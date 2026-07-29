Premium-Kunden treffen ihre Entscheidung anders

Premium-Kunden entscheiden anders: Sie kaufen Vertrauen, Klarheit und Führung statt Informationen. Keynote Speakerin Beate Glöser zeigt, warum Klarheit und Kommunikation im High-End-Bereich zählen.

Freiburg, 29. Juli 2026 – Viele Unternehmer machen denselben Fehler: Sie versuchen Premium-Produkte mit den gleichen Strategien zu verkaufen wie günstige Angebote. Genau das funktioniert im High-End Bereich jedoch nicht mehr. Denn Menschen, die hohe Summen investieren, treffen ihre Entscheidung anders. Sie kaufen nicht impulsiv. Sie kaufen nicht aus Panik. Und sie kaufen vor allem nicht, weil jemand besonders laut oder manipulativ kommuniziert oder verkauft. Sie suchen Klarheit, Motivation und den Mut, ihre Ziele mit Leichtigkeit zu erreichen.

Je höher der Preis eines Angebots, desto wichtiger wird die Person hinter dem Angebot. Im Premiumsegment kaufen Menschen keine Informationen mehr, denn Informationen gibt es heute kostenlos überall. Sie kaufen Vertrauen, Klarheit, Motivation und Führung.

Genau auf diese Themen geht Keynote Speakerin Beate Glöser in ihrem Vortrag „Klarheit im Kopf, Leichtigkeit im Herzen“ ein. Ob Entscheidungen, Motivation, Kommunikation, Klarheit, Mut, Leichtigkeit oder das Erreichen persönlicher und unternehmerischer Ziele, nachhaltiger Erfolg beginnt immer bei der eigenen Haltung. In ihrer Keynote zeigt sie, warum klare Kommunikation und innere Klarheit und die richtige Motivation die Grundlage für bessere Entscheidungen, erfolgreiche Unternehmen und starken Marken sind. Denn viele Unternehmen scheitern genau daran, sie erklären ihre Angebote bis ins kleinste Detail, sprechen endlos über Inhalte, Methoden und Strategien, anstatt mit Klarheit zu kommunizieren und Orientierung zu geben. Dabei vergessen sie das Entscheidende, Menschen kaufen keine Calls, PDFs oder Frameworks. Sie treffen ihre Entscheidung für die Person hinter dem Angebot. Sie kaufen die Sicherheit, dass diese sie wirklich führen, motivieren und mit Mut, Klarheit und Leichtigkeit dabei unterstützen kann, ihre Ziele zu erreichen.

Die Keynote Speakerin Beate Glöser verdeutlicht, dass sich dies besonders im Coaching- und Beratungsmarkt zeigt. Viele Menschen haben bereits unzählige Programme gekauft, Wissen konsumiert und Strategien ausprobiert. Was ihnen fehlt, ist nicht noch mehr Information, sondern Motivation, Klarheit konsequente Umsetzung und eine echte Transformation. Deshalb prüfen Premium-Kunden ihre Entscheidung sehr bewusst und prüfen genau, wem sie vertrauen. In ihrer Keynote macht Beate Glöser deutlich: Vertrauen entsteht nicht durch Druck. Vertrauen entsteht durch Stabilität, Klarheit und authentische Führung.

Denn High-End-Kunden kaufen keine Informationen. Sie kaufen Vertrauen. Sie kaufen Sicherheit. Ihre Entscheidung fällt auf Menschen, die selbst Klarheit besitzen und andere mit Motivation, Mut und einer klaren Kommunikation dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Genau diese Botschaft vermittelt Beate Glöser in ihrer Keynote „Klarheit im Kopf, Leichtigkeit im Herzen“.

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Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business – und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben – und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden – und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen – im Team wie im Individuum.

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