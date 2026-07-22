532 Mio. USD Kapitalwert nach Steuern: Dieses Goldprojekt sorgt für Aufsehen!

,São Jorges‘ vorläufige ,PEA‘ weist einen geschätzten Kapitalwert nach Steuern von 532,5 Mio. USD, eine Jahresproduktion von 51.250 Unzen Gold und 202,2 Mio. USD Anfangskapital aus.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoldMining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoldMining Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 22. Juli 2026, 5:32 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die US-Verbraucherpreise sind im Juni 2026 nach Angaben des Bureau of Labor Statistics um 0,4 % gegenüber dem Vormonat gesunken, die Jahresrate verringerte sich von 4,2 % auf 3,5 %, die Kerninflation lag bei 2,6 %. Der Goldpreis reagierte zunächst positiv.

Für Gold bleibt das Umfeld von gegenläufigen Faktoren geprägt: Institutionelle Nachfrage und Zentralbankkäufe wirken strukturell unterstützend, während höhere Realzinsen und eine restriktivere Geldpolitik den Preis belasten können.

Ein Beispiel für die strukturelle Nachfrage liefern chinesische Gold-ETFs. Trotz einer schwächeren Goldpreisentwicklung im ersten Halbjahr verzeichneten sie laut World Gold Council mit rund 40 Mrd. RMB das zweitstärkste erste Halbjahr seit Beginn der Erhebung. Die Bestände stiegen im Halbjahr um 29 Tonnen auf 277 Tonnen. Zugleich nahm die Beteiligung institutioneller Anleger zu.

In dieses Marktumfeld fällt die jüngst veröffentlichte ,PEA‘ für das ,São Jorge‘-Projekt. Damit hat GoldMining (WKN: A2DHZ0) im ersten Halbjahr 2026 bereits die dritte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie aus seinem diversifizierten nord- und südamerikanischen Projektportfolio vorgelegt. Nach ,La Mina‘ in Kolumbien und ,Whistler‘ in Alaska rückt nun das brasilianische Projekt ,São Jorge‘ stärker in den Fokus.

São Jorge: attraktive Projektökonomie mit Entwicklungs-Hebeln!

Die ,PEA‘ weist im Basisszenario bei einem Goldpreis von 3.500,- USD je Unze einen geschätzten Kapitalwert nach Steuern von 532,5 Mio. USD bei einem Diskontsatz von 5 % sowie eine interne Verzinsung nach Steuern von 42,4 % aus. Vorgesehen ist…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

o U.S. Bureau of Labor Statistics, Consumer Price Index – June 2026, 14. Juli 2026: https://www.bls.gov/news.release/archives/cpi_07142026.htm

o CME FedWatch Tool, Abruf/Abbildung 16. Juli 2026 · World Gold Council, China Gold Market Update, Juli 2026: https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/07/china-gold-market-update-june-concludes-divided-h1

o GoldMining Inc.: São-Jorge-PEA-Mitteilung vom 11. Juni 2026; Bohrergebnisse vom 6. Januar 2026; Mid-Year Shareholder Update vom 25. Juni 2026; Zwischenabschluss zum 31. Mai 2026; Unternehmenspräsentation Juli 2026; NI-43-101-Bericht São Jorge mit Ressourcenstichtag 28. Januar 2025 · Abruf jeweils 20. Juli 2026

Daten- und Redaktionsschluss: 20. Juli 2026, 21:35 Uhr MESZ. Goldpreisangabe: Marktstand am Redaktionsschluss. Bildnachweise: GoldMining Inc.; CME Group; World Gold Council. Die Nutzung fremder Grafiken setzt die erforderlichen Rechte oder Genehmigungen voraus. Titelbild: KI-generiertes Symbolbild.

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