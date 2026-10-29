Rockstone News – Tocvan: Erste Laborergebnisse für Pilotanlage deutlich besser als erwartet mit 4,6 g/t Gold

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Erste Halden (stockpiles) mit Material aus den Schürfgräben (trenches) auf dem genehmigten Pilotgelände / IRW-Press / Veröffentlichung im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

Heute hat Bei Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) die ersten Laborergebnisse aus 3 Schürfgräben veröffentlicht. Das Erz daraus liegt bereits auf Halde und ist für die Pilotmine bestimmt. Spitzenwert: 24,4 g/t Gold.

Noch aussagekräftiger ist aber eine Zahl, die so nicht in der Pressemitteilung steht: Der nach Tonnage gewichtete Durchschnitt der Proben aus allen 3 Gräben, die zusammen rund 6.000 Tonnen umfassen. Und dieser übertrifft den Plan deutlich.

Gewichtet man die Probendurchschnitte nach der Tonnage der Halden, ergibt sich ein Durchschnitt von rund 2,1 g/t Gold. Sie liegt rund 70% über den 1,2 g/t Gold, mit denen Tocvan die Pilotmine kalkuliert hat (rückblickend eine vorsichtige Annahme).

Tocvan CEO Christopher Gordon kommentierte in der heutigen News: Diese ersten Grabenergebnisse stützen unsere Gehaltserwartungen für die Pilotmine. Hochgradige Proben aus der Main Zone, darunter bis zu 24,4 g/t Gold in Graben 19, sowie die Entdeckung einer neuen mineralisierten Zone 1,3 km weiter östlich mit bedeutenden Silbergehalten unterstreichen das oberflächennahe Potenzial in ganz Gran Pilar. Mit rund 6.000 Tonnen auf Halde aus diesen Gräben und weiteren ausstehenden Grabenergebnissen gewinnen wir an Schwung auf dem Weg zum geplanten 2026-Pilotbetrieb.

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www.rockstone-news.de/tocvan-erste-laborergebnisse-pilotanlage-deutlich-besser-als-erwartet/

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Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,65 CAD (28.10.2026)

Marktkapitalisierung: 47 Mio. CAD

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Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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