möglich sein und die Aktie von aktuell $0,46 auf mehr als $3,60 anheben. Sogar ein noch stärkerer Anstieg sollte nicht überraschen, denn Minera Alamos hat 9-mal so viele Aktien im Markt wie Tocvan. Hinzu kommt, dass auf Tocvans Pilar Projekt deutlich höhere Goldgehalte vorkommen und die Expansionsmöglichkeiten für eine kommerzielle Mine viel grösser sind, ganz zu schweigen von den vielen neuen Lagerstätten, die auf dem riesigen Projektgelände nur darauf warten, mit Bohrungen entdeckt zu werden. Darüber hinaus steht der Goldpreis heute auf einem wesentlich höheren Niveau wie noch vor 5 Jahren bei nur $1280 USD, was die Rentabilität und Attraktivität des Pilar Projekts noch zusätzlich erhöht. Diese Faktoren sollten dazu beitragen, dass der erwartete Anstieg des Aktienkurses von Tocvan nachhaltig bleibt.

Positive Aspekte für Investoren

1. Erfolgreiche Kapitalaufnahme mit institutioneller Unterstützung

Die Beteiligung von Sorbie Bornholm LP, einem etablierten institutionellen Investor, zeigt das Vertrauen in Tocvans Projekte. Dies sichert nicht nur langfristige finanzielle Stabilität, sondern bietet auch strategische Partnerschaften für zukünftige Entwicklungen.

2. Strategische Projektentwicklung

Die Mittel werden gezielt für die Expansion und Exploration des Gran Pilar Projekts genutzt. Der Fokus auf unerschlossene mineralisierte Zonen deutet auf erhebliche Ressourcenzuwächse hin. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Standort ein wirtschaftlich rentables Projekt wird.

3. Starke Marktposition in Sonora, Mexiko

Tocvan profitiert von seinen Eigentumsanteilen an zwei aussichtsreichen Projekten im bergbaufreundlichen Staat Soinora. Insbesondere das Gran Pilar-Projekt bietet mit 21 km² Grundstücksfläche enormes Wachstumspotenzial.

4. Langfristige Vision mit Pilotmine und Bohrungen im Expansionsgebiet

Die geplante Eröffnung einer Pilotmine zeigt die klare strategische Ausrichtung auf Produktion und Umsatzgenerierung. Dies unterstreicht Tocvans Ziel, den Shareholder Value nachhaltig zu steigern, insbesondere auch mit der Entdeckung neuer Lagerstätten ausserhalb der bekannten Main Zone Lagerstätte.

5. Geringe Verwässerung der Aktienstruktur

Mit weniger als 56 Mio. Aktien im Markt bleibt Tocvans Aktienstruktur überschaubar, was das Potenzial für Kurssteigerungen bei zukünftigen Erfolgen verstärkt.

Fazit

Tocvan Ventures Corp. etabliert sich als wachstumsstarkes Unternehmen mit solider finanzieller Grundlage, erfahrenem Management und hochkarätigen Projekten. Die fortschreitenden Bohrungen und die geplante Pilotmine bieten eine attraktive Gelegenheit, frühzeitig in diese Goldaktie mit erheblichem Aufwertungspotenzial zu investieren. Das Jahr 2025 wird sich als entscheidender Meilenstein für Tocvan und seine Aktionäre erweisen. Für renditeorientierte Anleger eröffnen sich außergewöhnliche Chancen, die in ihrer Attraktivität und ihren Rentabilitätsmöglichkeiten nicht vergleichbar sind.

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN ARTIKEL:

www.rockstone-research.com/index.php/de/news/3866-Tocvan-Produktion-startet-in-weniger-als-4-Monaten

Unternehmensdetails

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77775/Rockstone_121124_DE.003.png

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 55.925.197

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,46 CAD (10.12.2024)

Marktkapitalisierung: $26 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,311 EUR (11.12.2024)

Marktkapitalisierung: 17 Mio. EUR

Kontakt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77775/Rockstone_121124_DE.004.png

www.rockstone-research.com

Rockstone Disclaimer: Bei dem Text und der zitierten Pressemitteilung handelt sich um freie Übersetzungen aus dem Englischen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitiert, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.

Tocvan News-Disclaimer: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaats registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert sind oder eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht besteht. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die unter anderem Aussagen zu den Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen enthalten können, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zur Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Phrasen wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Wörter und Phrasen identifiziert oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, würden, dürften oder werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie basieren, werden in gutem Glauben abgegeben und spiegeln unsere aktuelle Einschätzung der Geschäftsentwicklung wider. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens, der Entwicklungsphase des Unternehmens und der Finanzlage des Unternehmens. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

Schweiz

email : sb@rockstone-research.com

Pressekontakt:

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

email : sb@rockstone-research.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.