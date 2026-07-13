Q-Slam Leipzig zeigt: Qualitätsmanagement kann begeistern – Anmeldungen für den 3. Q-Slam 2027 möglich

Der Q-Slam Leipzig zeigt: Qualität begeistert! Nach einem erfolgreichen Event laufen bereits die Anmeldungen für den 3. Q-Slam 2027 – jetzt dabei sein!

Leipzig, Juli 2026 – Der zweite Q-Slam im BFW Leipzig hat eindrucksvoll gezeigt, wie kreativ, unterhaltsam und praxisnah Qualitätsmanagement vermittelt werden kann. Die gemeinsame Veranstaltung des DGQ-Regionalkreises Leipzig und des BFW Leipzig brachte Fachleute, Qualitätsverantwortliche und Interessierte zusammen, um Qualität aus neuen Perspektiven zu erleben. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für den nächsten Q-Slam 2027, für den sowohl Slammer*innen, als auch Gäste gesucht werden.

Qualitätsmanagement einmal anders erleben

Vier kreative Slam-Beiträge machten deutlich, dass Qualitätsmanagement weit über Normen, Audits und Prozesse hinausgeht. Mit Humor, persönlichen Erfahrungen und innovativen Ideen entstanden Vorträge, die Wissen vermittelten und gleichzeitig unterhielten.

Ergänzt wurde das Programm durch interaktive Aktionen von Markus Kinds, Leiter des DGQ-Regionalkreises Leipzig und Head of Group Quality Management bei der Schnellecke Logistics AG. Die Mitmachformate förderten den fachlichen Austausch und zeigten, wie wichtig Kommunikation und Beteiligung für eine gelebte Qualitätskultur sind.

Publikum entscheidet über den Q-Slam-Champion

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war der Wettbewerb um den Titel des Q-Slam-Champions. Die Entscheidung fiel traditionell durch das Applausometer des Publikums. Nach einem spannenden Finale setzte sich Marcel Schmidt von der Drescher Consulting GmbH gegen die Konkurrenz durch und gewann den 2. Q-Slam 2026 im BFW Leipzig.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte außerdem der erste öffentliche Auftritt des „Homo Qualitus“, der das Thema Qualität mit viel Humor auf die Bühne brachte und schnell zum Publikumsliebling wurde.

Der Q-Slam verbindet Wissen, Kreativität und Networking

Der Q-Slam hat sich als innovatives Veranstaltungsformat für Qualitätsmanagement in Leipzig etabliert. Die Kombination aus Fachwissen, Unterhaltung und Networking schafft einen offenen Rahmen für den Austausch zwischen Unternehmen, Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanagern sowie allen, die sich für Qualität interessieren.

Die Veranstaltung zeigt, dass Qualitätsmanagement nicht nur Prozesse verbessert, sondern Menschen verbindet, Kreativität fördert und neue Impulse für Unternehmen liefert.

Jetzt für den Q-Slam 2027 anmelden

Nach dem erfolgreichen zweiten Q-Slam richtet sich der Blick bereits auf die nächste Veranstaltung. Gesucht werden engagierte Slammerinnen und Slammer mit spannenden Geschichten aus der Welt des Qualitätsmanagements im Bereich Lebensmittel ebenso wie interessierte Gäste, die neue Impulse, fachlichen Austausch und ein außergewöhnliches Event erleben möchten.

Wer Teil des 3. Q-Slams in Leipzig werden möchte, kann sich bereits jetzt für den Q-Slam 2027 vormerken. Der DGQ-Regionalkreis Leipzig und das BFW Leipzig freuen sich auf neue Ideen, inspirierende Beiträge und eine wachsende Community rund um modernes Qualitätsmanagement.

Q-Slam Leipzig – weil Qualitätsmanagement Wissen vermittelt, Menschen verbindet und auch mit Humor überzeugt.

Wenn Sie nähere Informationen wünschen oder sich für den nächsten Q-Slam anmelden möchten, dann gerne bei:

Corinna Schulze, Fachbereichsleiterin Marketing des BFW Leipzig, 0341. 91 75-306, corinna.schulze@bfw-leipzig.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berufsförderungswerk Leipzig gemeinnützige GmbH

Frau Kathy Heiden

Georg-Schumann-Straße 148

04159 Leipzig

Deutschland

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email : kathy.heiden@bfw-leipzig.de

DGQ-Regionalkreis Leipzig

Im Regionalkreis Leipzig treffen sich die Mitglieder, hören spannende Vorträge und diskutieren gemeinsam. Was sie antreibt, ist das Engagement für ihre Arbeit. Sie suchen nach erfolgreichen Ansätzen für die Entwicklung der Organisationen und sind deshalb an Praxisbeispielen und Erfahrungsaustausch interessiert. Vordenker liefern Impulsbeiträge und helfen, über den Tellerrand der täglichen Arbeitsroutine hinauszublicken.

Das Berufsförderungswerk (BFW) Leipzig und die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) pflegen eine langjährige Partnerschaft. Das BFW ist langjähriges Mitglied und offizieller Schulungspartner der DGQ, wodurch Teilnehmender anerkannte Zusatzzertifikate erwerben können. Zudem ist das BFW regelmäßiger Gastgeber für den DGQ-Regionalkreis Leipzig (z.B. für das jährliche Risiko-Forum oder den Q-Slam)



Pressekontakt:

Berufsförderungswerk Leipzig gGmbH (BFW Leipzig)

Kathy Heiden

Georg-Schumann-Straße 148

04159 Leipzig

fon ..: 03419175394

email : kathy.heiden@bfw-leipzig.de

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