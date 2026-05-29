Quantum X Labs präsentiert Quantencomputer auf Basis neutraler Atome mit mehr als 50 physischen Qubits und strebt Meilenstein von Tausenden Qubits bis Ende des ersten Halbjahres 2027 an

Die Strategie für logische Qubits sieht die Integration des unternehmenseigenen Error Correction Transformers vor, um eine modulare Infrastruktur zu erreichen

Tel Aviv, Israel, 28. Mai 2026 / IRW-Press / Quantum X Labs Inc. (Nasdaq: QXL) (Quantum X oder das Unternehmen), ein Unternehmen für fortschrittliche Technologien, gab heute die Einführung seiner Quantencomputing-Plattform auf Basis neutraler Atome mit mehr als 50 Qubits bekannt. Die Plattform verfügt über eine proprietäre Technologie zur Atomkühlung.

Die neue Plattform nutzt fortschrittliche Laserkühlungstechnologie in Kombination mit dynamisch rekonfigurierbaren optischen Tweezer-Arrays. Diese Architektur ermöglicht das schnelle und hochpräzise Laden großskaliger Qubit-Register, verlängerte Kohärenzzeiten sowie native Unterstützung für leistungsstarke, durch Rydberg-Zustände vermittelte Zwei-Qubit-Gates.

Die Qubit-Strategie des Unternehmens zielt darauf ab, bis Ende des ersten Halbjahres 2027 Tausende Qubits zu erreichen. Grundlage dafür sind logische Entwicklungswege, die die geplante Integration des zum Patent angemeldeten Deep Transformer Decoders des Unternehmens (US12294387B2) umfassen. Dieses KI-basierte Fehlerkorrektursystem ist eng mit dem Steuerungs-Stack für neutrale Atome verbunden. Mithilfe syndromgesteuerter Dekodierung schafft es eine Feedback-Schleife mit geringer Latenz, die die hochpräzisen Ausgaben der Rydberg-Gates in Echtzeit verarbeitet. Dieses einzigartige Hardware-KI-Co-Design reduziert den Rechenaufwand erheblich und schafft einen praktikablen Weg hin zu fehlertoleranten logischen Qubit-Operationen in Echtzeit.

Unser Ziel ist es, die Anzahl physischer Qubits weiter zu skalieren und gleichzeitig eine modulare Plattform mit integrierter Fehlerkorrekturarchitektur aufzubauen, äußerte der Chief Quantum Technology Scientist Prof. Nir Sharon. Diese Plattform mit mehr als 50 Qubits stellt einen wichtigen Meilenstein dar. Sie schafft die physische Grundlage, die notwendig ist, um unsere proprietäre KI-gestützte Fehlerkorrektur zu implementieren und potenziell eine effiziente Fehlerbehandlung in Echtzeit im großen Maßstab zu realisieren. Die Plattform stärkt das umfassende Quantenportfolio von Quantum X Labs in den Bereichen Quantencomputing, Quantensoftware und -simulation sowie Quantensensorik. Sie wurde entwickelt, um fortschrittliche Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, klinische Studien, Prozessoptimierung, Kernenergie, Pharmazeutik, Quanten-Cybersicherheit und weiteren wichtigen Anwendungsfeldern zu unterstützen.

Quantum X Labs Inc.

Quantum X Labs Inc. und seine Tochtergesellschaften konzentrieren sich auf Quantentechnologie, digitale Werbung und Computing sowie KI-Lösungen für Unternehmen. Quantum X Labs Ltd. fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Quantenalgorithmen für die Bereiche Transport, Wirkstoffforschung und Sicherheit sowie auf die Entwicklung quantenbasierter GPS-Alternativen und hochpräziser Quantentechnologien auf Atombasis.

Gix Media entwickelt verschiedene technologische Softwarelösungen zur Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung von Internetkampagnen, um Internetnutzerverkehr für Kunden zu gewinnen und weiterzuleiten. Metagramm entwickelt Software zur Korrektur grammatikalischer Fehler und bietet Werkzeuge für Schreiben und Lektorat sowie Funktionen für Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung und Stil sowie Übersetzungen und mehrsprachige Wörterbücher unter Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen an.

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