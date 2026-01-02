Privatanleger setzen auf Gold und Silber

Dass Anleger nun gerne auf Silber, aber auch weiter auf Gold setzen, zeigt die aktuelle Kitco News Top Metals 2026 Umfrage.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Sierra Madre Gold und Silver Ltd. und Skeena Gold and Silver Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 02.01.2026, 12:15 Uhr Zürich/Berlin

2025 war ein sehr turbulentes Jahr. Der Silberpreis erzielte ein Plus von deutlich mehr als 100 Prozent, der Goldpreis stieg um etwa 65 Prozent in 2025. Die Umfrage zeigt, dass 51 Prozent der befragten Anleger erwarten, dass Silber in 2026 nochmal alle anderen Metalle übertreffen wird. 29 Prozent sehen den größten Preisanstieg im neuen Jahr beim Gold voraus. TD Securities prognostiziert für 2026 Silberpreise um die 45 US-Dollar je Unze.

Niedrigere Zinsen, die anhaltende Währungsabwertung, die Angebotsdynamik und die Diversifizierung sollten dem Goldpreis im ersten Halbjahr ein neues Hoch von über 4.400 US-Dollar bescheren. Laut den Rohstoff-Analysten werde ein neues Quartalsrekordhoch von 4.400 US-Dollar je Unze Gold zudem durch die Zinsentscheidungen durch die Fed und durch Bedenken, ob die Unabhängigkeit der Fed gewahrt bleibt, verursacht werden. Ein weiterer Faktor, der den Goldpreis antreiben kann, ist die Vermutung, dass die US-Regierung angesichts der enormen Verschuldung für niedrige Zinsen plädieren wird. Und dies befeuert den Goldpreis.

TD Securities geht im Übrigen von einer Verschlechterung des Arbeitsmarktes in den USA aus und damit von weiteren deutlichen Zinssenkungen durch die Fed. 100 vielleicht sogar 150 Basispunkte könnten dies sein – wiederum ein Pluspunkt für Gold und auch Silber. Wertet dann der US-Dollar weiter ab und die von vielen Staaten angestrebte Entdollarisierung nimmt zu, dann ist der Weg für höhere Preise mehr als frei. Dies kommt besonders den Bergbaugesellschaften mit Gold und Silber zugute.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete Anfang des Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Der Fokus liegt jetzt auf Produktionssteigerung und Kostenminimierung. Kürzlich hat das Unternehmen noch eine Silbermine in Mexiko erworben, welche drei vollständig genehmigte Untertagebergwerke und eine Flotationsanlage umfasst.

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ – entwickelt in British Columbia ein hochgradiges und kostengünstiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek), mit Unterstützung der Einheimischen. Im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

Quellen:

https://www.kitco.com/news/article/2025-12-19/over-50-retail-traders-predict-silver-will-repeat-top-metal-2026-experts;

https://www.goldtelegraph.com/2025/02/22/sean-boyd-the-time-is-now-for-gold/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

