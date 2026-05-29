Redwood AI gibt Absichtserklärung für die potenzielle Übernahme von Quantum.IQ bekannt

Vancouver, Kanada – 28. Mai 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) (Redwood oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) unterzeichnet hat, um eine mögliche Transaktion zur Übernahme von Quantum.IQ (QIQ), einer unabhängigen Partei, zu prüfen. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die Parteien eine endgültige Vereinbarung eingehen oder dass die geplante Transaktion abgeschlossen wird.

Quantum.IQ mit Sitz in Vancouver (British Columbia), ist ein Unternehmen für KI-gestütztes Quantensicherheit der nächsten Generation, das Software entwickelt, die Organisationen mit hohen Sicherheitsanforderungen – darunter Behörden, Verteidigungsbehörden, Finanzdienstleister und Betreiber kritischer Infrastrukturen – dabei unterstützt, die Verschlüsselungssysteme, auf die sie zum Schutz sensibler Daten vor künftigen quantenbasierten Cyberbedrohungen angewiesen sind, zu identifizieren, zu bewerten und zu modernisieren. Die Post-Quantum Cryptography-(PQC)-Plattform unterstützt die durchgängige quantenresistente Sicherheitsübernahme, einschließlich Erkennung kryptografischer Assets, Erstellung kryptografischer Stücklisten (Cryptographic Bill of Materials, CBOM) Cryptographic Bill of Materials (CBOM) bezieht sich auf eine Bestandsaufnahme der in Software oder Systemen verwendeten kryptografischen Assets, wie Algorithmen, Schlüsseln, Zertifikaten, Protokollen, und kryptografische Bibliotheken. CBOM helfen Unternehmen dabei zu verstehen, wo Kryptografie eingesetzt wird, und unterstützen die Planung quantensicherer Sicherheitsübergänge. Quelle: OWASP CycloneDX Cryptography Bill of Materials (CBOM).

, Anpassung an neue PQC-Standards, Sanierungsplanung, kontinuierlicher Überwachung und Berichterstattung auf Führungsebene. Die Plattform von Quantum.IQ soll Unternehmen dabei unterstützen, ihre kryptografische Sicherheitslage zu bewerten, potenzielle Schwachstellen bei Zertifikaten, TLS-Konfigurationen, APIs und Quellcodes zu identifizieren und Migrationspfade hin zu einer quantenresistenten Sicherheitsinfrastruktur zu planen.

Gemäß den Bedingungen der LOI beabsichtigen die Parteien, eine endgültige Vereinbarung auszuhandeln, welcher zufolge Redwood QIQ gegen eine Gegenleistung erwerben würde, die in Stammaktien von Redwood bis zu einem maximalen Kaufpreis von 7.000.000 Stammaktien zu zahlen ist, die bei Abschluss ausgegeben werden können. Bis zu weitere 7.000.000 Stammaktien können bei Erreichen bestimmter Meilensteine ausgegeben werden, wobei die endgültigen Bedingungen im Rahmen einer gegenseitigen Due-Diligence-Prüfung und der Aushandlung der endgültigen Unterlagen festgelegt werden. Alle Gegenleistungsaktien (d. h. bis zu 14.000.000) unterliegen den folgenden Bedingungen für die Treuhandfreigabe:

– 10 % werden nach 4 Monaten freigegeben

– 15 % werden nach 6 Monaten freigegeben

– 25 % werden nach 12 Monaten freigegeben

– 25 % werden nach 18 Monaten freigegeben

– 25 % werden nach 24 Monaten freigegeben

Redwood ist der Ansicht, dass die Plattform von Quantum.IQ seinen allgemeinen Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz und fortschrittliche Computertechnologien durch Kompetenzen in den Bereichen kryptografische Aufklärung, Bewertung der Quantentauglichkeit und Planung der Cybersicherheit für sicherheitskritische Umgebungen ergänzen würde.

Quantum.IQ wird von Kevin ONeill, Dr. Elliot Holtham und Paul Dadwal geleitet, die zusammen Erfahrung in den Bereichen Aufbau von Technologieunternehmen, künstliche Intelligenz, Kapitalmärkte, fortschrittliche Softwareentwicklung und öffentliche Sicherheit vorweisen können.

Herr ONeill ist Chief Executive Officer von Quantum.IQ Technologies und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in Technologieinvestitionen, Beratung und Unternehmensführung. Zuvor war er Mitbegründer zahlreicher Technologieunternehmen, darunter Teleo Communications (wurde von Microsoft übernommen), Workfire Technologies (wurde von Packeteer übernommen) und Xtract AI Technologies (wurde von Patriot One übernommen), M37 Technology Partners, Railtown AI Technologies und InMotion Energy Systems.

Dr. Holtham (PhD in Computational Science) ist Chief Technology Officer von Quantum.IQ Technologies und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Erfindung und Entwicklung von Technologien und Unternehmensführung. Er war Mitbegründer zahlreicher Technologieunternehmen, darunter Xtract AI Technologies (wurde von Patriot One übernommen), M37 Technology Partners, Railtown AI Technologies und InMotion Energy Systems.

Herr Dadwal ist Gründer und CEO von Ari & Co. Capital, einem privaten Family Office in Vancouver. Er ist ein Unternehmer und Technologieinvestor mit Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte, Technologie-Start-ups und öffentliche Sicherheit, der zuvor mehr als 19 Jahre lang als Kommissar bei der Royal Canadian Mounted Police tätig war und dort mehrere hochkarätige strafrechtliche Ermittlungen leitete. Er erhielt auch Auszeichnungen, darunter den International Association of Chiefs of Police 40 Under 40 Award, die Queens Jubilee Medal und eine Auszeichnung des Generalgouverneurs.

Gemäß den Bedingungen der LOI würde Redwood alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von QIQ erwerben, wobei QIQ voraussichtlich eine direkte oder indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Redwood werden würde. Der Erwerb ist nach wie vor von einem zufriedenstellenden Abschluss der Due-Diligence-Prüfung, der Verhandlung und Unterzeichnung der endgültigen Dokumentation sowie dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen abhängig.

In der LOI bekräftigen die Parteien ihre Absicht, Verhandlungen zu führen und die endgültigen Unterlagen für die Übernahme abzuschließen. Der Abschluss unterliegt weiterhin den üblichen Bedingungen, einschließlich einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung, der Unterzeichnung der endgültigen Unterlagen, des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange, und des Ausbleibens wesentlicher nachteiliger Änderungen, die sowohl Redwood als auch QIQ betreffen.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.,

Louis Dron

Chief Executive Officer

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Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

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