Reflex erreicht Reinheitsgrad von 99,999 % bei laufenden gemeinschaftlichen metallurgischen Tests

5. Juli 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX), (OTCQB: RFLXF), (FWB: HF2) (Reflex oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die vorläufigen metallurgischen Studien zur Reinigung des Graphitmaterials aus dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Graphitprojekt Ruby (das Projekt) in der Nähe von Dillon in Montana (USA), einen Reinheitsgrad von 99,999 % graphitischem Kohlenstoff (Cg) geliefert haben.

Graphitkonzentrationen mit einem Reinheitsgrad von 99,999 % Cg wurden ausschließlich mit einem herkömmlichen thermischen Reinigungsverfahren erzielt. Dies deutet darauf hin, dass die Reinigungskosten im kommerziellen Maßstab erheblich niedriger sein werden, da nur grundlegende thermische Reinigungsmaßnahmen angewandt werden würden. Basierend auf den vorläufigen Ergebnissen sind Flotationskreisläufe und andere Verfahren zur Entfernung von Verunreinigungen nicht erforderlich, um 99,999 % reines Cg aus dem bei Ruby geförderten Graphit zu gewinnen.

Paul Gorman, CEO von Reflex Advanced Materials Corp., kommentierte: Der heutige Tag ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Reflex. Das Erreichen von 99,999 % Cg bei den Reinigungstests – ohne jegliche Optimierung – bestätigt nur unsere Überzeugung von der außergewöhnlichen Qualität des Graphitmaterials, das sich in unserem Konzessionsgebiet Ruby befindet. Diese hohen Reinheitsgrade sind für Graphit erforderlich, der in vielen hochwertigen Anwendungen eingesetzt wird, insbesondere in Lithium-Ionen-Batterien für den Einsatz in Elektrofahrzeugen und in Netzspeicher/ortsfesten Batterien, aber auch in tragbaren elektronischen Anwendungen, die einen bedeutenden und wachsenden Markt mit anhaltender zukünftiger Nachfrage darstellen.

Für den Markt der Anoden für Elektrofahrzeugbatterien, wofür Graphit die wichtigste und wesentlichste Komponente ist, liegt der Mindestreinheitsgrad standardmäßig bei 99,95 %, sodass das Erreichen eines Reinheitsgrades von 99,999 %, insbesondere mit nur thermischen Reinigungsverfahren, auf die hervorragende, hohe Qualität des Ruby-Graphitmaterials hinweist. Mit diesem Reinheitsgrad ist das Material auch für Energiespeicheranwendungen und für die Nuklearindustrie gut positioniert.

Die Versuche basierten auf einem Gesamtproduktmix und wurden über die gesamte Flockengrößenverteilung (einschließlich der Fraktionen mit großer, mittlerer und feiner Flockengröße) durchgeführt, um ein vollständiges Spektrum des graphitischen Materials aus dem Graphitprojekt Ruby und seiner nachgewiesenen Reinheit zu erfassen.

Abbildung 1: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme des gereinigtem Graphitflockenkonzentrats von Reflex Advanced Material Corp. mit Reinheitsgehalt von 99,999 % Cg bei P32-Mesh.

Abbildung 2: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme des gereinigtem Graphitflockenkonzentrats von Reflex Advanced Material Corp. mit Reinheitsgehalt von 99,999 % Cg bei P635-Mesh.

Anfang dieses Jahres gab Reflex seine Partnerschaft mit einem der führenden metallurgischen Labors für kritische Mineralien in Nordamerika, American Energy Technology Company (AETC), bekannt, um eine vollständige Analyse der Qualität und Rentabilität des Graphitmaterials durchzuführen, das aus dem ehemals produzierenden Graphitprojekt Ruby stammt (von 1900-1916 und dann von 1942-1948 als Graphitmine Crystal betrieben).

Reflex und sein metallurgischer Partner werden jetzt weitere Tests in größerem Maßstab durchführen, um den Reinigungsprozess zu optimieren und die hervorragenden Ergebnisse weiter zu verbessern. AETC hat jetzt damit begonnen, das Ruby-Graphitkonzentrat sehr fein zu vermahlen (Mikronisierung), zu formen (Sphäronisierung) und mit Kohlenstoff zu beschichten – bekannt als beschichteter sphärischer Naturgraphit oder CSPG, um die Anforderungen für den Einsatz in Li-Ionen-Batterien, insbesondere für Elektrofahrzeuge, zu erfüllen.

Die Ergebnisse dieser Tests werden im Spätsommer dieses Jahres verfügbar sein.

Über Reflex Advanced Materials

Reflex Advanced Materials Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Firmensitz in der kanadischen Provinz British Columbia. Der Unternehmenszweck besteht darin, wirtschaftlich interessante Mineralvorkommen in den Bereichen strategische Metalle und neuartige Materialien aufzufinden und diese – sofern rentabel – zu erschließen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Verbesserung der Effizienz der inländischen Infrastruktur für Spezialmineralien gerichtet, um die zunehmende Nachfrage der nordamerikanischen Hersteller zu befriedigen. Das Unternehmen arbeitet derzeit am weiteren Ausbau seines Graphitprojekts Ruby in Beaverhead County in Montana sowie seiner Lithiumkonzession ZigZag Lake im Bergbaurevier Thunder Bay in der Region Crescent Lake in Ontario.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedar.com einsehen können.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über: die erfolgreiche Abgrenzung wirtschaftlicher Graphitmengen im Graphitprojekt Ruby, die Erschließung einer Mine im Graphitprojekt Ruby und die Produktion von Graphit im Graphitprojekt Ruby; die Größenverteilung des im Graphitprojekt Ruby produzierten Materials, die der Größenverteilung entspricht, die in der von AETC getesteten Graphitprobe gefunden wurde; die Fähigkeit des Unternehmens, verschiedene Mehrwertmärkte als Ergebnis der Größenverteilung der von AETC getesteten Graphitprobe zu nutzen; die Verwendung von Graphit aus dem Graphitprojekt Ruby in einem diversifizierten Portfolio von Produkten; die metallurgischen Tests anhand des Materials, das von früheren Bergbaubetrieben vor Ort zurückgelassen wurde, einschließlich der Tatsache, dass das getestete Probenmaterial ein Indikator für die Graphitmineralisierung auf dem Graphitprojekt Ruby sein könnte und dass das Unternehmen in der Lage sein könnte, die Menge des Jumbo- bis Super-Jumbo-Materials aus dem Graphitprojekt Ruby in Zukunft durch den Einsatz moderner Mahlmethoden zu erhöhen; die Größenbestimmung des im Graphitprojekt Ruby verbliebenen Graphitmaterials, die mit der von AETC getesteten Probe übereinstimmt; die Fähigkeit des Unternehmens, das im Graphitprojekt Ruby verbliebene Graphitmaterial zu vermarkten und bei der Vermarktung dieses Materials mehrere Branchen und potenzielle Kunden mit höheren Gewinnspannen anzusprechen; und die Absichten des Unternehmens hinsichtlich des Graphitprojekts Ruby sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens beruhen, einschließlich (ohne Einschränkung) Erwartungen und Annahmen bezüglich des Geschäftsplans des Unternehmens, einschließlich der Tatsache, dass es dem Unternehmen gelingen wird, auf dem Graphitprojekt Ruby wirtschaftliche Mengen an Graphit zu gewinnen, eine Mine auf dem Graphitprojekt Ruby zu erschließen und Graphit auf dem Graphitprojekt Ruby zu produzieren; dass die Größenverteilung des auf dem Graphitprojekt Ruby produzierten Materials und des vom vorherigen Betreiber auf dem Graphitprojekt Ruby zurückgelassenen Graphitmaterials mit der Größenverteilung übereinstimmt, die in der von AETC getesteten Materialprobe gefunden wurde; dass das auf dem Graphitprojekt Ruby produzierte Material und das vom vorherigen Betreiber auf dem Graphitprojekt Ruby zurückgelassene Graphitmaterial in einem diversifizierten Produktportfolio auf Märkten mit hohem Mehrwert verwendet werden kann; dass die von Ruby Graphite Holdings LLC durchgeführten Tests korrekt sind und auf die Fähigkeit des Unternehmens hinweisen, die Menge an Jumbo- bis Super-Jumbo-Material aus dem Graphitprojekt Ruby zu erhöhen; dass das Unternehmen bei der Vermarktung des im Graphitprojekt Ruby verbliebenen Graphitmaterials erfolgreich sein wird; der erfolgreichen Integration des Graphitprojekts Ruby in den Betrieb des Unternehmens; die erfolgreiche Exploration und Entwicklung der Vermögenswerte des Unternehmens; die erfolgreiche Beantragung von behördlichen Genehmigungen und Lizenzen durch das Unternehmen; und die Verfügbarkeit von Kapital, Arbeitskräften und Dienstleistungen.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich der Risiken in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist, dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts schließen lassen, und das Risiko, dass es dem Unternehmen möglicherweise nie gelingt, kommerzielle Mengen an Graphit im Graphitprojekt Ruby zu gewinnen, und, selbst wenn dies der Fall sein sollte, dass es dem Unternehmen nicht gelingen wird, auf dem Graphitprojekt Ruby eine Mine zur Graphitproduktion zu errichten, sei es aufgrund der Geologie des Graphitprojekts Ruby, der vom Unternehmen vorgeschlagenen Explorations- und Erschließungsmethode für das Graphitprojekt Ruby, der Marktbedingungen oder aus anderen Gründen; dass mineralogische und metallurgische Tests unsicher sind und dass die Ergebnisse möglicherweise nicht auf die tatsächlichen mineralogischen oder metallurgischen Bedingungen oder Eigenschaften hinweisen oder nicht in großem Maßstab reproduziert werden können; dass, selbst wenn das Unternehmen bei der Produktion von Graphit aus dem Graphitprojekt Ruby erfolgreich ist, die Größenverteilung dieser Produktion möglicherweise nicht der Größenverteilung entspricht, die in der von AETC getesteten Materialprobe gefunden wurde, und dass dieses Material möglicherweise nicht in einem diversifizierten Produktportfolio oder auf Märkten mit Mehrwert verwendet werden kann; dass die Größe des Graphitmaterials, das der vorherige Betreiber auf dem Graphitprojekt Ruby zurückgelassen hat, nicht der Größenverteilung entspricht, die in der von AETC getesteten Materialprobe gefunden wurde, und dass dieses Material möglicherweise nicht vom Unternehmen vermarktet oder in einem diversifizierten Produktportfolio oder in Mehrwertmärkten verwendet werden kann; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte; dass es zu Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, Änderungen bei den Branchenvorschriften und der politischen Landschaft in Kanada und den Vereinigten Staaten sowie zur Volatilität des Aktienmarktes kommen könnte, die sich allesamt negativ auf das Unternehmen und seine Betriebe, Ergebnisse und finanzielle Lage auswirken könnten; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen detailliert beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

