Rekord-Cashflow, volle Kasse und grünes Licht für Expansion!

Der Silber- und Goldproduzent stellt die Weichen für den nächsten Wachstumsschritt in Mexiko.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 17.06.2026, 9:05 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoGold Resources Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoGold Resources Inc. Ersteller: SRC swiss resource capital AG·Erstveröffentlichung: 24.06.2026, 5:34 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Edelmetallmarkt sollte nicht abgeschrieben werden. Nach wie vor sind Unternehmen interessant, die nicht nur auf höhere Gold- und Silberpreise hoffen müssen, sondern bereits heute operative Stärke zeigen und parallel dazu ein größeres Entwicklungsprojekt in Richtung Bau führen. Genau hier kommt GoGold Resources Inc. (WKN: A1JAES) ins Spiel!

Die jüngsten Unternehmensmeldungen vom 6. Mai und 8. Juni 2026 liefern zwei starke Bausteine: Parral generiert Rekord-Cashflows, und Los Ricos South hat nach Unternehmensangaben die von der mexikanischen Umweltbehörde SEMARNAT erforderlichen Genehmigungen für den Bau erhalten. Damit verbindet GoGold (WKN: A1JAES) eine laufende Produktion mit einem genehmigungsseitig deutlich entschärften…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

? Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

? Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

? Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

? Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

? SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen und Datengrundlage:

· GoGold Resources Inc., Pressemeldung vom 6. Mai 2026: „GoGold Announces Record Quarterly Operating Cash Flow“.

· GoGold Resources Inc., Pressemeldung vom 8. Juni 2026: „GoGold Achieves Major Milestone: Final Remaining Permits Secured and Construction Approved for Los Ricos South Underground Mine“.

· GoGold Resources Inc., Los-Ricos-South-Machbarkeitsstudie / Technical Report und Projektinformationen.

· Commodity-TV / GoGold Resources, bezahlter Videobeitrag zum Baustart bzw. Projektfortschritt von Los Ricos South.

· Eigene redaktionelle Einordnung der SRC swiss resource capital AG. Keine proprietären Kursmodelle, keine Kursziele, keine formale Bewertungseinstufung.

Intro-Bild: Symbolbild: KI-generiert.

Wesentliche Chancen:

Marktrückenwind durch Gold und Silber; hohe Liquidität; laufende Cashflows aus Parral; nach Unternehmensangaben erteilte SEMARNAT-Genehmigungen für Los Ricos South; mögliche Neubewertung bei erfolgreichem Baufortschritt und planmäßiger Umsetzung.

Wesentliche Risiken:

Metallpreis- und Wechselkursvolatilität; Bau-, Kosten-, Zeitplan-, Beschaffungs-, Finanzierungs-, Inbetriebnahme- und Betriebsrisiken; Standort-, Mexiko-, Sicherheits-, Umwelt-, ESG-, Steuer- und Regulierungsrisiken; Verwässerungsrisiken; Liquiditätsrisiken der Aktie; mögliche Abweichungen tatsächlicher Ergebnisse von Studienannahmen; Totalverlustrisiko.

Hinweise gemäß Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG sowie BCSC-nahe Promotionshinweise.

Art des Inhalts: Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und ein werblicher Promotiontext. Sie ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Der Text enthält positive Einschätzungen und zukunftsgerichtete Aussagen zugunsten des besprochenen Emittenten.

Bezahlte Beziehung und Interessenkonflikt: SRC swiss resource capital AG unterhält eine entgeltliche IR-/Promotionsbeziehung mit GoGold Resources Inc. Diese Veröffentlichung erfolgt im wirtschaftlichen Interesse des Emittenten. Leser sollten diesen Interessenkonflikt bei der Bewertung der Aussagen berücksichtigen.

BCSC-nahe Offenlegung: Der Beitrag ist bezahlte Investor-Relations-/Promotionskommunikation und nicht unabhängig. Aussagen dürfen nicht als Garantie künftiger Kurs-, Produktions-, Gewinn- oder Projektentwicklungen verstanden werden. Anleger sollten zusätzlich die offiziellen Emittentenunterlagen, die Veröffentlichungen auf SEDAR+ bzw. der Unternehmenswebseite sowie unabhängige Beratung heranziehen.

Methodik und Annahmen: Grundlage sind Unternehmensmeldungen, technische Berichte, Machbarkeitsstudien, Präsentationen und öffentlich zugängliche Projektinformationen. Tatsachenangaben werden – soweit möglich – von Meinungsäußerungen getrennt. Es werden keine proprietären Bewertungsmodelle, keine formalen Kursziele und keine Buy-/Sell-/Hold-Einstufungen verwendet.

Bedeutung und Zeithorizont: Die Einschätzung ist thematisch positiv und bezieht sich, sofern nicht anders angegeben, auf einen mittleren Zeithorizont von etwa 6 bis 24 Monaten. Eine Aktualisierung ist nicht geplant; eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Non-GAAP-/Non-IFRS-Hinweis: Kennzahlen wie freier Cashflow, Cash Costs, AISC und Silberäquivalent-Unzen können nicht standardisierte Finanz- oder Betriebskennzahlen sein. Sie sollten nur zusammen mit den Definitionen, Überleitungen und Risikohinweisen des Unternehmens gelesen werden.

Preisinformationen: In diesem Artikel werden keine aktuellen Aktienkurse als Grundlage einer Empfehlung verwendet. Falls nachträglich Kurse, Charts oder Performancewerte ergänzt werden, sind Handelsplatz, Datum, Uhrzeit, Währung und Datenquelle je Nennung zu ergänzen.

Interessen/Vergütung: SRC/Autor: Long-Position, keine Short-Position und keine Netto-Position von 0,5 % oder mehr am besprochenen Emittenten, soweit zum Veröffentlichungszeitpunkt bekannt. Keine Market-Making-, (Co-) Lead-Manager- oder Investment-Banking-Rolle in den letzten zwölf Monaten, soweit bekannt. Beteiligung des Emittenten von 5 % oder mehr an SRC: nein.

Hinweis zu § 86 WpHG: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. SRC orientiert sich für Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR und DelVO (EU) 2016/958, soweit diese für werbliche Inhalte einschlägig sein können.

Haftungsausschluss und Risikohinweise

Alle Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt aus Quellen zusammengestellt, die SRC zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig hält. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Prognosen, Studienannahmen, Produktionspläne, Kostenangaben und Zeitpläne können sich ändern und wesentlich von tatsächlichen Ergebnissen abweichen.

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere in ausländische Nebenwerte, Rohstoff-, Explorations-, Entwicklungs- und Minengesellschaften, sind spekulativ und können zu erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust führen. Zusätzlich bestehen Währungs-, Liquiditäts-, Markt-, Länder-, Umwelt-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Betriebs- und politische Risiken.

Zwischen Leser und Herausgeberin bzw. Autor kommt kein Beratungsvertrag zustande. Vor Anlageentscheidungen sollte eine qualifizierte Beratung durch Bank, Vermögensverwalter, Steuerberater oder sonstige fachkundige Stellen eingeholt werden. Dieser Text ersetzt keine eigene Prüfung der offiziellen Unternehmensunterlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „könnte“, „sollte“, „erwartet“, „plant“, „beabsichtigt“, „Ziel“, „Ausblick“ oder ähnlichen Formulierungen erkennbar. Sie beruhen auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten.

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