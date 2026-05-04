Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Frank Sitzmöbel

Mit Möbeln von Frank Sitzmöbel erweitert Design-Kiste.de sein Sortiment um hochwertige Sitzlösungen, die modernes Design, spürbaren Komfort und langlebige Qualität vereinen.

Hochwertige Sitzmöbel von Frank Sitzmöbel jetzt bei Design-Kiste.de erhältlich Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de um Möbel des Herstellers Frank Sitzmöbel, auch bekannt unter der Marke FSM. Damit baut das Unternehmen sein Angebot im Bereich hochwertiger Designmöbel weiter aus und bietet Kunden eine zusätzliche Auswahl an exklusiven Sitzmöbeln, Sesseln und Sofas mit besonderem Anspruch an Komfort, Funktionalität und Gestaltung.

Frank Sitzmöbel steht für hochwertige Polstermöbel, die Design, Komfort und langlebige Qualität miteinander verbinden. Nach Angaben des Herstellers werden die Sitzmöbel in der Schweiz entwickelt und gefertigt. Der Fokus liegt auf intelligenten, komfortorientierten Funktionen, hochwertigen Materialien und einer Gestaltung, die sich harmonisch in anspruchsvolle Wohnräume einfügt.

Auf Design-Kiste.de finden Kunden eine Auswahl an Möbeln von Frank Sitzmöbel, darunter Relaxsessel, Sofas und individuell konfigurierbare Sitzlösungen. Viele Modelle verbinden eine klare Formensprache mit durchdachten Komfortfunktionen und eignen sich für private Wohnbereiche ebenso wie für stilvolle Objekt- und Loungebereiche. Die Produktseiten bei Design-Kiste.de zeigen unter anderem Modelle wie FSM Claro, FSM Easy, FSM Sesam, FSM Shelby und weitere Sitzmöbel des Herstellers.

Ein besonderer Vorteil liegt in der individuellen Planung und Beratung. Hochwertige Möbel werden häufig nach Kundenwunsch konfiguriert – etwa hinsichtlich Maße, Bezugsmaterialien, Farben, Funktionen und Ausführungen. Design-Kiste.de verweist deshalb bei verschiedenen Modellen auf eine persönliche Angebotserstellung, damit Kunden eine passende und transparente Konfiguration für ihre Wohnsituation erhalten.

„Mit Frank Sitzmöbel erweitern wir unser Sortiment um eine Marke, die sehr gut zu unserem Anspruch passt: hochwertige Möbel, durchdachte Funktionen und zeitloses Design. Unsere Kunden suchen keine kurzlebigen Einrichtungslösungen, sondern Möbel, die Komfort, Qualität und Ästhetik dauerhaft miteinander verbinden“, so die Raum & Form Seidel GmbH.

Mit der Aufnahme von Frank Sitzmöbel stärkt Design-Kiste.de seine Position als Anlaufstelle für ausgesuchte Designmöbel namhafter Hersteller. Kunden profitieren von einer großen Auswahl, persönlicher Beratung und der Möglichkeit, hochwertige Möbel bequem online anzufragen oder zu bestellen.

Über Frank Sitzmöbel / FSM

Frank Sitzmöbel, auch bekannt als FSM, steht für hochwertige Sitzmöbel mit besonderem Fokus auf Komfort, Funktion und Langlebigkeit. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Polstermöbel, die hochwertige Materialien mit intelligent integrierten Komfortfunktionen verbinden. Zum Sortiment zählen unter anderem Sofas, Sessel und Relaxsessel für anspruchsvolle Wohn- und Einrichtungskonzepte.

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Die Raum & Form Seidel GmbH ist ein Anbieter hochwertiger Designmöbel und betreibt mit Design-Kiste.de einen Onlineshop für ausgesuchte Möbel namhafter Hersteller. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine breite Auswahl an Wohnmöbeln, darunter Sofas, Sessel, Stühle, Tische, Betten, Regale, Sideboards, Wohnwände, Teppiche, Tapeten und weitere Einrichtungslösungen. Auf Design-Kiste.de werden Möbel von über 170 Herstellern präsentiert.

Der Schwerpunkt liegt auf hochwertigen Einrichtungslösungen, persönlicher Beratung und individuell planbaren Möbeln. Kunden erhalten Unterstützung bei der Auswahl passender Produkte sowie bei der Konfiguration von Möbeln nach Maß, Stil, Material und funktionalen Anforderungen.

Pressekontakt:

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