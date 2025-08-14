RAK ICC stärkt Stiftungsordnung mit Gesetzesänderungen von 2025

Umfassende Aktualisierungen verbessern Schutz von Assets, Governance und Streitbeilegungsmechanismen

RAS AL KHAIMAH CITY, VAE / ACCESS Newswire / 14. August 2025 / Das Ras Al Khaimah International Corporate Centre (RAK ICC) hat bedeutende Änderungen seiner Stiftungsordnung von 2019 bekannt gegeben, die am 31. Juli 2025 in Kraft getreten sind. Diese Änderungen stellen eine der umfangreichsten Aktualisierungen des Regelwerks seit seiner Einführung dar und stärken die Position der VAE als wettbewerbsfähigen Standort für Vermögensstrukturierung und langfristigen Vermögensschutz.

Stiftungen des RAK ICC sind weithin für ihre Flexibilität, Vertraulichkeit und rechtliche Stabilität bekannt, was sie zu einer bevorzugten Wahl für vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Family Offices sowohl innerhalb der VAE als auch international macht. Diese Strukturen werden häufig für die Nachfolgeplanung, die Familien-Governance und die Bündelung verschiedener Vermögenswerte unter einer einzigen juristischen Person eingesetzt.

Die Änderungen von 2025 führen strengere rechtliche Schutzmaßnahmen und verbesserte Governance-Maßnahmen ein, einschließlich:

1. Firewall-Bestimmungen – Stärkerer Schutz vor ausländischen Urteilen, die im Widerspruch zu den RAK ICC-Bestimmungen stehen

2. Dreijährige Verjährungsfrist – Begrenzt Anfechtungen der Gründung oder der Übertragung von Assets auf drei Jahre

3. Klagegrundbestimmungen – Betrugsansprüche von Gläubigern sind auf das betreffende Asset beschränkt und nur dann zulässig, wenn sie den Gründer zahlungsunfähig machen

4. Zwang und Schutz von Officers – Maßnahmen, die unter ausländischem rechtlichem Zwang ergriffen wurden, werden für nichtig erklärt, wodurch die interne Governance-Autonomie einer Stiftung gewahrt bleibt

5. Gestärkter Schiedsgerichtsrahmen – Streitigkeiten können privat mit gerichtlichen Befugnissen beigelegt werden

6. Bestimmungen für private Treuhandstiftungen – Klärt die Trennung von Assets und die treuhänderische Integrität für Vermögen, das von einer Stiftung treuhänderisch verwaltet wird

Assets, die innerhalb einer RAK ICC Foundation gehalten werden, profitieren nun von verbesserten Firewall-Bestimmungen, die sicherstellen, dass ausländische Urteile, die im Widerspruch zum Recht der VAE stehen, nicht gegen sie durchgesetzt werden können. Für die Anfechtung der Gründung einer Stiftung oder der Übertragung von Assets auf diese wurde eine neue dreijährige Verjährungsfrist eingeführt, die Gründern und Begünstigten mehr Sicherheit bietet. Die Reformen verschärfen auch die Vorschriften zum Gläubigerschutz, indem sie bei Ansprüchen wegen betrügerischer Übertragung den Nachweis der Insolvenz verlangen, wobei die Haftung auf den Wert des entsprechenden Assets begrenzt ist, um eine Ausweitung auf nicht damit zusammenhängende Beteiligungen zu verhindern.

Darüber hinaus betreffen die aktualisierten Vorschriften die Integrität der Unternehmensführung und die betriebliche Widerstandsfähigkeit. Officers einer Stiftung, die ausländische Anordnungen erhalten, die mit dem Recht des RAK ICC unvereinbar sind, sind verpflichtet, diese zu ignorieren, wodurch die Autonomie der Entscheidungsfindung der Stiftung gewahrt bleibt. Der Rahmen bestätigt nun ausdrücklich, dass Assets, die von einer Stiftung treuhänderisch verwaltet werden, rechtlich vom Stiftungsvermögen getrennt sind, was eine klare Trennung der Assets gewährleistet ist. Auch die Streitbeilegung wurde gestärkt, indem die Schiedsgerichtsbarkeit erweitert wurde, um den Schiedsgerichten gerichtähnliche Befugnisse zu geben, sodass Streitigkeiten effizient, vertraulich und im Einklang mit internationalen besten Praktiken beigelegt werden können.

Diese Änderungen sind Teil der umfassenderen Strategie des RAK ICC, ein zukunftsorientiertes rechtliches und regulatorisches Umfeld aufrechtzuerhalten, das globalen Standards entspricht und gleichzeitig den spezifischen Bedürfnissen seiner Kundenbasis gerecht wird. Sie spiegeln das Engagement der Gerichtsbarkeit wider, ausgeklügelte Vermögensplanungsstrategien zu unterstützen, die Kontrolle, Privatsphäre und langfristige Sicherheit in Einklang bringen.

Durch die Verbesserung seines Stiftungswesens festigt das RAK ICC seine Position in den VAE als vertrauenswürdiger Partner für all jene, die sichere, anpassungsfähige und international konforme Lösungen für die Vermögenssicherung und generationenübergreifende Planung suchen.

Über das RAK ICC

Das Ras Al Khaimah International Corporate Centre (RAK ICC) ist ein Unternehmensregister mit Sitz in Ras Al Khaimah, Vereinigte Arabische Emirate. Die Organisation bietet internationale Handelsgesellschaften und Stiftungen an, die in der Regel für die private und geschäftliche Strukturierung, die Konsolidierung von Assets und die Nachfolgeplanung genutzt werden. Bis dato hat das RAK ICC Tausende von internationalen Unternehmen gegründet und unterstützt strukturierte Assets in Höhe von mehreren Milliarden Dirham. Es arbeitet für vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Firmen, die flexible und sichere Lösungen für die langfristige Unternehmens- und Vermögensverwaltung suchen.

