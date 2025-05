Private Krankenversicherung für Angestellte – Was beim Wechsel zu beachten ist

Gutverdienende Angestellte stehen häufig vor der Wahl zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Die neue Pressemitteilung zeigt, worauf beim Wechsel zu achten ist.

Für viele gutverdienende Angestellte stellt sich ab einem bestimmten Einkommen die Frage: gesetzlich versichert bleiben oder in die private Krankenversicherung (PKV) wechseln? Spätestens mit dem Überschreiten der sogenannten Jahresarbeitsentgeltgrenze – diese liegt 2025 bei 73.800 Euro brutto jährlich – besteht die Möglichkeit zur Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Die Entscheidung für die PKV bringt viele Vorteile, aber auch einige Herausforderungen mit sich. Andreas Frankenberger, unabhängiger Versicherungsmakler mit Spezialisierung auf private Krankenversicherungen, erklärt:

„Ein Wechsel in die PKV sollte nicht aus dem Bauch heraus getroffen werden. Entscheidend sind die persönliche Lebenssituation, die Gesundheitsverhältnisse und die langfristige finanzielle Planung.“

Vorteile der privaten Krankenversicherung

Ein wesentlicher Vorteil für Angestellte in der PKV ist die individuell wählbare Leistungshöhe. Während die GKV pauschale Leistungen bietet, können PKV-Versicherte etwa zwischen Ein- oder Zweibettzimmern im Krankenhaus, Chefarztbehandlung oder erweiterten Zahnleistungen wählen. Auch bei ambulanten Arztbesuchen profitieren Privatversicherte häufig von kürzeren Wartezeiten und einem direkteren Zugang zu Fachärzten.

Zudem beteiligt sich auch der Arbeitgeber an den PKV-Beiträgen – und zwar in gleichem Maße wie bei der GKV, aktuell bis zu maximal rund 565,03 Euro monatlich (Stand 2025 inkl. Pflegeanteil). Dies macht die PKV für Angestellte mit höherem Einkommen besonders attraktiv.

Was Angestellte vor dem Wechsel beachten sollten

Trotz der Vorteile bringt die PKV auch Verpflichtungen mit sich. Die Beiträge richten sich nicht nach dem Einkommen, sondern nach Eintrittsalter, Gesundheitszustand und gewähltem Leistungsniveau. Ein späterer Einstieg kann deutlich teurer sein, da mit steigendem Alter die Beiträge zunehmen. Daher empfiehlt sich eine frühzeitige Beratung.

Ein oft übersehener Aspekt ist die Familienplanung: In der GKV sind Kinder ohne Zusatzkosten mitversichert. In der PKV benötigt jedes Kind einen eigenen Beitragstarif. Wer also plant, eine Familie zu gründen, sollte genau kalkulieren.

Darüber hinaus spielt die Auswahl des passenden Tarifs eine zentrale Rolle. „Es gibt enorme Unterschiede zwischen den Anbietern, vor allem bei der Beitragsstabilität im Alter, der Erstattungspraxis und den Leistungen bei Zahnersatz, Psychotherapie oder Prävention“, so Frankenberger.

Unabhängige Beratung spart Kosten und sorgt für Sicherheit

Ein unabhängiger Vergleich der Anbieter ist daher unerlässlich. Versicherungsmakler Andreas Frankenberger unterstützt Angestellte dabei, die individuell passende Lösung zu finden. Als IHK-registrierter Makler mit fundierter Ausbildung bei einem großen privaten Krankenversicherer und jahrelanger Praxiserfahrung kennt er die Feinheiten des Marktes – und legt besonderen Wert auf eine neutrale, transparente Beratung. Auch bei späteren Fragen zur Leistungsabrechnung oder Tarifoptimierung steht sein Team den Kunden zur Seite.

Interessierte Angestellte, die sich aktuell mit dem Thema befassen oder bald über der Versicherungspflichtgrenze liegen, finden weiterführende Informationen und eine Kontaktmöglichkeit auf der Website:

www.pkvdeutschland.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Andreas Frankenberger

Andreas Frankenberger

Triftweg 15

93176 Beratzhausen

Deutschland

fon ..: 015124108820

web ..: https://www.pkvdeutschland.de/

email : Andreas@besserberaten.pro

Das Einzelunternehmen Andreas Frankenberger, gegründet im Jahr 2024 mit Sitz im Landkreis Regensburg (Bayern), ist spezialisiert auf die unabhängige Beratung und Vermittlung von privaten Krankenversicherungen. Als freier Versicherungsmakler bietet Andreas Frankenberger einen umfassenden Marktüberblick sowie neutrale und transparente Vergleichsmöglichkeiten über alle relevanten Anbieter hinweg.

Der Fokus liegt auf maßgeschneiderten Versicherungslösungen für Beamte, Selbstständige, gut verdienende Angestellte und Studenten. Ziel ist es, die individuell beste Absicherung zu finden – angepasst an Lebenssituation, Gesundheitsstatus und finanzielle Ziele. Neben der privaten Krankenversicherung zählen auch Krankenzusatzversicherungen und Vorsorgelösungen zu den Beratungsschwerpunkten.

Was das Unternehmen besonders macht: Als Makler steht Andreas Frankenberger ausschließlich auf der Seite des Kunden – unabhängig von Gesellschaften und Provisionen. Dieses Selbstverständnis ist auch im Leitspruch verankert:

„Der Makler steht wirtschaftlich auf der Seite des Kunden und hat dessen Interessen wahrzunehmen.“

Interessierte finden weitere Informationen und direkte Kontaktmöglichkeiten auf:

www.pkvdeutschland.de

andreas@besserberaten.pro

0151 24108820

Pressekontakt:

Andreas Frankenberger

Andreas Frankenberger

Triftweg 15

93176 Beratzhausen

fon ..: 015124108820

web ..: https://www.pkvdeutschland.de/

email : Andreas@besserberaten.pro

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.