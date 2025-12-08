Refined Energy Corp. erhält formellen Vorschlag für Bohrprogramm bei Projekt Dufferin

1.200 m umfassendes Bohrprogramm in Athabasca-Becken für das 1. Quartal 2026 geplant

Vancouver, British Columbia, 8. Dezember 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RRUUF; FRA: CWA0) (Refined oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es von Eagle Plains Resources Ltd. (Eagle Plains) einen formellen Vorschlag für ein Bohrprogramm erhalten hat. Das Programm basiert auf den Ergebnissen geophysikalischer und technischer Arbeiten in Kombination mit modernen interpretativen Analysen, um die vielversprechendsten Ziele zu definieren. Der Vorschlag für Phase I umfasst bodengestützte Gravitations- und elektromagnetische Untersuchungen sowie drei Bohrlöcher auf insgesamt etwa 1.200 m, um zwei unterschiedliche Leiter im Konzessionsgebiet Dufferin West zu untersuchen.

Die Bohrzielermittlung beinhaltet eine umfassende Neuinterpretation der luftgestützten geophysikalischen Daten sowie eine Zusammenstellung historischer Daten, wodurch das Vorkommen bedeutsamer, von Nordosten nach Südwesten verlaufender Strukturen bestätigt wird, die mit bekannten uranhaltigen Systemen in der gesamten Region übereinstimmen. Die vorgeschlagenen Gravitations- und elektromagnetischen Untersuchungen werden die Definition von Zielen verfeinern und zusätzliche Ziele für Folgebohrungen hervorbringen. Das Budget beläuft sich zunächst auf etwa 1,7 Millionen $, vorbehaltlich Anpassungen abhängig vom Zeitplan, vom Fortschritt sowie von den laufenden Ergebnissen. Das Programm ist so strukturiert, dass es mit Fortdauer der Bohrungen und der Ermittlung neuer Ziele erweitert werden kann. Darüber hinaus wird das Programm für den Targeted Mineral Exploration Incentive qualifiziert sein, wodurch bohrbezogene Programmkosten in Höhe von bis zu 50.000 $ subventioniert werden können.

Das Projekt Dufferin besteht aus zwei Konzessionsgebieten, Dufferin North und Dufferin West, die beide etwa 18 km von der Lagerstätte Centennial von Cameco entfernt sind (das historische Bohrloch VR-031W3 durchschnitt 8,78 % U308 auf 33,9 m). Dieses Ergebnis stammt vom Saskatchewan Industry and Resources Assessment Work File: 74G12-0061, Cameco Corp., 2009, DDH VR-031W3. Das Unternehmen hat diese Daten nicht von einer qualifizierten Person verifizieren lassen und diese Daten sind nicht zwangsläufig ein Hinweis auf die Mineralisierung (sofern vorhanden) beim Projekt Dufferin.

Refined und Eagle Plains haben das Projekt Dufferin seit dem Erwerb mehrmals erweitert, sodass es nun eine Fläche von über 14.800 ha umfasst. Die Konzessionsgebiete sind vielversprechend für in Diskordanzen und im Grundgebirge enthaltene Uranmineralisierungen, die mit von Nordosten nach Südwesten verlaufenden Verwerfungen in Zusammenhang stehen. Die Mineralisierung kommt in dieser Region für gewöhnlich entlang von verworfenen Grundgebirgskontakten und brüchigen, reaktivierten Strukturzonen vor, die allesamt im Gebiet des Projekts Dufferin vorhanden sind.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: Wir freuen uns, nach einer Reihe konstruktiver Gespräche mit Eagle Plains über das effektivste Programm zur Erprobung der vielversprechenden Leiter den formellen Vorschlag für das Bohrprogramm erhalten zu haben. Eagle Plains arbeitet nun gemeinsam mit TerraLogic Exploration, das mit der Durchführung der Feldarbeiten beauftragt wurde, daran, die benötigten Auftragnehmer zu finden, um im ersten Quartal 2026 mit dem Bohrprogramm zu beginnen und die optimalen Winterbedingungen zu nutzen.

Qualifizierte Sachverständige

C. C. (Chuck) Downie, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects sowie ein Direktor von Eagle Plains, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen überprüft und genehmigt.

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Auffindung und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen von Uran und kritischen Metallen für Energieanwendungen in erstklassigen Bergbauregionen konzentriert. Mit seinen Projekten Dufferin, Milner und Basin, die sich im Athabasca-Becken in der Provinz Saskatchewan befinden, widmet sich das Unternehmen dem Ausbau eines diversifizierten Portfolios von Konzessionen, mit denen die Energiewende unterstützt wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Eli Dusenbury

Chief Financial Officer

+1 (604) 398-3378

info@refinedenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten sind, dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basiert auf den aktuellen Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung Aussagen zum geplanten Bohrprogramm für das erste Quartal 2026, zur Beauftragung von Beratern, zu Explorationszielen, zu technischen Interpretationen und zum Potenzial der Projekte Dufferin, Milner und Basin. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen hält, darunter der erfolgreiche Abschluss der Finanzierung, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Auftragnehmern sowie behördliche Genehmigungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: das Risiko, dass das Unternehmen die Erlöse aus der Privatplatzierung nicht wie derzeit erwartet verwendet; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Projektparameter, da die Pläne weiterhin neu definiert werden, und das Risiko, dass die Explorations- und Erschließungsaktivitäten mehr kosten als der vom Unternehmen für diese Aktivitäten veranschlagte Betrag; Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Mineralpreise und der weltweiten Nachfrage nach und dem Angebot von Mineralien; Risiken im Zusammenhang mit dem zunehmenden Wettbewerb und der aktuellen globalen Finanzlage; Zugangs- und Versorgungsrisiken; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; operative Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken; Eigentums- und Umweltrisiken; sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbleiben aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

