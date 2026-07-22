Restriktive AVGS-Vergabe in München: Exzellenzzentrum TONNIKUM® öffnet BAFA-Hebel für ambitionierte Gründer

Die Agentur für Arbeit in München zögert bei der Bewilligung von AVGS-Gutscheinen. Das Exzellenzzentrum TONNIKUM® München bietet Paroli: 50% BAFA-Förderung sichert souveränen Gründern den Start.

München, 22. Juli 2026 – Wer in der Metropolregion München den Schritt in die wirtschaftliche Eigenständigkeit wählt, stößt bei der Agentur für Arbeit oft auf eine Wand: Die Vergabe von AVGS-Gutscheinen läuft äußerst restriktiv. Das Exzellenzzentrum TONNIKUM® München bricht diese Passivität auf und etabliert einen strategischen Hebel für alle, die sich direkt als Unternehmer etablieren: Statt auf behördliche Bewilligungen zu warten, erfolgt die fundierte Wachstums- und Strategiebegleitung direkt über die BAFA-Unternehmensberatung – inklusive einer staatlichen Förderung von 50 Prozent für junge Gewerbetreibende.

Souveränität ab Tag eins: Der BAFA-Hebel für Macher

Statt sich im Vorfeld von AVGS-Schleifen aufhalten zu lassen, setzen zukunftsorientierte Gründer in München auf die sofortige, eigenverantwortliche Gewerbeanmeldung und nutzen im Anschluss die BAFA-geförderte Strategie-Architektur des TONNIKUM®-Verfahrens. Das Programm ist die exzellente Alternative für Akteure, die maximale Unabhängigkeit und operative Sicherheit suchen. Das bewährte dreiphasige Erfolgsmodell vom Unternehmerpreisträger Markus Tonn (Eintritt als Unternehmer, Wachstum, Konsolidierung) sichert die Marktpenetration, während sich die finanzielle Hürde für das Premium-Consulting durch den BAFA-Zuschuss halbiert.

Das Nadelöhr: Der unternehmenseigene Eignungstest

Der Zugang zum Exzellenzzentrum in der Münchner Leopoldstraße ist limitiert. Die Aufnahme erfolgt ausschließlich über ein selektives Assessment-Verfahren. In einem kurzen, intensiven Audit werden die Bewerber anhand von 83 spezifischen Kriterien auf Herz und Nieren geprüft. Nur wer die unternehmerische Reife und den unbedingten Willen besitzt, erhält den Zugang zum Exzellenzprogramm.

„Der Gründer wird bei uns ab Sekunde eins als Unternehmer behandelt. Wir agieren völlig unabhängig von behördlichen AVGS-Entscheidungen und schaffen über die BAFA-Förderung für junge Unternehmen sofortige Handlungsfähigkeit sowie maximale Liquiditätssicherung.“

Über das Exzellenzzentrum TONNIKUM® München

Das Exzellenzzentrum TONNIKUM® steht für die Symbiose aus messbarer Struktur-Architektur und mentaler Souveränität. Entwickelt aus jahrzehntelanger Praxis, ist das TONNIKUM® das Essence-Werkzeug für ein erfülltes Leben mit nachhaltigem unternehmerischen Erfolg. Am Standort München begleitet das Team ambitionierte Gründer sowie erfahrene Partner durch sturmfeste Skalierungs- und Absicherungsprozesse.

Pressekontakt

Markus Tonn

info@tonnikum.de

Ansprechpartnerin in München

Exzellenzzentrum TONNIKUM® München

Frau Natascha Morina

Leopoldstr. 31 80802 München

https://avgs-gruendungscoaching.de/standorte/muenchen/

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TONNIKUM®

Herr Markus Tonn

Lupinenweg 8

59071 Hamm

Deutschland

fon ..: 02381 9283522

web ..: https://tonnikum.de/

email : info@tonnikum.de

Über TONNIKUM®: Die Elite-Schmiede für ergebnisorientierte Gründer und Pioniere im Mittelstand

TONNIKUM® ist seit 2012 die etablierte Premium-Marke für Gründungs- und Wachstumsexzellenz. Wir sind nicht nur Berater – wir sind der strategische Partner für Macher.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst: Für jeden Gründer ist der Start die wichtigste Weichenstellung für die berufliche Existenz. Deshalb agieren wir als Garant für die beste Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Unter der Leitung von Markus Tonn, einem seit 2000 aktiven Experten und ausgezeichneten Unternehmerpreisträger, transformiert TONNIKUM® Visionen in messbaren Erfolg.

Unsere Kernkompetenz liegt im schnellen, sicheren Start. Wir garantieren, dass Klienten ihre Expertise nicht aus einer Dokumentation, sondern von wirklichen Experten mit dem strengsten Zulassungsfilter der Branche (TONNIKUM® Qualitätsstandard) erhalten. Unser Engagement endet nicht bei der Gründung: Wir begleiten Gründer auch danach aktiv zum langfristigen Erfolg und nachhaltigem Wachstum.

TONNIKUM® steht für klare Ansagen, individuelle Turbo-Lösungen und eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, ethischer Expertise und nachweisbaren Erfolgsgeschichten basiert. Wir helfen Ihnen, schneller und sicherer ans Ziel zu kommen.

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