Riesige Goldnuggets durch Erdbeben

Es ist bekannt, dass sich Gold mithilfe von Erdbeben in Quarz verklumpt. Genaueres weiß man jetzt.

Das Rätsel wie sich die Erosion und die seismischen Wellen zu großen Nuggets formen, haben Geologen jetzt nach jahrzehntelanger Forschung gelöst. Goldnuggets entstehen in Rissen im Gestein, in sogenannten Quarzadern. Diese sind mit mineralreichen hydrothermalen Flüssigkeiten aus der Tiefe der Erdkruste gefüllt. Darin schwimmen dann die Goldnuggets. Zwar fällt ständig Gold in Quarz aus, aber die Entstehung der sehr großen Nuggets war bisher unbekannt.

Dabei machen die großen Nuggets übrigens bis zu 75 Prozent des gesamten jemals geförderten Goldes aus. Zwei Hinweise halfen den Geologen. Zum einen kommen die Nuggets in orogenen Goldvorkommen vor. Das sind Vorkommen, die sich bei Erdbeben bilden. Und zum anderen ist Quarz ein Material, das seine eigene elektrische Ladung als Reaktion auf geologische Spannungen erzeugt. Nun passiert Folgendes: Erdbeben brechen Gestein und drücken hydrothermale Flüssigkeiten in die Quarzadern und füllen diese mit gelöstem Gold an. Die Quarzadern erzeugen eine elektrische Ladung, welche mit dem Gold reagiert, und so verfestigt sich das Gold.

Gelöstes Gold lagert sich bevorzugt auf bereits vorhandenen Goldkörnern ab. Somit verfestigt sich Gold zu Clustern, die mit jedem Erdbeben anwachsen. Manche Goldnuggets können 60 Kilogramm wiegen. Indem die Geologen und Forscher dies im Labor getestet haben, konnten sie ihre Theorien bestätigen. Kristalle wurden in eine goldhaltige Flüssigkeit getaucht und seismische Wellen wurden nachgeahmt. Damit war bewiesen, dass Quarz unter geologischer Belastung eine Spannung erzeugen kann, um Gold auszufällen. Für Investoren wird es schwierig, Goldnuggets zu finden. Da ist es einfacher sich an gut positionierten Goldunternehmen zu beteiligen.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ – hat früher produzierende Goldprojekte in den USA, Kanada und Mexiko im Visier. Die Gesellschaft möchte zum mittelgroßen Goldproduzenten aufsteigen.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – konzentriert sich auf sein Panuco-Projekt in Mexiko, das Gold und Silber enthält. Die Gold- und Silbergehalte aus den Bohrungen sind äußerst erfreulich (knapp 3.700 Gramm Silber und mehr als 41 Gramm Gold je Tonne Gestein beispielsweise).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

