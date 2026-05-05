Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste um Möbel von Bodema

Mit Bodema erweitert Design-Kiste sein Sortiment um hochwertige Möbel aus Italien, die modernes Design, besonderen Komfort und individuelle Wohnraumgestaltung verbinden.

Italienische Polstermöbel mit Stil: Bodema neu bei Design-Kiste Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihrer Webseite design-kiste.de um Möbel des italienischen Herstellers Bodema. Damit bietet das Unternehmen seinen Kunden ab sofort eine weitere hochwertige Marke für stilvolles Wohnen, moderne Polstermöbel und individuelle Einrichtungslösungen.

Bodema steht für italienisches Design, handwerkliche Qualität und Möbel, die Ästhetik mit Alltagstauglichkeit verbinden. Der Hersteller fertigt unter anderem Sofas, Schlafsofas, Sessel, Betten, Couchtische und weitere Designermöbel für moderne Wohnräume. Besonders im Bereich hochwertiger Polstermöbel überzeugt Bodema durch klare Formen, edle Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung.

Auf www.design-kiste.de finden Kunden nun eine Auswahl an Bodema-Möbeln, darunter Sofas, Schlafsofas und Betten. Die Möbel zeichnen sich durch italienische Eleganz, hochwertige Stoffe, Leder- und Veloursbezüge sowie komfortable und langlebige Konstruktionen aus.

Bodema: Design „Made in Italy“ für anspruchsvolle Wohnräume

Bodema ist ein italienisches Möbelunternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Polstermöbel. Laut Hersteller entstehen seit rund 50 Jahren Sofas, Schlafsofas, Sessel und Betten in Handarbeit. Dabei verbindet Bodema traditionelle Handwerkskunst mit moderner Formensprache und einem hohen Anspruch an Komfort, Funktion und Design.

Die Möbel von Bodema eignen sich für Kunden, die Wert auf eine individuelle Wohnraumgestaltung legen. Viele Modelle lassen sich in unterschiedlichen Größen, Bezügen, Farben und Ausführungen planen. Dadurch können Möbelstücke gezielt an Raumgröße, Einrichtungsstil und persönliche Wünsche angepasst werden.

Persönliche Beratung statt Möbel von der Stange

Mit der Aufnahme von Bodema unterstreicht die Raum & Form Seidel GmbH ihren Anspruch, hochwertige Designermöbel nicht nur online sichtbar zu machen, sondern Kunden auch beratend zu begleiten. Gerade bei Polstermöbeln, Betten und Schlafsofas spielen Maße, Materialien, Komfort, Bezugsstoffe und Funktionen eine wichtige Rolle.

Kunden erhalten über Design-Kiste die Möglichkeit, sich zu Bodema-Möbeln beraten zu lassen und individuelle Anfragen zu stellen. Auf Produktseiten von design-kiste.de wird unter anderem hervorgehoben, dass hochwertige Möbel individuell geplant werden und Faktoren wie Maße, Materialien, Oberflächen und Zubehör den endgültigen Preis beeinflussen können.

Mehr Auswahl für stilbewusstes Wohnen

Die Sortimentserweiterung um Bodema ist ein weiterer Schritt, um Kunden eine größere Auswahl an hochwertigen Möbelmarken für Wohn-, Schlaf- und Aufenthaltsbereiche zu bieten. Ob modernes Sofa, komfortables Schlafsofa oder elegantes Polsterbett: Bodema ergänzt das Angebot von Design-Kiste um italienische Möbel, die sowohl optisch als auch funktional überzeugen.

„Mit Bodema nehmen wir eine Marke in unser Sortiment auf, die sehr gut zu unserem Anspruch passt: hochwertige Möbel, zeitloses Design und individuelle Beratung für Kunden, die ihr Zuhause bewusst gestalten möchten“, so die Raum & Form Seidel GmbH.

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Die Raum & Form Seidel GmbH ist ein Anbieter für hochwertige Designermöbel, individuelle Einrichtungslösungen und persönliche Möbelberatung. Über die Webseite www.design-kiste.de

präsentiert das Unternehmen ausgewählte Möbel renommierter Hersteller für stilvolles Wohnen, Arbeiten und Einrichten.

Im Mittelpunkt stehen hochwertige Produkte, individuelle Beratung und Lösungen, die zu Raum, Stil und Budget der Kunden passen. Die Raum & Form Seidel GmbH begleitet Interessenten von der ersten Idee über die Auswahl geeigneter Möbel bis hin zur konkreten Planung und Bestellung. Auf design-kiste.de wird Peter Seidel als Ansprechpartner genannt, der seit 1991 zu Designermöbeln und kompletter Einrichtung berät.

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